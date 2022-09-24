Окупанти в Криму масово вручають повістки кримським татарам, - Ташева
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У окупованому Криму російські військкоми масово вручають повісті у місцях компактного проживання кримських татар.
Про це повідомила представник президента України в АР Крим Таміла Ташева, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора та сьогодні по всіх населенних пунктах, де компактно проживають кримські татари йдуть рейди - по школах, ринках, "Кримопт" (більшість кримських татар працюють), в місцях скупчення людей - і роздають повістки, часто загружають у машини і відвозять людей у воєнкоми. Вік - 18-50 років, за словами наших джерел, не дивляться ні на захворювання, про які їм говорять схоплені чоловіки, з коментарем - "зараз підходять усі".
Наприклад у смт Зуя, роздали повістки біля 100 чоловікам, кримським татарам. Зайшли у зуйську школу, і роздали повістки вчителям чоловічої статі. Активно роздають повістки у селищах Азовське та Майське, Доброе та по всій "долині", де проживає велика кількість кримськотатарського населення, с. Урожайне, Строганівка та інші", - йдеться у дописі.
За даними джерел Ташевої, станом на зараз роздано не менше 1000 повісток по всьому Криму.
Будь ласка, зачекайте...
за пару місяців в ЗСУ буде батальон киримли
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жесть
саме так !
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Идёт россиянин по лесу, увидел дупло. Подошёл к дереву, засунул руку в дупло, вытаскивает - нет руки. Он обалдел, засунул другую руку, вытаскивает - и этой нет. Тогда он голову в дупло суёт и кричит: - Вам там что, б%%%ь - совсем делать Нex[рен]?!!