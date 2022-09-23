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Мобилизации в Беларуси не будет, - Лукашенко
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мобилизации в республике не будет.
Об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого", освещающий деятельность Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.
"Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье", - сказал самопровозглашенный "президент" Беларуси.
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+23 Right Right 2d264255
показать весь комментарий23.09.2022 11:27
+18 Сергей Кушнир 8b3077c9
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+15 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий23.09.2022 11:34
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ЗЫ. Факт для размышления. Знакомые хатоскрайники, которые 2020 году визжали "Абы небыла вайны", сейчас визжат, что воевать надо и хло всё правильно делает.
https://www.tiktok.com/@political.ua/video/7146139492171156742?_r=1&_t=8VtqXAwxNvK&is_from_webapp=v1&item_id=7146139492171156742