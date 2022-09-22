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Ни одна из больших турецких компаний не сократила деятельность в РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ердоган,путін

Все крупнейшие турецкие компании, работающие в России, продолжают работать в стране в обычном режиме, никак не ограничивая свою деятельность.

Об этом свидетельствуют данные Йельской школы менеджмента, отслеживающей поведение более тысячи международных компаний на российских рынках, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

В частности, в списке исследовательской группы Еля фигурируют семь крупных турецких компаний: Anadolu Efes – производство пива; Colin's, Koton – производство и продажа одежды; Sisecam – производство стекла, изделия из стекла, Corendon Airlines, Turkish Airlines, Pegasus – авиакомпании.

Все перечисленные компании находятся в "красном списке" Йельской школы менеджмента. То есть продолжают деятельность в России без ограничений.

В частности, производитель пива Anadolu Efes имеет совместное предприятие с бельгийским концерном Anheuser-Busch InBev – AB InBev Efes. Оно владеет в России 11 винокурнями и тремя солодовыми комплексами.

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Бельгийский пивоваренный холдинг еще в апреле анонсировал продажу доли в совместном предприятии турецким партнерам и планы уйти из России, но сейчас, как отмечают в компании, переговоры продолжаются.

Это не помешало совместному турецко-бельгийскому предприятию расширить деятельность в России – в августе на семи заводах началось производство продукции под брендами Spaten, Franziskaner, Leffe. Теперь напитки под этими всемирно известными брендами разливают на заводах компании в Ульяновске, Калуге, Омске, Волжском, Саранске, Клине и Иванове.

В Украине AB InBev Efes производит пиво под такими брендами как "Черниговское", "Янтарь", "Рогань", "Жигулевское", "Taller", "DAO". Сейчас украинские пивоварни в Чернигове, Харькове и Николаеве не работают.

Все крупнейшие авиаперевозчики Турции – Corendon Airlines, Тurkish Airlines, Pegasus – так же продолжают работать на российском рынке.

Ранее сообщалось, что для перевозки российских туристов Turkish Airlines договорилась с туроператорами из РФ о предоставлении им на рейсах местных блоков. Наряду с этим в сентябре стало известно, что турецкий учебный центр Turkish Airlines отказался проводить подготовку российских пилотов на тренажерах имитации полета (FSTD).

Компания Eroglu Holding, более известная благодаря марке Colin's, под которой в России работает более 100 магазинов, также работает без ограничений. Турецкий холдинг вывел на российский рынок новую марку одежды Loft Jeans.

