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Оккупанты в Крыму массово вручают повестки крымским татарам, - Ташева

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крым

В оккупированном Крыму российские военные массово вручают повести в местах компактного проживания крымских татар.

Об этом сообщила представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера и сегодня по всем населенным пунктам, где компактно проживают крымские татары, проводят рейды - по школам, рынкам, в "Крымопт" (большинство крымских татар работают), в местах скопления людей - и раздают повестки, часто загружают в машины и увозят людей в военкоматы. Возраст - 18-50 лет, по словам наших источников, не смотрят ни на заболевания, о которых им говорят схваченные мужчины, с комментарием: "Сейчас подходят все".

Например, в пгт Зуя, раздали повестки около 100 мужчинам, крымским татарам. Зашли в местную школу и раздали повестки учителям мужского пола. Активно раздают повестки в поселках Азовское и Майское, Доброе и по всей "долине", где проживает большое количество крымскотатарского населения, с. Урожайное, Строгановка и другие", - говорится в сообщении.

По данным источников Ташевой, уже роздано не менее 1000 повесток по всему Крыму.

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Топ комментарии
+27
фашистокацапи планомірно знищують малі народи,щоб наплодити на їхніх землях своїх дегенератів...
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22.09.2022 23:15
+11
Лишнее подтверждение тому, что крымским татарам нужно было в 2014 начать дейстовать как чеченцам в начале 90-х. Да, был риск, что путлер сразу бы ввел войска. Но был и шанс, что удастся отстоять Крымский парламент и совмин, и тогда это была бы совсем другая история.
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22.09.2022 23:23
+10
"лишь бы не было войны, как у хохлов..."
жесть
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22.09.2022 23:14
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Буде добра оказія постріляти трохи сваіх москалів.
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22.09.2022 23:09 Ответить
Или к нам перейдут
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22.09.2022 23:11 Ответить
+ 100 !
за пару місяців в ЗСУ буде батальон киримли

.
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23.09.2022 00:04 Ответить
"лишь бы не было войны, как у хохлов..."
жесть
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22.09.2022 23:14 Ответить
фашистокацапи планомірно знищують малі народи,щоб наплодити на їхніх землях своїх дегенератів...
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22.09.2022 23:15 Ответить
Це свята правда 👍🏼👍🏼👍🏼

