Київ закупить пересувні мобільні котельні на випадок позаштатних ситуацій, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Київ закупить пересувні мобільні котельні та мобільні пункти обігріву на випадок надзвичайних ситуацій.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Столиця придбає пересувні мобільні котельні як резервне джерело теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону. Вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи і працюватимуть в пунктах обігріву, які розгорне місто", - заявив Кличко.
Також він повідомив про проведення переговорів з німецькими партнерами про допомогу Києву у підготовці до опалювального сезону.
"Цей опалювальний сезон буде дуже складним в умовах воєнного стану. Звернувся до Федерального міністра економічної співпраці та розвитку Німеччини надати Києву в якості допомоги генератори та мобільні пункти обігріву", - зазначив Кличко.
Раніше Віталій Кличко заявляв, що Київ готується до опалювального сезону в посиленому режимі, враховуючи серйозність ризиків, пов’язаних з російською агресією. Придбано резервне паливо для ТЕЦ, додаткова спецтехніка, зокрема аварійно-ремонтні авто. Проходить перевірку система електропостачання, яка є резервною для забезпечення тепла.
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А на календар дивилися, здається не червень на дворі.
Ганьба!
Люди сиділи в окупації в приватних будинках без газу,електрики та пічок.
Спали одягнені,під трьома ковдрами,в кімнатах було +6*С....Вижили,головне - залишились живими...
У мене в будинку взимку +18 С,їдемо на роботу - прикручуємо,економимо.
Європа теж економить,у них навіть +16С.
Наші бійці сплять де прийдеться.Свобода дається важко,але ми за неї боремося.