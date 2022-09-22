Ни одна из больших турецких компаний не сократила деятельность в РФ

Все крупнейшие турецкие компании, работающие в России, продолжают работать в стране в обычном режиме, никак не ограничивая свою деятельность.

Об этом свидетельствуют данные Йельской школы менеджмента, отслеживающей поведение более тысячи международных компаний на российских рынках, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

В частности, в списке исследовательской группы Еля фигурируют семь крупных турецких компаний: Anadolu Efes – производство пива; Colin's, Koton – производство и продажа одежды; Sisecam – производство стекла, изделия из стекла, Corendon Airlines, Turkish Airlines, Pegasus – авиакомпании.

Все перечисленные компании находятся в "красном списке" Йельской школы менеджмента. То есть продолжают деятельность в России без ограничений.

В частности, производитель пива Anadolu Efes имеет совместное предприятие с бельгийским концерном Anheuser-Busch InBev – AB InBev Efes. Оно владеет в России 11 винокурнями и тремя солодовыми комплексами.

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Бельгийский пивоваренный холдинг еще в апреле анонсировал продажу доли в совместном предприятии турецким партнерам и планы уйти из России, но сейчас, как отмечают в компании, переговоры продолжаются.

Это не помешало совместному турецко-бельгийскому предприятию расширить деятельность в России – в августе на семи заводах началось производство продукции под брендами Spaten, Franziskaner, Leffe. Теперь напитки под этими всемирно известными брендами разливают на заводах компании в Ульяновске, Калуге, Омске, Волжском, Саранске, Клине и Иванове.

В Украине AB InBev Efes производит пиво под такими брендами как "Черниговское", "Янтарь", "Рогань", "Жигулевское", "Taller", "DAO". Сейчас украинские пивоварни в Чернигове, Харькове и Николаеве не работают.

Все крупнейшие авиаперевозчики Турции – Corendon Airlines, Тurkish Airlines, Pegasus – так же продолжают работать на российском рынке.

Ранее сообщалось, что для перевозки российских туристов Turkish Airlines договорилась с туроператорами из РФ о предоставлении им на рейсах местных блоков. Наряду с этим в сентябре стало известно, что турецкий учебный центр Turkish Airlines отказался проводить подготовку российских пилотов на тренажерах имитации полета (FSTD).

Компания Eroglu Holding, более известная благодаря марке Colin's, под которой в России работает более 100 магазинов, также работает без ограничений. Турецкий холдинг вывел на российский рынок новую марку одежды Loft Jeans.

Однако есть и исключения, в том числе в военно-промышленном комплексе. Турецкая военная компания Baykar ранее отказалась продавать России свои беспилотники и заявила о планах производить в Украине беспилотные истребители.