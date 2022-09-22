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Жодна з великих турецьких компаній не скоротила діяльність в РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ердоган,путін

Усі найбільші турецькі компанії, які працюють в Росії, продовжують працювати в країні в звичному режимі, ніяк не обмежуючи свою діяльність.

Про це свідчать дані Єльської школи менеджменту, яка відстежує поведінку понад тисячі міжнародних компаній на російських ринках, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Зокрема, в переліку дослідницької групи Єля фігурують сім великих турецьких компаній: Anadolu Efes – виробництво пива; Colin's, Koton – виробництво і продаж одягу; Sisecam – виробництво скла, вироби із скла, Corendon Airlines, Тurkish Аirlines, Pegasus – авіакомпанії.

Всі перелічені компанії знаходяться "червоному списку" Єльської школи менеджменту. Тобто, продовжують діяльність у Росії без обмежень.

Зокрема, виробник пива Anadolu Efes має спільне підприємство з бельгійським концерном Anheuser-Busch InBev – AB InBev Efes. Воно володіє в Росії 11 броварнями та 3 солодовими комплексами.

Бельгійській пивоварний холдинг ще в квітні анонсував продаж частки в спільному підприємстві турецьким партнерам і піти з Росії, але наразі, як зазначають в компанії, перемовини досі тривають.

Це не завадило спільному турецько-бельгійському підприємству розширити діяльність в Росії – в серпні на сімох російських заводах почалося виробництво продукції під брендами Spaten, Franziskaner, Leffe. Тепер напої під цими всесвітньовідомими брендами розливають на заводах компанії в Ульяновську, Калузі, Омську, Волзькому, Саранську, Клині та Іванові.

В Україні AB InBev Efes виробляє пиво під такими брендами як "Чернігівське", "Янтар", "Рогань", "Жигулівське", "Taller", "DAO". Наразі українські броварні в Чернігові, Харкові та Миколаєві не працюють.

Усі найбільші авіаперевізники Туреччини – Corendon Airlines, Тurkish Аirlines, Pegasus – так само продовжують працювати на російському ринку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захід дотримується помилкової позиції, надаючи Україні зброю, - Ердоган

Раніше повідомлялось, що для перевезення російських туристів Turkish Airlines домовилася з туроператорами із РФ про надання їм на рейсах блоків місць. Поряд з цим, у вересні стало відомо, що турецький навчальний центр Turkish Airlines відмовився проводити підготовку російських пілотів на тренажерах імітації польоту (FSTD).

Компанія Eroglu Holding, яка більш відома завдяки марці Colin's, під якою в Росії працює понад 100 магазинів, також працює без обмежень. Турецький холдинг вивів на російський ринок нову марку одягу Loft Jeans.

