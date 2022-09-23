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Нічний ракетний удар по Запоріжжю: постраждала цивільна інфраструктура

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Внаслідок нічних ударів по Запоріжжю постраждала цивільна інфраструктура міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на цей час відомо про сім ушкоджених будинків, в яких повилітали шибки.

"На жаль, знову постраждали люди. Додаткова інформація з‘ясовується", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти випустили по Запоріжжю близько 10 ракет, - ОВА

Автор: Ірина Дашківська
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Втратою якої цивільної інфраструктури була покарана рф? Ніякої? І як ви тоді хочете перемогти...
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23.09.2022 07:59 Відповісти
гребанные С-300, оказуется наше Пво ни хера их не видит, 10 прилетов, суки...
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23.09.2022 08:30 Відповісти
они относительно рядом стреляют. сложно что-то сделать за несколько секунд
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23.09.2022 08:36 Відповісти
Скоріше всього, з Енергодару б'ють, раз наші придушити не можуть. Та й відстань між містами майже співпадає з максимальної дальністю стрільби С300 по наземних цілях ...
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23.09.2022 11:03 Відповісти
Не розумію тупої мети аквафрешів руйнувати нашу інфраструктуру. Ще декілька місяців і московія відійде у інший світ. У разі нестачі енергетики та відсутності тепла Європа візьме до себе частку наших громадян. Хоч і кажуть, що Європа не резинова, але місць там достатньо. А після перемоги увесь світ ринеться відбудовувати Україну. І зовсім не з альтруїстичних намірів. Відновлення - це гроші. А гроші це збільшення виробництва, робочих місць, доходів. В результаті світова економіка вийде із рецесії та прискориться, а Україна отримає можливість поновити інфраструктуру за новими передовими технологіями. А гроші - частку візьмуть із заморожених активів московії, іншу надрукують. В решті решт кількістю доларів на світовому ринку і, відповідно, світовою економікою керує федеральна резервна система США, а не як не московити.
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23.09.2022 08:49 Відповісти
мета зробити міста непридатними для проживання з подальшою окупацією.
вони ж прямо кажуть, що це їхня земля, а ми маємо бути знищені
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23.09.2022 08:54 Відповісти
Якщо селище зруйноване, це дає можливість нашим бити по ньому. То ні про будь яку окупацію (яка означає заходження на територію військ противника) не може бути і мови.
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23.09.2022 09:22 Відповісти
Ти надто великий оптиміст. Маасковія ще довго гнитиме отруюючи все навколо себе.
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23.09.2022 08:58 Відповісти
Час покаже чи я великий оптиміст, чи Ви занадто песиміст .
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23.09.2022 09:24 Відповісти
Я реаліст.
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23.09.2022 09:28 Відповісти
Посмотрите на примеры других послевоенных стран. Ирак, Ливия. Мы не ощущаем надвигающейся жопы благодаря грантам и кредитам (более половины бюджета). Промышленность встала, народ разъехался - потребление электроэнергии низкое. Уже все высказались, что замес будет еще на год минимум. При этом русский начал бомбить электростанции и дамбы. Украина на довоенный уровень выйдет через пару поколений - если повезет. Если мы не получим 3-ю мировую с ядерными ударами.
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23.09.2022 11:01 Відповісти
Ви надто песимістичні.
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23.09.2022 12:47 Відповісти
 
 