Гайдай о псевдореферендумах на оккупированной Луганщине: Ходят по домам и ищут мужчин на "пушечное мясо"
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На оккупированной территории Луганской области стартовал так называемый "референдум".
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Рашисты начали "выборы без выбора", "голосуют" на кухне и во дворе. Оккупанты позакрывали города на выезд, людей не выпускают, чтобы не терять "голоса". Сегодня стартовало "голосование" на "организованных местах в придомовых территориях", - заполняют какие-то бумажки на кухнях в квартирах и дворах. Выглядит это крайне странно. Конфиденциальностью и не пахнет. Как выглядят так называемые комиссии и имеют ли они при себе оружие - пока такой информации нет", - рассказал Гайдай.
По его словам, поквартирный/подворовый обход – это чисто ради проверки жилищ на обнаружение мужчин.
"Оккупанты просто ищут "пушечное мясо". Напоминаю, что за участие и организацию псевдореферендума предусмотрена ответственность. Наказано будет всех причастных!" – подытожил Гайдай.
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