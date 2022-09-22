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Новини Київські новини
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Київ закупить пересувні мобільні котельні на випадок позаштатних ситуацій, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

кличко

Київ закупить пересувні мобільні котельні та мобільні пункти обігріву на випадок надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Столиця придбає пересувні мобільні котельні як резервне джерело теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону. Вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи і працюватимуть в пунктах обігріву, які розгорне місто", - заявив Кличко.

Також він повідомив про проведення переговорів з німецькими партнерами про допомогу Києву у підготовці до опалювального сезону.

"Цей опалювальний сезон буде дуже складним в умовах воєнного стану. Звернувся до Федерального міністра економічної співпраці та розвитку Німеччини надати Києву в якості допомоги генератори та мобільні пункти обігріву", - зазначив Кличко.

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Раніше Віталій Кличко заявляв, що Київ готується до опалювального сезону в посиленому режимі, враховуючи серйозність ризиків, пов’язаних з російською агресією. Придбано резервне паливо для ТЕЦ, додаткова спецтехніка, зокрема аварійно-ремонтні авто. Проходить перевірку система електропостачання, яка є резервною для забезпечення тепла.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+1
топити будем полоненими момкалями?
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22.09.2022 17:01
+1
москалями
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22.09.2022 17:04
+1
"Пересувні та мобільні" at the same time? Hmm.
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22.09.2022 17:33
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топити будем полоненими момкалями?
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22.09.2022 17:01 Відповісти
москалями
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22.09.2022 17:04 Відповісти
"Пересувні та мобільні" at the same time? Hmm.
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22.09.2022 17:33 Відповісти
А мобільні бомбосховища для зупинок "Київпастрансу" теж закупимо ?
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22.09.2022 17:44 Відповісти
Как на счёт передвижных публичных домов ?
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22.09.2022 18:09 Відповісти
закупИТЬ не закупИВ?
А на календар дивилися, здається не червень на дворі.
Ганьба!
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22.09.2022 19:16 Відповісти
Хфирму свою успели под это дело создать?
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22.09.2022 20:12 Відповісти
Купуємо термобілизну,флісові костюми,теплі носки,сінтапонові ковдри.
Люди сиділи в окупації в приватних будинках без газу,електрики та пічок.
Спали одягнені,під трьома ковдрами,в кімнатах було +6*С....Вижили,головне - залишились живими...
У мене в будинку взимку +18 С,їдемо на роботу - прикручуємо,економимо.
Європа теж економить,у них навіть +16С.
Наші бійці сплять де прийдеться.Свобода дається важко,але ми за неї боремося.
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22.09.2022 20:22 Відповісти
Щось рано закуповують - тільки вересень, ще навіть сніг не випав... Ви ще проект порозробляйте, тендери проведіть - до травневих свят завезете ті котельні
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22.09.2022 21:46 Відповісти
А вот просто из любопытства.....Передвижные мобильные котельные могут сжигая кацапов генерировать тепло...?) тогда точно не замёрзнем... у нас их жмуровкак дров в лесу...
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22.09.2022 22:11 Відповісти
 
 