Проте є і винятки, зокрема у військово-промисловому комплексі. Турецька військова компанія Baykar раніше відмовилася продавати Росії свої безпілотники і заявила про плани виробляти в Україні безпілотні винищувачі.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Косят помидоры, секут капусту. Турки в великих заботах...
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22.09.2022 19:59
+10
тепер уважніше, слідкуватиму за покупками, щоб нічого турецького , не купити!(
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22.09.2022 20:00
+8
я якраз зараз в Туретччині в готелі немає ні одного Українського каналу хотя раніше в цьому ж отелі їх було під десяток .прапорів теж не бачив . В Естонії всюди Українські прапори .
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22.09.2022 20:19
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Косят помидоры, секут капусту. Турки в великих заботах...
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22.09.2022 19:59 Відповісти
турки в широкому розумінні слова затуркані і напрошуються на санкції
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22.09.2022 20:03 Відповісти
так уже повелося з давніх часів відносини турків з українцями і рашапідами перепліталися між собою багато раз. так було, так є і так буде надалі. прийде час і в слушний момент віддячимо.
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22.09.2022 20:58 Відповісти
тепер уважніше, слідкуватиму за покупками, щоб нічого турецького , не купити!(
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22.09.2022 20:00 Відповісти
турок не такой уж турок
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22.09.2022 20:01 Відповісти
Пан Веспасіан (а мо' й не він) колись спаведливо зауважив: "Pecunia non olet", тобто "Гроші не пахнуть".
Пан Ердоган повністю згоден!
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22.09.2022 20:03 Відповісти
Не бачу тут великої трагедії - доять кацапів на бабки та й усе. З паршивої вівці хоч вовни жмут.
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22.09.2022 20:05 Відповісти
І що?
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22.09.2022 22:12 Відповісти
...все, ніколи знову
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22.09.2022 20:06 Відповісти
То то я и думаю - новый миротворец нарисовался!!! Оказалось все просто, лукавый свою "музыку крутит" под шумок, турок свою!!!
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22.09.2022 20:06 Відповісти
звичайно, там не переймаються ані Україною, ані расією. тільки користь
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22.09.2022 20:08 Відповісти
Якщо москалів оставити без турецького пива, то вони будуть потужно страждати, чи як?
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22.09.2022 20:12 Відповісти
Та я так і не зрозумів, наскільки збільшяться страждання кацапів без турецького пива ?
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22.09.2022 22:15 Відповісти
А наші лохи повезуть після війни в туреччину свої долари за вонючий олл-інклузів. Як завжди, замість того, щоб в нормальну країну поїхати. Та навіть в Грузії в 1000 раз цікавіше ніж у турків.
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22.09.2022 20:17 Відповісти
От, якраз, Грузія так потужно підтримує Україну, аж гай шумить!
При всій повазі до простих грузинів!
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22.09.2022 21:30 Відповісти
Прості грузини неймовірні, а простим туркам пох на нас.
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22.09.2022 22:37 Відповісти
я якраз зараз в Туретччині в готелі немає ні одного Українського каналу хотя раніше в цьому ж отелі їх було під десяток .прапорів теж не бачив . В Естонії всюди Українські прапори .
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22.09.2022 20:19 Відповісти
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22.09.2022 20:26 Відповісти
.. поміняйте місцями персонажі! Ердоган вичавив реально кацапню з Сирії... і вони там сидять у Хеміймі не висовуючи носа! В Лівії також. Поставив раком Вірменію у Карабаху... а реально раком став *****... І наостанок... дякуючи Ердогану звільнені командири Азову..а це великий пропагандистський удар по яйцям *****.... Поставка Турцією озброєння ... І що наші хлопці у зелених футболках з хрестами на грудях роблять на базах ВПС Туреччини....))) Ну а то..що Ердоган ні вашим ні нашим...то Туреччина у глибокій дупі...з дикою інфляцією і виборами на носі. Стілець під Ердоганом у Туреччині дуже хитається.
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22.09.2022 22:13 Відповісти
вистачає падлюк що хочуть нажитися на війні
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22.09.2022 20:43 Відповісти
в педирации практически ничего не изменилось только цены в два раза выросли санкции только в СМИ все крупные супермаркеты насыщены продукцией с азии и европы ...
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22.09.2022 20:49 Відповісти
Українською зможете,теж саме?Важко читати.
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22.09.2022 20:55 Відповісти
Восток - дєло тонкоє!
Одною рукою тиснемо руку Зеленському і заявляємо про недоторканість кордонів України,
а другою - тиснемо руку пуйлу і заробляємо бабки у окупанта. Дійсно, бабло не смердить!
(Про байрактар мовчу, бо це ініціатива приватного підприємця).
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22.09.2022 21:36 Відповісти
проблема,що тиснуть однією тою самою закантаченою від ***** рукою.
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22.09.2022 21:47 Відповісти
Посмотрите ради интереса пару серий про Роксолану.Турки там подают себя как центр Вселенной.Такое же претенциозное говно как и русня.
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22.09.2022 21:39 Відповісти
це страшні люди
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22.09.2022 21:46 Відповісти
турки собі на умі.вони заробляють гроші на українській крові. на кацапській теж. вони нам не ие що не друзі,вони ще гірші за ворогів,тому що байдужий це гірше ніж ворог. це тільки Наполеон Членограй пишається своїми контактами з Ерді та волохатий кацо Давід Арахамія хвалить турків,розраховує на комісійні та відкати від них...
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22.09.2022 21:47 Відповісти
Колись "вірменське радіо" запитали що буде якщо жида схрестити з турком. Відповідь - "затурканий жид". 50 років пройшло, а відповідь та ж сама...
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22.09.2022 22:28 Відповісти
Не оружие ,не технологии ,пусть бухают и пялят на себя синтетику ( но лапти и валенки им больше идут )
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23.09.2022 06:15 Відповісти
Тварини
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23.09.2022 07:59 Відповісти
А чому европа і штати мовчать, в бан їх всіх хай з підорахою тільки і мають справи
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23.09.2022 08:30 Відповісти
У всі часи і віки бусурмани і кацапи тільки грабували і роздерали Україну. Не можна вірити жодному слову москаля і бусурмана!
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24.09.2022 18:31 Відповісти
 
 