Однако есть и исключения, в том числе в военно-промышленном комплексе. Турецкая военная компания Baykar ранее отказалась продавать России свои беспилотники и заявила о планах производить в Украине беспилотные истребители.
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Топ комментарии
+10
Косят помидоры, секут капусту. Турки в великих заботах...
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22.09.2022 19:59
+10
тепер уважніше, слідкуватиму за покупками, щоб нічого турецького , не купити!(
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22.09.2022 20:00
+8
я якраз зараз в Туретччині в готелі немає ні одного Українського каналу хотя раніше в цьому ж отелі їх було під десяток .прапорів теж не бачив . В Естонії всюди Українські прапори .
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22.09.2022 20:19
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Косят помидоры, секут капусту. Турки в великих заботах...
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22.09.2022 19:59 Ответить
турки в широкому розумінні слова затуркані і напрошуються на санкції
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22.09.2022 20:03 Ответить
так уже повелося з давніх часів відносини турків з українцями і рашапідами перепліталися між собою багато раз. так було, так є і так буде надалі. прийде час і в слушний момент віддячимо.
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22.09.2022 20:58 Ответить
тепер уважніше, слідкуватиму за покупками, щоб нічого турецького , не купити!(
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22.09.2022 20:00 Ответить
турок не такой уж турок
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22.09.2022 20:01 Ответить
Пан Веспасіан (а мо' й не він) колись спаведливо зауважив: "Pecunia non olet", тобто "Гроші не пахнуть".
Пан Ердоган повністю згоден!
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22.09.2022 20:03 Ответить
Не бачу тут великої трагедії - доять кацапів на бабки та й усе. З паршивої вівці хоч вовни жмут.
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22.09.2022 20:05 Ответить
І що?
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22.09.2022 22:12 Ответить
...все, ніколи знову
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22.09.2022 20:06 Ответить
То то я и думаю - новый миротворец нарисовался!!! Оказалось все просто, лукавый свою "музыку крутит" под шумок, турок свою!!!
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22.09.2022 20:06 Ответить
звичайно, там не переймаються ані Україною, ані расією. тільки користь
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22.09.2022 20:08 Ответить
Якщо москалів оставити без турецького пива, то вони будуть потужно страждати, чи як?
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22.09.2022 20:12 Ответить
Та я так і не зрозумів, наскільки збільшяться страждання кацапів без турецького пива ?
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22.09.2022 22:15 Ответить
А наші лохи повезуть після війни в туреччину свої долари за вонючий олл-інклузів. Як завжди, замість того, щоб в нормальну країну поїхати. Та навіть в Грузії в 1000 раз цікавіше ніж у турків.
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22.09.2022 20:17 Ответить
От, якраз, Грузія так потужно підтримує Україну, аж гай шумить!
При всій повазі до простих грузинів!
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22.09.2022 21:30 Ответить
Прості грузини неймовірні, а простим туркам пох на нас.
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22.09.2022 22:37 Ответить
я якраз зараз в Туретччині в готелі немає ні одного Українського каналу хотя раніше в цьому ж отелі їх було під десяток .прапорів теж не бачив . В Естонії всюди Українські прапори .
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22.09.2022 20:19 Ответить
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22.09.2022 20:26 Ответить
.. поміняйте місцями персонажі! Ердоган вичавив реально кацапню з Сирії... і вони там сидять у Хеміймі не висовуючи носа! В Лівії також. Поставив раком Вірменію у Карабаху... а реально раком став *****... І наостанок... дякуючи Ердогану звільнені командири Азову..а це великий пропагандистський удар по яйцям *****.... Поставка Турцією озброєння ... І що наші хлопці у зелених футболках з хрестами на грудях роблять на базах ВПС Туреччини....))) Ну а то..що Ердоган ні вашим ні нашим...то Туреччина у глибокій дупі...з дикою інфляцією і виборами на носі. Стілець під Ердоганом у Туреччині дуже хитається.
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22.09.2022 22:13 Ответить
вистачає падлюк що хочуть нажитися на війні
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22.09.2022 20:43 Ответить
в педирации практически ничего не изменилось только цены в два раза выросли санкции только в СМИ все крупные супермаркеты насыщены продукцией с азии и европы ...
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22.09.2022 20:49 Ответить
Українською зможете,теж саме?Важко читати.
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22.09.2022 20:55 Ответить
Восток - дєло тонкоє!
Одною рукою тиснемо руку Зеленському і заявляємо про недоторканість кордонів України,
а другою - тиснемо руку пуйлу і заробляємо бабки у окупанта. Дійсно, бабло не смердить!
(Про байрактар мовчу, бо це ініціатива приватного підприємця).
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22.09.2022 21:36 Ответить
проблема,що тиснуть однією тою самою закантаченою від ***** рукою.
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22.09.2022 21:47 Ответить
Посмотрите ради интереса пару серий про Роксолану.Турки там подают себя как центр Вселенной.Такое же претенциозное говно как и русня.
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22.09.2022 21:39 Ответить
це страшні люди
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22.09.2022 21:46 Ответить
турки собі на умі.вони заробляють гроші на українській крові. на кацапській теж. вони нам не ие що не друзі,вони ще гірші за ворогів,тому що байдужий це гірше ніж ворог. це тільки Наполеон Членограй пишається своїми контактами з Ерді та волохатий кацо Давід Арахамія хвалить турків,розраховує на комісійні та відкати від них...
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22.09.2022 21:47 Ответить
Колись "вірменське радіо" запитали що буде якщо жида схрестити з турком. Відповідь - "затурканий жид". 50 років пройшло, а відповідь та ж сама...
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22.09.2022 22:28 Ответить
Не оружие ,не технологии ,пусть бухают и пялят на себя синтетику ( но лапти и валенки им больше идут )
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23.09.2022 06:15 Ответить
Тварини
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23.09.2022 07:59 Ответить
А чому европа і штати мовчать, в бан їх всіх хай з підорахою тільки і мають справи
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23.09.2022 08:30 Ответить
У всі часи і віки бусурмани і кацапи тільки грабували і роздерали Україну. Не можна вірити жодному слову москаля і бусурмана!
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24.09.2022 18:31 Ответить
 
 