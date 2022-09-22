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У Литві заборонили мовлення російських та білоруських телеканалів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

телебачення,росія

Литовський Сейм 22 вересня в терміновому порядку ухвалив поправку до закону, що передбачає тимчасову заборону на трансляцію російських та білоруських каналів у країні та розповсюдження їхньої продукції в інтернеті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Також заборонено розповсюдження радіо- та телепрограм, які прямо або опосередковано фінансуються чи контролюються державними структурами Росії та Білорусі. 

"Сьогодні не може бути жодних сумнівів у тому, що ми маємо захистити свій інформаційний простір", заявив голова Комітету Сейму з культури Вітаутас Юозапайтіс,  який подав проєкт поправки до закону про громадську інформацію.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+21
А в нас крутять ромійськомовне телебачення за гроші українців. Це ж на Литву русня напала, а не на нас.
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22.09.2022 16:31
+11
тому, що прз-дент-малорос,нехай свій "FREEДОМ" засуне собі у 7раку!
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22.09.2022 16:35
+10
И это правильно. Пусть лапотное быдло учит литовский язык.
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22.09.2022 16:32
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А в нас крутять ромійськомовне телебачення за гроші українців. Це ж на Литву русня напала, а не на нас.
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22.09.2022 16:31 Відповісти
тому, що прз-дент-малорос,нехай свій "FREEДОМ" засуне собі у 7раку!
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22.09.2022 16:35 Відповісти
Пробуем прочесть текст новости еще раз.
Если не получается, могу расшифровать: запрещены не русскоязычные каналы, а именно РосТВ (без привязки к языку трансляции).
У нас, в Украине, есть где нибудь официальная трансляция российских телеканалов?
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22.09.2022 16:42 Відповісти
***** пішов кацап *******
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22.09.2022 16:58 Відповісти
И это правильно. Пусть лапотное быдло учит литовский язык.
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22.09.2022 16:32 Відповісти
Що творять ці литовобандерівці!!!
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22.09.2022 17:07 Відповісти
Ок.
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22.09.2022 17:20 Відповісти
Не прошло и года!
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22.09.2022 17:57 Відповісти
оце Литва дає жару цим кацапським оркам і пропагандонам
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22.09.2022 17:59 Відповісти
Литовцы жму руку, Ваш инфо мир стал намного чище.... а русские пускай друг другу показывают своё гебельсTV...
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22.09.2022 22:05 Відповісти
Неужели. В Латвии уже сколько лет запрещены.
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22.09.2022 22:05 Відповісти
В Литве в первый дни войны запретили ВСЕ российские и белорусские ТВ-каналы. Не знаю, почему только сейчас об этом пишут...
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23.09.2022 13:48 Відповісти
а в нас сраний фридом з ранку до ночі на собачій мові за наш кошт...
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22.09.2022 22:24 Відповісти
молодцы! надо и у нас в Израиле так сделать!
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23.09.2022 11:16 Відповісти
 
 