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Гайдай про псевдореферендуми на окупованій Луганщині: Ходять по домівках та шукають чоловіків на "гарматне м’ясо"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

референдум

На окупованій території Луганщини стартував так званий "референдум".

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти розпочали "вибори без вибори", "голосують" на кухні та у дворі. Окупанти позакривали міста на виїзд, людей не випускають, щоб не втрачати "голоси". Сьогодні стартувало "голосування" на "організованих місцях у придомових територіях". Простіше - заповнюють якісь папірчики на кухнях у квартирах та дворах. Виглядає це вкрай дивно. Конфіденційністю і не пахне. Як виглядають так звані комісії і чи мають вони при собі зброю - поки такої інформації немає", - розповів Гайдай.

За його словами, поквартирний/подворовий обхід - це суто заради перевірки помешкань на виявлення чоловіків.

"Окупанти просто шукають "гарматне м‘ясо". Нагадую, що за участь та організацію псевдореферендуму передбачена відповідальність. Покарано буде всіх причетних!" - підсумував Гайдай.

Також читайте: Окупанти звітують про старт "референдумів" на захоплених територіях Донбасу та у Мелітополі

Автор: Богдан Гуньковський
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газета.ру 23 сентября 2022, 09:25
На Сахалине полицейские остановили автомобиль с мужчиной в женском платье за рулем
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23.09.2022 11:14 Відповісти
veliky drap - v dzaze tolko devushki
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23.09.2022 11:16 Відповісти
где хаймарс .суки
https://t.me/operativnoZSU/43515?single
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23.09.2022 13:22 Відповісти
 
 