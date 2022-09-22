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Новости Киевские новости
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Киев (24538) Кличко (4515) отопительный сезон (475)

Киев закупит передвижные мобильные котельные на случай внештатных ситуаций, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

кличко

Киев закупит передвижные мобильные котельные и мобильные пункты обогрева в случае чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Столица приобретет передвижные мобильные котельные как резервный источник теплоснабжения на случай внештатных ситуаций во время отопительного сезона. Они будут обеспечивать теплом больницы, детсады, школы и будут работать в пунктах обогрева, которые развернет город", - заявил Кличко.

Также он сообщил о проведении переговоров с немецкими партнерами о помощи Киеву в подготовке к отопительному сезону.

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"Этот отопительный сезон будет очень сложным в условиях военного положения. Обратился к Федеральному министру экономического сотрудничества и развития Германии предоставить Киеву в качестве помощи генераторы и мобильные пункты обогрева", - отметил Кличко.

Ранее Виталий Кличко заявлял, что Киев готовится к отопительному сезону в усиленном режиме, учитывая серьезность рисков, связанных с российской агрессией. Куплено резервное топливо для ТЭЦ, дополнительная спецтехника, в том числе аварийно-ремонтные авто. Проходит проверку система электроснабжения, которая является резервной для обеспечения тепла.
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Топ комментарии
+1
топити будем полоненими момкалями?
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22.09.2022 17:01
+1
москалями
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22.09.2022 17:04
+1
"Пересувні та мобільні" at the same time? Hmm.
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22.09.2022 17:33
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топити будем полоненими момкалями?
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22.09.2022 17:01 Ответить
москалями
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22.09.2022 17:04 Ответить
"Пересувні та мобільні" at the same time? Hmm.
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22.09.2022 17:33 Ответить
А мобільні бомбосховища для зупинок "Київпастрансу" теж закупимо ?
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22.09.2022 17:44 Ответить
Как на счёт передвижных публичных домов ?
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22.09.2022 18:09 Ответить
закупИТЬ не закупИВ?
А на календар дивилися, здається не червень на дворі.
Ганьба!
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22.09.2022 19:16 Ответить
Хфирму свою успели под это дело создать?
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22.09.2022 20:12 Ответить
Купуємо термобілизну,флісові костюми,теплі носки,сінтапонові ковдри.
Люди сиділи в окупації в приватних будинках без газу,електрики та пічок.
Спали одягнені,під трьома ковдрами,в кімнатах було +6*С....Вижили,головне - залишились живими...
У мене в будинку взимку +18 С,їдемо на роботу - прикручуємо,економимо.
Європа теж економить,у них навіть +16С.
Наші бійці сплять де прийдеться.Свобода дається важко,але ми за неї боремося.
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22.09.2022 20:22 Ответить
Щось рано закуповують - тільки вересень, ще навіть сніг не випав... Ви ще проект порозробляйте, тендери проведіть - до травневих свят завезете ті котельні
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22.09.2022 21:46 Ответить
А вот просто из любопытства.....Передвижные мобильные котельные могут сжигая кацапов генерировать тепло...?) тогда точно не замёрзнем... у нас их жмуровкак дров в лесу...
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22.09.2022 22:11 Ответить
 
 