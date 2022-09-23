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Нічний ракетний удар по Запоріжжю: постраждала цивільна інфраструктура
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок нічних ударів по Запоріжжю постраждала цивільна інфраструктура міста.
Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на цей час відомо про сім ушкоджених будинків, в яких повилітали шибки.
"На жаль, знову постраждали люди. Додаткова інформація з‘ясовується", - йдеться у повідомленні.
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вони ж прямо кажуть, що це їхня земля, а ми маємо бути знищені