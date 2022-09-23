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Оккупанты отчитываются о старте "референдумов" на захваченных территориях Донбасса и в Мелитополе
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты и их марионетки на оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Мелитополя сообщили, что начали так называемый "референдумы" по присоединению к России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА "Новости".
В так называемой "ДНР" сообщили, что "голосование" проходит по всей территории, которую контролируют оккупанты.
В так называемой "ЛНР" сказали, что все "бюллетени" доставлены на избирательные участки, "с 8 утра свою работу начинают места для голосования вне помещения".
В свою очередь в Мелитополе начали ходить по адресам граждан для сбора подписей.
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Комісія з визнання результатів референдуму в єлдака
dve civilizacijidegradanti i odna civilizacija
А ви все на столицю орієнтуєтесь. По расєйські.
Запостіть самі фотку москвічок. А я вам вільних українок покажу- до приходу дурних ка-цапів.
Світлина 1939 року.
многоходовочкахитрожопость. кто там сильно будет разбираться что там написано внутри на иностранном. курицу двуглавую тоже могут не заметить. а так типа под беженцев, плюшки какие кое-где, типа проезд бесплатный (было, не везде, правда). вот и до Турции дошло.
Але є і позитив, щоб перемогти парашку ми мусили все одно перейти кордони параші. Те що робить парашка - ллє воду на млин України і всього світу.
https://www.youtube.com/shorts/n0oh1oROqlI
(Ильф и Петров, "Золотой теленок")