Оккупанты обстреляли Купянск, ранены двое детей и пенсионерка, - ОВА
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Российские оккупационные войска в четверг, 22 сентября, снова обстреляли Купянск Харьковской области, есть раненые.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-службе областной военной администрации.
"В Купянске ранены двое семилетних детей, состояние среднее. У них осколочные ранения, взрывные травмы. Также госпитализирована женщина 72 лет, ее состояние тяжелое. Ранения получены при обстреле", - сказали в пресс-службе.
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