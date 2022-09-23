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Ночной ракетный удар по Запорожью: пострадала гражданская инфраструктура
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате ночных ударов по Запорожью пострадала гражданская инфраструктура города.
Об этом сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в настоящее время известно о семи поврежденных домах, в которых вылетели стекла.
"К сожалению, снова пострадали люди. Дополнительная информация выясняется", - говорится в сообщении.
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вони ж прямо кажуть, що це їхня земля, а ми маємо бути знищені