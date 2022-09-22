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Окупанти обстріляли Куп’янськ, поранено двох дітей та пенсіонерку - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина,бомби

Російські окупаційні війська у четвер, 22 вересня, знову обстріляли Куп’янськ Харківської області, є поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє  пресслужбі обласної військової адміністрації.

"У Куп'янську поранено двох семирічних дітей, стан середній. У них осколкові поранення, вибухові травми. Також госпіталізована жінка 72 років, її стан важкий. Поранення отримані під час обстрілу", - сказали в пресслужбі.

Також дивіться: Окупанти скидали бетонобійні авіабомби ФАБ-500 на житлові масиви Куп’янська, - прокуратура. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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США демократична країна,але в неї не відмінили смертну кару, тому ,що деяких маньків може зупинити тільки смерть,вони не підлягають виправленню,лікуванню,чи перевихованню.
кацяпів виправе тільки могила . .
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22.09.2022 21:25 Відповісти
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22.09.2022 21:27 Відповісти
Хто такі "пенсіонерки"? Як їх завжди визначають при різних ДТП, при пораненнях, тощо. Якийсь окремий вид людей?
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23.09.2022 00:41 Відповісти
Напевно, мається на увазі її вік.
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23.09.2022 09:44 Відповісти
 
 