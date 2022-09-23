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Оккупанты отчитываются о старте "референдумов" на захваченных территориях Донбасса и в Мелитополе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

россия,референдум

Российские оккупанты и их марионетки на оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Мелитополя сообщили, что начали так называемый "референдумы" по присоединению к России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА "Новости".

В так называемой "ДНР" сообщили, что "голосование" проходит по всей территории, которую контролируют оккупанты.

В так называемой "ЛНР" сказали, что все "бюллетени" доставлены на избирательные участки, "с 8 утра свою работу начинают места для голосования вне помещения".

В свою очередь в Мелитополе начали ходить по адресам граждан для сбора подписей.

Также читайте: Оккупанты выпустили по Запорожью около 10 ракет, - ОВА
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Топ комментарии
+41
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23.09.2022 09:36
+34
Там ЗСУ за вчора 550 бюлетнів заповнили.
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23.09.2022 09:43
+22
Підніму тобі настрій - у Туреччині кацапи масово стали скуповувать зйомні обкладинки до українських паспортів (з "тризубом") Вкладають всередину свій (розмір однаковий) - щоб лишній раз не "світиться" своїм "кацапським нутром" (Товариш написав учора з Стамбулу - він там працює)
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23.09.2022 10:19
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Дамбаси вже референдили. Їм цього мало?
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23.09.2022 09:34 Ответить
на моей памяти этот цирк будет 8-10 точно даже счет потерял на части Запорожья и Херсона и вовсе цирк на верневочке.. никто вообще принимать не будет в мире.... а насчет это наша территория...уже и не раз и не зжва ******* по ИХ территории и что а ничего сопли жуют и все... смешно будь у нас возможнеость обстрелять Москву обстреляли.... а в ответ была бы сопливая тишина и массовый давка оставших из Москвы в разные стороны...Бабовна может пройти по всей России без вообще какой либо реакции со стороны Москвы ибо гопник крутой в телевизоре после мобилизации ***** сховався в бункере и срет жидким поносом.. и смотрит в какую степь в это раз вывезет его афера и дебильность..... не мешайте ***** глубже закапывать себя в могилку... не мешайте кацапам самим себе надевать веревку на шею...
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23.09.2022 09:39 Ответить
У Єрмака вже збираються визнати результати «референдуму»?
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23.09.2022 09:35 Ответить
Не вгадали, Ермак,Подоляк,та Зеленський вже казали що псефдореферендумы нічого не змінюють для ЗСУ
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23.09.2022 09:55 Ответить
Прочитала коменти порохоботів і ваш. Піна іде з вашої ротової порожнини. А стиль...
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23.09.2022 10:16 Ответить
Тільки тупий і іще раз тупий,або просто платний поц.обзиває іншиї людей порохоботами Судячи по цьому ти шмаркля не доріс до цих людей.які вміють працювати,думати і захищати Україну.
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23.09.2022 10:37 Ответить
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23.09.2022 09:36 Ответить
dve civilizaciji degradanti i odna civilizacija
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23.09.2022 10:24 Ответить
фе, які не загадкові ноги на велосипедах... Усе ж видно, жодного ж приліту фантазії...
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23.09.2022 12:01 Ответить
зато ноги у лаптях відкривають просто необмежений простір для фантазії
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23.09.2022 14:09 Ответить
Да ладно, не надо самим стать похожим на Соловёва. Тут должны были поставить рядом и фото студенток из Москвы или Питера. Чтобы понять что цивилиация в Росссии по сути была и есть только в этих двух городах.
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23.09.2022 12:30 Ответить
Судячи зі старих радянських фільмів, в москві і підері було трохи краще- не у фуфайках, проте в однакових платтях.
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23.09.2022 14:15 Ответить
До речі, ці ж дівчата на вєліках, певно не з Вашингтону чи Нью-Йорку, а звичайні американки.
А ви все на столицю орієнтуєтесь. По расєйські.
Запостіть самі фотку москвічок. А я вам вільних українок покажу- до приходу дурних ка-цапів.
Світлина 1939 року.
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23.09.2022 14:19 Ответить
У мордвы ноги для велосипеда не выросли...
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23.09.2022 12:38 Ответить
Навіщо цю тему жувати на усіх медійних ресурсах?? Ідіотизм.
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23.09.2022 09:39 Ответить
Там ЗСУ за вчора 550 бюлетнів заповнили.
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23.09.2022 09:43 Ответить
Підніму тобі настрій - у Туреччині кацапи масово стали скуповувать зйомні обкладинки до українських паспортів (з "тризубом") Вкладають всередину свій (розмір однаковий) - щоб лишній раз не "світиться" своїм "кацапським нутром" (Товариш написав учора з Стамбулу - він там працює)
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23.09.2022 10:19 Ответить
это же типа многоходовочка хитрожопость. кто там сильно будет разбираться что там написано внутри на иностранном. курицу двуглавую тоже могут не заметить. а так типа под беженцев, плюшки какие кое-где, типа проезд бесплатный (было, не везде, правда). вот и до Турции дошло.
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23.09.2022 16:45 Ответить
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23.09.2022 10:20 Ответить
Зе хотів увійти в історії, він увійде. Дав русні закріпитися в 4 областях і спокійно проводити референдуми. такого жоден президент до нього не робив! історія!
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23.09.2022 09:47 Ответить
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23.09.2022 09:53 Ответить
да. были договоренности Зеленского с Патрубком. Но он хотел как лучше. Патрубок обещал шашлыки в мае, но шашлыки начались не в мае, а 24 февраля в Буче, Ирпени и других городах. Не плохо так подсмажили местное население. Правда без маринада, я б не ел. но все же, *****...
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23.09.2022 10:06 Ответить
Так кажете, ніби бєня не ******* по Україні 95кв. ************
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23.09.2022 10:55 Ответить
ну 'схаЖдєНіЄ пАсЄрєдІнє' ж! а що ви хотіли?
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23.09.2022 09:50 Ответить
Да по ***
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23.09.2022 09:53 Ответить
Спасибо русне. Утилизируем всех ватанов на юга вастоке
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23.09.2022 10:03 Ответить
Недолугі динири, такі ж і референдуми
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23.09.2022 10:08 Ответить
Всім якось похер. Насправді - це просто оголощення війни від параші офіційне. Бо тепер за їхгіми тупими уявленнями Україна перейшла кордони парашки.

