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ПВО сбила на Николаевщине четыре вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136", - ВК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Николаевской области силами ПВО уничтожены четыре вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу воздушного командования "Південь".
"22 сентября, около 20.00 часов, в небе над Николаевщиной, воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь" двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбиты сразу четыре вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства", - говорится в сообщении.
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Потрібні ваші очі.
Що там відбувається?
Чи їздить техніка? Який стан?
Та все інше до бота
@nadzor_kherson_bot
оснащена выпускаемым на заводе крупнокалиберным пулеметом WLKM. Его расчетная скорострельность достигает 3600 выстрелов в минуту. Данный комплект, оборудованный также оптоэлектронной системой обнаружения и слежения за целями
Швидкість 185 км/год
Здоровий та тихохідний -
ціль для Шилки або на крайній випадок для крупнокаліберного кулемета
Дроны низколетящие должны сбиваться помехами (как в плане связи с кацапским оператором, так и в плане подавления их радара, если у них он есть), а видеокамеру элементарно уничтожить лазером. В том числе и лазером с наших дронов. Слепой дрон не опасен. Дальше при желании "по-сирийски" ПВО фирменное и готово.
Дроны-ракетоносцы на 6-10км высоты полета же сбиваются легко и просто с истребителя. С мощным радаром в носу как широким, так и узким лучем для сканирования на 100-120км вглубь. Дальше пуск ракеты и дрон уничтожен. Ракета не обязательно надо быть дешевле дрона, так как экономика США+ЕС намного больше кацапской.
Дрон, который засекли и готовы люди (не под обстрелом, не в ротации, не пошли посрать в конце концов) итак есть чем подавить. Патроны с взрывателем по лазеру и моментом подрыва по радару уже существуют лет так 50. Они уничтожат любой дрон. Но для этого дрон должен быть обнаружен и как можно раньше. То есть все снова упирается в самолеты ДРЛО под прикрытием истребителей, которые должны быть круглосуточно в воздухе. США так и воюют. Для начала на самолет Медведчука давно пора прицепить тарелку и завести оборудование. Будет приносить пользу. Все ДРЛО сделаны на гражданских самолетах, да и многие противолодочные самолеты с гарпунами тоже. Они же всегда далеко от линии фронта, нам надо в этом направлении двигаться.
Дрони Shahed-129 виробляються компанією Qods Aviation Industries з Тегерана. Ця державна фірма потрапила під санкції США як суб'єкт, контрольований Іранським корпусом вартових революції. США визнали Іранський корпус вартових революції іноземною терористичною організацією. якщо Росія закупила військові дрони у Qods Aviation Industries, справедливо буде сказати, що Росія спонсорувала іноземну терористичну організацію.
2 500 км. Двигун Ротакс - бензиновий, але як вони забеспечують звязок на таку відстань ?
треба пускати пацюків в зерновози для ірану...
Проти них нам потрібні Зенітні КУЛЕМЕТНІ Установки!
треба просто розробити методику знищення цих дронів
щоб не дуже дорого і ефективно
я думаю наші умільці бистро з ними розберуться
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!!
Це літаючий мотоцикл на 50кг бч. Він не є складний чи дорогий у виготовленні. Навіть іран який під санкціями і для якого виготовлення дроту це високотехнологічне виробництво зміг їх виготовляти тисячами.