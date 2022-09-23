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Гайдай о псевдореферендумах на оккупированной Луганщине: Ходят по домам и ищут мужчин на "пушечное мясо"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

референдум

На оккупированной территории Луганской области стартовал так называемый "референдум".

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты начали "выборы без выбора", "голосуют" на кухне и во дворе. Оккупанты позакрывали города на выезд, людей не выпускают, чтобы не терять "голоса". Сегодня стартовало "голосование" на "организованных местах в придомовых территориях", - заполняют какие-то бумажки на кухнях в квартирах и дворах. Выглядит это крайне странно. Конфиденциальностью и не пахнет. Как выглядят так называемые комиссии и имеют ли они при себе оружие - пока такой информации нет", - рассказал Гайдай.

По его словам, поквартирный/подворовый обход – это чисто ради проверки жилищ на обнаружение мужчин.

"Оккупанты просто ищут "пушечное мясо". Напоминаю, что за участие и организацию псевдореферендума предусмотрена ответственность. Наказано будет всех причастных!" – подытожил Гайдай.

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газета.ру 23 сентября 2022, 09:25
На Сахалине полицейские остановили автомобиль с мужчиной в женском платье за рулем
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23.09.2022 11:14 Ответить
veliky drap - v dzaze tolko devushki
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23.09.2022 11:16 Ответить
где хаймарс .суки
https://t.me/operativnoZSU/43515?single
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23.09.2022 13:22 Ответить
 
 