саме так !
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22.09.2022 23:20 Ответить
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22.09.2022 23:21 Ответить
Лишнее подтверждение тому, что крымским татарам нужно было в 2014 начать дейстовать как чеченцам в начале 90-х. Да, был риск, что путлер сразу бы ввел войска. Но был и шанс, что удастся отстоять Крымский парламент и совмин, и тогда это была бы совсем другая история.
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22.09.2022 23:23 Ответить
Ох и банили меня в 14-15 гг когда намекал, что большая часть татар Крыма была не против РФ. Но главная беда и жуткая ошибка произошла в 1992г когда Крыму дали автономию--- и понеслось! А ведь Украина всегда была унитарна! Сами виноваты.
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23.09.2022 09:30 Ответить
Ловят , то есть мобилизуют, МЯСО . А им в спину будут стрелять кадыровцы?
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22.09.2022 23:26 Ответить
Там еще до того, когда закинут в окоп, могут так опустить психологически жестко, что сам пойдешь в окоп. И стрелять будут твои товарищи по призыву, а ты в них. Так как вас быстро расшатают таким образом, чтобы вы ненавидели друг друга, а не своих командиров. Именно выбирая любимчиков, давая им привилегии, а затем демонстративно отказываясь от них, отдавая на расправу. Все это давно изученные техники. Но человек за 3-4 недели в кацапской призывной армии - это уже не тот, что был раньше. Бунта с низу никогда не будет, только бунт при наличии командиров, кто с самого начала принял решение пойти против кацапов. На данный момент кроме чеченцев этого нету, но чеченцы и крымские татары вряд ли одной веры, скорее даже наоборот. Первая волна мобилизации будет идти из бухих наркоматов, чертей и никчемной мрази, которую на бунт не зарядить. Их всех однозначно положат. А вот на вторую уже будут хватать тех, у кого в жизни было все хорошо и он имеет более высокие потребности по пирамиде Маслоу и уже умеет управлять другими людьми и взаимодействовать с ними. На второй и будут бунты с низу, поэтому от первой волны нужно прятаться как можно больше. Плюс будут горизонтальные связи и уже какое-то понимание, что пора бы на Москву идти. Но далеко не сразу, чертей слишком много послушных, их всегда нужно сначала отправить на тот свет. Что можно ускорить, сдавая по телефону их позиции за небольшую сумму денег или блок сигарет с дрона скинутый со спиртом, например. Хорошая награда для лейтенанта, загнавшего 20 призванных чертей в пристрелянный окоп, чтобы их там накрыло. Нам уже нужны дроны со скидываемыми блоками сигарет в качестве платы за сдачу мяса. Плюс у кацапов еще один бизнес будет: пытками и издевательствами узнают адрес жены или матери, а затем после такой наводки к ней пойдут за выбиванием полученных денег местные бандиты. Никто из русни ничего не получит, все отнимут. Все это будет довольно быстро.
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22.09.2022 23:38 Ответить
Что на это скажет Реджеп *********?
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22.09.2022 23:33 Ответить
пока не понятно, уже внесено в "законы", кроме дезертирства, отказа от моби, добровольная сдача в плен, ... и такое скрепное дидовское понятие, как "член семьи изменника родинки"? или это тоже в 7м пункте, для служебного пользования? с вытекающими из этого старинными следствиями, - следовательно их последующим вывозом в новогулагию. кадыр овцы в заградотрядах это одно, а в заложниках, тятя олкан и баба рожающая боевых личинок тож ничо так должно работать. страдать должны все! )) хотя сегодня там такие времена, что частиковые могут просто ложить сколковские наноболты на судьбы остальных членов своей крепостной ячейки общества.
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22.09.2022 23:44 Ответить
Надеюсь, татары будут здаваться в плен
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22.09.2022 23:58 Ответить
ще й як !
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23.09.2022 00:06 Ответить
...але на них нікого не будуть міняти...завідомо "відпрацьований" матеріал. А нам лишній геморой...
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23.09.2022 05:30 Ответить
невже кримчаки отримують зброю?
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23.09.2022 00:10 Ответить
За 4 года службы не одного крымского татарина не встретил. ***** как мишам сидеть там было
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23.09.2022 01:09 Ответить
Зараз у кримських татар є можливість відвоювати свою землю у загарбників. Окупанти навіть готові кримчан озброїти для цього.
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23.09.2022 06:22 Ответить
Окупанти в такий спосіб проводять мобілізацію на окупованих територіях для ЗСУ.
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23.09.2022 06:27 Ответить
Татары и дальше будут морозится или начнут действовать наконец?
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23.09.2022 06:52 Ответить
Підораха бачить що фронт сипеться, і гоне всіх як скот на забій, а шо скот? А скот мовчки йде, тьфу холопи і раби і не значення хто ви за національністью
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23.09.2022 08:28 Ответить
Не захотели отстаивать независимость в 2014м (посчитали, что будет удобнее и безопаснее промолчать) и стали РАБАМИ злобной и кровожадной москальской ЫМПЕРИИ, теперь отправятся на ФАРШ ЫМПЕРСКИХ вазоевательных войн. Люди сами выбирают свою долю и ответственны за собственную участь (ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА, но он не часто "приятен" или комфортен)!
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23.09.2022 08:44 Ответить
Официально их там примерно 300 тыс, чел. Мало для движения любого.слишком мало.
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23.09.2022 09:36 Ответить
Хто не схотів добровільно битися за свободу у складі української армії, примусово здохне у складі окупаційної.
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23.09.2022 09:45 Ответить
Отдельный "Крымский" полк ВСУ формируют? Многоходовочка?
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23.09.2022 10:21 Ответить
Чому чеченці мають яйця, а татари ні? І не пишіть мені розумники, що "вони ж мирний народ". Ага! Будуть на стороні ворога знищувати українців...Терпіли вони, а не мирний народ.
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23.09.2022 10:57 Ответить
Юридически могут соскочить, может не знают об этом?
Граждане Российской Федерации, чьим «убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы», могут проходить альтернативную гражданскую службу (АГС). Это право закреплено в 59-й статье Конституции. Процедура замены военной службы на альтернативную гражданскую предусмотрена принятым в 2002 году федеральным законом.
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23.09.2022 11:26 Ответить
Гляжу я на это мобилизацию и вспомнил, как сосед рассказал анекдот про русских.
Идёт россиянин по лесу, увидел дупло. Подошёл к дереву, засунул руку в дупло, вытаскивает - нет руки. Он обалдел, засунул другую руку, вытаскивает - и этой нет. Тогда он голову в дупло суёт и кричит: - Вам там что, б%%%ь - совсем делать Нex[рен]?!!
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23.09.2022 11:57 Ответить
 
 