Киев закупит передвижные мобильные котельные на случай внештатных ситуаций, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Киев закупит передвижные мобильные котельные и мобильные пункты обогрева в случае чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Столица приобретет передвижные мобильные котельные как резервный источник теплоснабжения на случай внештатных ситуаций во время отопительного сезона. Они будут обеспечивать теплом больницы, детсады, школы и будут работать в пунктах обогрева, которые развернет город", - заявил Кличко.
Также он сообщил о проведении переговоров с немецкими партнерами о помощи Киеву в подготовке к отопительному сезону.
"Этот отопительный сезон будет очень сложным в условиях военного положения. Обратился к Федеральному министру экономического сотрудничества и развития Германии предоставить Киеву в качестве помощи генераторы и мобильные пункты обогрева", - отметил Кличко.
Ранее Виталий Кличко заявлял, что Киев готовится к отопительному сезону в усиленном режиме, учитывая серьезность рисков, связанных с российской агрессией. Куплено резервное топливо для ТЭЦ, дополнительная спецтехника, в том числе аварийно-ремонтные авто. Проходит проверку система электроснабжения, которая является резервной для обеспечения тепла.
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А на календар дивилися, здається не червень на дворі.
Ганьба!
Люди сиділи в окупації в приватних будинках без газу,електрики та пічок.
Спали одягнені,під трьома ковдрами,в кімнатах було +6*С....Вижили,головне - залишились живими...
У мене в будинку взимку +18 С,їдемо на роботу - прикручуємо,економимо.
Європа теж економить,у них навіть +16С.
Наші бійці сплять де прийдеться.Свобода дається важко,але ми за неї боремося.