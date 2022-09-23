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ППО збила на Миколаївщині чотири ворожі дрони-камікадзе "Shahed-136", - ПК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони,іранські

У Миколаївській області силами ППО знищено чотири ворожі дрони-камікадзе "Shahed-136" російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу повітряного командування "Південь".

"22 вересня, близько 20.00 години, у небі над Миколаївщиною, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе "Шахід-136" порт Очакова та Кривий Ріг, - ОК "Південь"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+45
чули-чули...як гриміло! Красені!
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22.09.2022 22:33
+32
польська антидрогова зенітна установка
оснащена выпускаемым на заводе крупнокалиберным пулеметом WLKM. Его расчетная скорострельность достигает 3600 выстрелов в минуту. Данный комплект, оборудованный также оптоэлектронной системой обнаружения и слежения за целями
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22.09.2022 22:41
+24
а дипвідношення з Ісраном як я розумію не перервали
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22.09.2022 22:43
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чули-чули...як гриміло! Красені!
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22.09.2022 22:33 Відповісти
Каховська ГЄС 👀

Потрібні ваші очі.

Що там відбувається?
Чи їздить техніка? Який стан?

Та все інше до бота

@nadzor_kherson_bot
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22.09.2022 22:36 Відповісти
Гарна новина!
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22.09.2022 22:37 Відповісти
польська антидрогова зенітна установка
оснащена выпускаемым на заводе крупнокалиберным пулеметом WLKM. Его расчетная скорострельность достигает 3600 выстрелов в минуту. Данный комплект, оборудованный также оптоэлектронной системой обнаружения и слежения за целями
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22.09.2022 22:41 Відповісти
Вес БПЛА около 200 кг, его длина - 3,5 м, размах крыльев - 2,5 м. Цель уничтожается боеголовкой, заключенной в носовой части аппарата.
Швидкість 185 км/год
Здоровий та тихохідний -

ціль для Шилки або на крайній випадок для крупнокаліберного кулемета
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22.09.2022 23:28 Відповісти
Вот это круть. Но наверняка дорогущая плюс срок работы до обслуживания наверняка десятки часов. Такие можно поставить для прикрытия наших военных заводов, но на 1.5 тысячи км фронта без вариантов.

Дроны низколетящие должны сбиваться помехами (как в плане связи с кацапским оператором, так и в плане подавления их радара, если у них он есть), а видеокамеру элементарно уничтожить лазером. В том числе и лазером с наших дронов. Слепой дрон не опасен. Дальше при желании "по-сирийски" ПВО фирменное и готово.

Дроны-ракетоносцы на 6-10км высоты полета же сбиваются легко и просто с истребителя. С мощным радаром в носу как широким, так и узким лучем для сканирования на 100-120км вглубь. Дальше пуск ракеты и дрон уничтожен. Ракета не обязательно надо быть дешевле дрона, так как экономика США+ЕС намного больше кацапской.

Дрон, который засекли и готовы люди (не под обстрелом, не в ротации, не пошли посрать в конце концов) итак есть чем подавить. Патроны с взрывателем по лазеру и моментом подрыва по радару уже существуют лет так 50. Они уничтожат любой дрон. Но для этого дрон должен быть обнаружен и как можно раньше. То есть все снова упирается в самолеты ДРЛО под прикрытием истребителей, которые должны быть круглосуточно в воздухе. США так и воюют. Для начала на самолет Медведчука давно пора прицепить тарелку и завести оборудование. Будет приносить пользу. Все ДРЛО сделаны на гражданских самолетах, да и многие противолодочные самолеты с гарпунами тоже. Они же всегда далеко от линии фронта, нам надо в этом направлении двигаться.
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23.09.2022 00:00 Відповісти
а дипвідношення з Ісраном як я розумію не перервали
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22.09.2022 22:43 Відповісти
А з ким переривали?……
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23.09.2022 01:02 Відповісти
молодці! ці дрони також сипляться як і всі інші "аналоговнєти"...
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22.09.2022 22:43 Відповісти
Відцвііла Герань в Миколаєві
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22.09.2022 22:43 Відповісти
Поєтично...
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22.09.2022 22:46 Відповісти
Компоненти технології подвійного призначення є одним із способів, за допомогою якого іранські виробники дронів можуть уникнути перевірки та масово виробляти бойові дрони. Серцем дрона є двигун, а іранський дрон Shahed-129 використовує авіаційний двигун Rotax 914, такий самий, як і ті, що використовуються на дронах US Predator. Двигун Rotax 914 виробляється в Австрії компанією BRP-Rotax, яка в свою чергу належить канадській компанії Bombardier Recreational Products (BRP).

