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Мобилизации в Беларуси не будет, - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лукашенко

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мобилизации в республике не будет.

Об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого", освещающий деятельность Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.

"Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье", - сказал самопровозглашенный "президент" Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США оказывают военную помощь Украине с целью ослабить РФ и уничтожить Беларусь, - Лукашенко
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Топ комментарии
+23
Ясно, значить буде
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23.09.2022 11:27
+18
От нахера цього урода показувати? Тільки зібрався їсти...
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23.09.2022 11:49
+15
А як же - четире точкі на картє , откудо готовілось нападеніє . ?? . Чи вже - нє готовілось .?
..
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23.09.2022 11:34
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Ясно, значить буде
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23.09.2022 11:27 Ответить
брехун
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23.09.2022 11:27 Ответить
Путін - це такий стрижень, який навиліт пробив мізки десяткам мільйонів мешканців ерефії.
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23.09.2022 11:28 Ответить
Колин Папа круче, чем Колин Пауэлл!
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23.09.2022 11:29 Ответить
Піськов теж так говорив)
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23.09.2022 11:30 Ответить
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23.09.2022 11:30 Ответить
На 5-м рисунке должен был бы быть улыбающийся чеширский кот.
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23.09.2022 12:29 Ответить
н, *******, терь не призавут
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23.09.2022 11:30 Ответить
От нахера цього урода показувати? Тільки зібрався їсти...
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23.09.2022 11:49 Ответить
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23.09.2022 11:53 Ответить
білоруси, тікайте хто куди
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23.09.2022 11:32 Ответить
таракан жить хочет...
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23.09.2022 11:33 Ответить
А як же - четире точкі на картє , откудо готовілось нападеніє . ?? . Чи вже - нє готовілось .?
..
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23.09.2022 11:34 Ответить
Бульбофюрер дупою чує настання "великого кіпешу" і буде намагатись відскочити від ***** якнайдалі.
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23.09.2022 11:35 Ответить
От і добре, у тебе ж скаціна фся обосрана.
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23.09.2022 11:36 Ответить
Так казав спочатку і пуйло!
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23.09.2022 11:40 Ответить
Крысеныш путлера действует с точностью до наоборот,впрочем что и сам фюрер КГБшный... два сапога пара... дедываевалы блин 🤣🦍🦍
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23.09.2022 11:43 Ответить
А чего бы бульбафюреру , как и недофюреру ни пощипать на деньги своих рабов? Военкомы сейчас у них станут главными постачальниками валюты👈.
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23.09.2022 11:49 Ответить
Кадиров,а за ним і лукашенко послали ботоксного за кораблем.
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23.09.2022 12:00 Ответить
Лукодрищ - подлый, брехливый и коварный враг. После ого , как разберемся с русней нужна показательная порка этого колхозника
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23.09.2022 12:07 Ответить
Бо воно пам'ятає натовп у 2020. А шо буде, якщо його озброїти? ))
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23.09.2022 12:43 Ответить
Мобилизации не будет, так же как и девальвации, шлюха питунская? Хло прикажет и побежишь на цыпочках всё выполнять!
ЗЫ. Факт для размышления. Знакомые хатоскрайники, которые 2020 году визжали "Абы небыла вайны", сейчас визжат, что воевать надо и хло всё правильно делает.
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23.09.2022 12:46 Ответить
У бульбенфюрера тепер тільки два шляхи, або положити бульбенармію на Волині, або під шумок повернути Смоленськ
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23.09.2022 12:48 Ответить
бульбаш-таракану можна вірити?
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23.09.2022 12:59 Ответить
По Білорусі цілком може бути нанесений ядерний удар - як попередження для пуіна. Б-52 вже у Польщі. А Б-52 - самі знаєте для чого((::
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23.09.2022 13:00 Ответить
Ха-ха, пуйло тоже говорил, что в лаптестане мобилизации не будет. Не прошло и пол-года ...
https://www.tiktok.com/@political.ua/video/7146139492171156742?_r=1&_t=8VtqXAwxNvK&is_from_webapp=v1&item_id=7146139492171156742
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23.09.2022 13:35 Ответить
Усатая проститутка.
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23.09.2022 13:49 Ответить
Буде успішна могилізація луки 1 и останього.
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23.09.2022 14:10 Ответить
 
 