Нічний ракетний удар по Запоріжжю: постраждала цивільна інфраструктура

Внаслідок нічних ударів по Запоріжжю постраждала цивільна інфраструктура міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на цей час відомо про сім ушкоджених будинків, в яких повилітали шибки.

"На жаль, знову постраждали люди. Додаткова інформація з‘ясовується", - йдеться у повідомленні.

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