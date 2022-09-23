11 978 42
ППО збила на Миколаївщині чотири ворожі дрони-камікадзе "Shahed-136", - ПК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Миколаївській області силами ППО знищено чотири ворожі дрони-камікадзе "Shahed-136" російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу повітряного командування "Південь".
"22 вересня, близько 20.00 години, у небі над Миколаївщиною, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+45 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар22.09.2022 22:33
+32 Алекс Мышкевич
показати весь коментар22.09.2022 22:41
+24 Alan Sandera
показати весь коментар22.09.2022 22:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Потрібні ваші очі.
Що там відбувається?
Чи їздить техніка? Який стан?
Та все інше до бота
@nadzor_kherson_bot
оснащена выпускаемым на заводе крупнокалиберным пулеметом WLKM. Его расчетная скорострельность достигает 3600 выстрелов в минуту. Данный комплект, оборудованный также оптоэлектронной системой обнаружения и слежения за целями
Швидкість 185 км/год
Здоровий та тихохідний -
ціль для Шилки або на крайній випадок для крупнокаліберного кулемета
Дроны низколетящие должны сбиваться помехами (как в плане связи с кацапским оператором, так и в плане подавления их радара, если у них он есть), а видеокамеру элементарно уничтожить лазером. В том числе и лазером с наших дронов. Слепой дрон не опасен. Дальше при желании "по-сирийски" ПВО фирменное и готово.
Дроны-ракетоносцы на 6-10км высоты полета же сбиваются легко и просто с истребителя. С мощным радаром в носу как широким, так и узким лучем для сканирования на 100-120км вглубь. Дальше пуск ракеты и дрон уничтожен. Ракета не обязательно надо быть дешевле дрона, так как экономика США+ЕС намного больше кацапской.
Дрон, который засекли и готовы люди (не под обстрелом, не в ротации, не пошли посрать в конце концов) итак есть чем подавить. Патроны с взрывателем по лазеру и моментом подрыва по радару уже существуют лет так 50. Они уничтожат любой дрон. Но для этого дрон должен быть обнаружен и как можно раньше. То есть все снова упирается в самолеты ДРЛО под прикрытием истребителей, которые должны быть круглосуточно в воздухе. США так и воюют. Для начала на самолет Медведчука давно пора прицепить тарелку и завести оборудование. Будет приносить пользу. Все ДРЛО сделаны на гражданских самолетах, да и многие противолодочные самолеты с гарпунами тоже. Они же всегда далеко от линии фронта, нам надо в этом направлении двигаться.
Дрони Shahed-129 виробляються компанією Qods Aviation Industries з Тегерана. Ця державна фірма потрапила під санкції США як суб'єкт, контрольований Іранським корпусом вартових революції. США визнали Іранський корпус вартових революції іноземною терористичною організацією. якщо Росія закупила військові дрони у Qods Aviation Industries, справедливо буде сказати, що Росія спонсорувала іноземну терористичну організацію.
2 500 км. Двигун Ротакс - бензиновий, але як вони забеспечують звязок на таку відстань ?
треба пускати пацюків в зерновози для ірану...
Проти них нам потрібні Зенітні КУЛЕМЕТНІ Установки!
треба просто розробити методику знищення цих дронів
щоб не дуже дорого і ефективно
я думаю наші умільці бистро з ними розберуться
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!!
Це літаючий мотоцикл на 50кг бч. Він не є складний чи дорогий у виготовленні. Навіть іран який під санкціями і для якого виготовлення дроту це високотехнологічне виробництво зміг їх виготовляти тисячами.