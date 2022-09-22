У Литві заборонили мовлення російських та білоруських телеканалів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Литовський Сейм 22 вересня в терміновому порядку ухвалив поправку до закону, що передбачає тимчасову заборону на трансляцію російських та білоруських каналів у країні та розповсюдження їхньої продукції в інтернеті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Також заборонено розповсюдження радіо- та телепрограм, які прямо або опосередковано фінансуються чи контролюються державними структурами Росії та Білорусі.
"Сьогодні не може бути жодних сумнівів у тому, що ми маємо захистити свій інформаційний простір", заявив голова Комітету Сейму з культури Вітаутас Юозапайтіс, який подав проєкт поправки до закону про громадську інформацію.
Топ коментарі
+21 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар22.09.2022 16:31
+11 Dima30
показати весь коментар22.09.2022 16:35
+10 Alex Tiger
показати весь коментар22.09.2022 16:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Если не получается, могу расшифровать: запрещены не русскоязычные каналы, а именно РосТВ (без привязки к языку трансляции).
У нас, в Украине, есть где нибудь официальная трансляция российских телеканалов?