Але є і позитив, щоб перемогти парашку ми мусили все одно перейти кордони параші. Те що робить парашка - ллє воду на млин України і всього світу.
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23.09.2022 10:10 Ответить
маячня, це досі не є офіційним оголошенням війни. Просто стартують свою фейкову шарманку до встановлення контроля над територією від відчаю. Розуміють, що скоро і такого не вийде провести.
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23.09.2022 10:40 Ответить
АХАХА! ЯК ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ РОССИИ...😁
https://www.youtube.com/shorts/n0oh1oROqlI
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23.09.2022 12:04 Ответить
Які референдуми ? зробіть їм мреферендуми що б земля під ногами горіла ,а так звані лідери тих терористичних утвіорень висіли на стовпах.
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23.09.2022 10:17 Ответить
УДАР ПО УРНАМ ИЗ ХАЙМАРСОВ,,, ХОТЕЛИ ВОЙНЫ - ПОЛУЧИТЕ
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23.09.2022 10:46 Ответить
Ви ще бюлблетені, кабінкі, участкі і комісії вигадайте....
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23.09.2022 10:59 Ответить
"Бездарный старик! Неталантливый сумасшедший!"

(Ильф и Петров, "Золотой теленок")
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23.09.2022 10:59 Ответить
В Запорожье проживают 710 000,а в области 389 000...мавзолейні болваны...рехверендум туфта,нет даже 50%...для принятия решения... болваны тупые...🦍Шариковы..
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23.09.2022 11:10 Ответить
Головна зброя расєї це не ядерна зброя, а брехня ©️
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23.09.2022 13:52 Ответить
Є гарне українське прислів'я: "Дурень думкою багатіє". Ці йолопи вважають, що це зупинить наступ ВСУ на "історіческіе російскіе землі. Придурки, вам українці цілком остаточно заявили, що будуть гнати вонючу кацапню, принайми, до держаних кордонів України, затверджених Констітуцією. Так-що, суки пакуйте валізи і тікайте у *********, поки живі.
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23.09.2022 11:33 Ответить
юридично рехферендум незаконний і пох що там моль запланувала ...Бомбити будуть там кацапів як до рехферендума так і після
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23.09.2022 11:58 Ответить
Хто буде голосувати як що там чоловічого населення по суті вже немає, одні старики залишились і діти. Добмасяне блд, вугільні швейцарія блд...
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23.09.2022 13:51 Ответить
Договорняки Зе с кацапами в Омані втілюються у життя ⁉️
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23.09.2022 15:23 Ответить
 
 