Дрони Shahed-129 виробляються компанією Qods Aviation Industries з Тегерана. Ця державна фірма потрапила під санкції США як суб'єкт, контрольований Іранським корпусом вартових революції. США визнали Іранський корпус вартових революції іноземною терористичною організацією. якщо Росія закупила військові дрони у Qods Aviation Industries, справедливо буде сказати, що Росія спонсорувала іноземну терористичну організацію.
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22.09.2022 22:46 Відповісти
Пише що у нього розмах крила 16м..Це ж висота п"ятиповерхового будинку! Нефігові такі крильця в шахіда.
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22.09.2022 22:46 Відповісти
Та не)))) Він розмірами приблизно «2х2м»тобто крила приблизно метрові.
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22.09.2022 22:56 Відповісти
Какая дальность?
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22.09.2022 22:56 Відповісти
скажена !!!
2 500 км. Двигун Ротакс - бензиновий, але як вони забеспечують звязок на таку відстань ?
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22.09.2022 23:30 Відповісти
Використовують високо летячий орлан як ретранслятор
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23.09.2022 00:05 Відповісти
2 500 км.?
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23.09.2022 00:09 Відповісти
А від Криму або Ростова до Одеси 2500км? Ну і декілька ретрансляторів можна поставити
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23.09.2022 00:19 Відповісти
Та ну брєд... По перше з таким розмахом він не може важити 200кг... По друге, це баражуючий *********... Там максимум до сотні км...
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23.09.2022 00:41 Відповісти
2500 км - це автономний політ. Здається, він використовує комерційний GPS, щоб слідувати заданим шляхом. Але в принципі можна здійснювати керований політ на таку дальність із супутниковим зв'язком (у цього 136 безпілотника його немає)
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23.09.2022 06:17 Відповісти
сукі видивляють за химерами...
треба пускати пацюків в зерновози для ірану...
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22.09.2022 22:57 Відповісти
Сміялися з іранських безпілотників. А виявилися загрозливою зброєю.
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22.09.2022 23:00 Відповісти
якщо не організоване ППО, то і АН-2 буде стратегічним бомбардувальником
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22.09.2022 23:32 Відповісти
Я уже говорил, что те кто ржал про иранские беспилотники, мол дерьмо, не взлетают и тд- люди без мозгов
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23.09.2022 01:26 Відповісти
Витрачати великі зенітні ракети на таки дрони - марнотратство.
Проти них нам потрібні Зенітні КУЛЕМЕТНІ Установки!
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22.09.2022 23:02 Відповісти
Эти дроны- баражирующие 200 кг, сносят САУ и артиллерию на раз.
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22.09.2022 23:11 Відповісти
Він не може важити 200кг... Для ваги людини потрібен дельтаплан з крилами більше пьяти метрів...
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23.09.2022 00:43 Відповісти
+ 100 ! да хоч таке, поки немає іншого
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22.09.2022 23:18 Відповісти
...це Maxim-Lite?
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23.09.2022 05:17 Відповісти
А виявляти і наводити кулемет без радара посеред ночі чим будеш хером своїм? Заїбали вже експерти ***.
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23.09.2022 08:52 Відповісти
Походу етих дронов рашке дали не меньше сотни. Да и судя из того что ети дроны уже поразили несколько САУ и БМП, они не только по стационарным целям могут работать. Когда уже наша власть вытащит языки из жопы и кинет предяву иранским террористам?
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22.09.2022 23:08 Відповісти
Если верить СМИ , разгрузили около 3х Ан 12 или их аналогов.
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22.09.2022 23:13 Відповісти
Коли США буде разябувати Іран треба буде їм допомогти
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22.09.2022 23:31 Відповісти
4 ударні дрони орків це просто класно
треба просто розробити методику знищення цих дронів
щоб не дуже дорого і ефективно
я думаю наші умільці бистро з ними розберуться
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!!
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23.09.2022 00:27 Відповісти
та вдарте по їній базі Хаймарсом! Вони ж то звідкись запускаються, з одного місця!
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23.09.2022 01:34 Відповісти
Чого у нас досі немає аналога цих дронів???

Це літаючий мотоцикл на 50кг бч. Він не є складний чи дорогий у виготовленні. Навіть іран який під санкціями і для якого виготовлення дроту це високотехнологічне виробництво зміг їх виготовляти тисячами.
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23.09.2022 08:22 Відповісти
 
 