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Оккупанты обстреляли Купянск, ранены двое детей и пенсионерка, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска в четверг, 22 сентября, снова обстреляли Купянск Харьковской области, есть раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-службе областной военной администрации.

"В Купянске ранены двое семилетних детей, состояние среднее. У них осколочные ранения, взрывные травмы. Также госпитализирована женщина 72 лет, ее состояние тяжелое. Ранения получены при обстреле", - сказали в пресс-службе.

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США демократична країна,але в неї не відмінили смертну кару, тому ,що деяких маньків може зупинити тільки смерть,вони не підлягають виправленню,лікуванню,чи перевихованню.
кацяпів виправе тільки могила . .
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22.09.2022 21:25 Ответить
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22.09.2022 21:27 Ответить
Хто такі "пенсіонерки"? Як їх завжди визначають при різних ДТП, при пораненнях, тощо. Якийсь окремий вид людей?
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23.09.2022 00:41 Ответить
Напевно, мається на увазі її вік.
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23.09.2022 09:44 Ответить
 
 