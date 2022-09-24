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Мобілізації в Білорусі не буде, - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що мобілізації в республіці не буде.

Про це повідомив Telegram-канал "Пул первого", який висвітлює діяльність Лукашенка, передає Цензор.НЕТ.

"Ця мобілізація у Росії. Те, що на нас намагаються перекинути цей місток, що буде і в нас... а якщо не буде? Це вас, пропагандистів би перетерли. А їм за це нічого не буде. Їм треба створити ситуацію. За щось учепитися. Не буде жодної мобілізації. Це брехня", - сказав самопроголошений "президент" Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко готовий піднімати військових по тривозі: Не допущу удару в спину Росії

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Ясно, значить буде
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23.09.2022 11:27
+18
От нахера цього урода показувати? Тільки зібрався їсти...
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23.09.2022 11:49
+15
А як же - четире точкі на картє , откудо готовілось нападеніє . ?? . Чи вже - нє готовілось .?
..
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23.09.2022 11:34
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Ясно, значить буде
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23.09.2022 11:27 Відповісти
брехун
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23.09.2022 11:27 Відповісти
Путін - це такий стрижень, який навиліт пробив мізки десяткам мільйонів мешканців ерефії.
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23.09.2022 11:28 Відповісти
Колин Папа круче, чем Колин Пауэлл!
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23.09.2022 11:29 Відповісти
Піськов теж так говорив)
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23.09.2022 11:30 Відповісти
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23.09.2022 11:30 Відповісти
На 5-м рисунке должен был бы быть улыбающийся чеширский кот.
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23.09.2022 12:29 Відповісти
н, *******, терь не призавут
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23.09.2022 11:30 Відповісти
От нахера цього урода показувати? Тільки зібрався їсти...
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23.09.2022 11:49 Відповісти
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23.09.2022 11:53 Відповісти
білоруси, тікайте хто куди
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23.09.2022 11:32 Відповісти
таракан жить хочет...
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23.09.2022 11:33 Відповісти
А як же - четире точкі на картє , откудо готовілось нападеніє . ?? . Чи вже - нє готовілось .?
..
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23.09.2022 11:34 Відповісти
Бульбофюрер дупою чує настання "великого кіпешу" і буде намагатись відскочити від ***** якнайдалі.
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23.09.2022 11:35 Відповісти
От і добре, у тебе ж скаціна фся обосрана.
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23.09.2022 11:36 Відповісти
Так казав спочатку і пуйло!
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23.09.2022 11:40 Відповісти
Крысеныш путлера действует с точностью до наоборот,впрочем что и сам фюрер КГБшный... два сапога пара... дедываевалы блин 🤣🦍🦍
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23.09.2022 11:43 Відповісти
А чего бы бульбафюреру , как и недофюреру ни пощипать на деньги своих рабов? Военкомы сейчас у них станут главными постачальниками валюты👈.
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23.09.2022 11:49 Відповісти
Кадиров,а за ним і лукашенко послали ботоксного за кораблем.
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23.09.2022 12:00 Відповісти
Лукодрищ - подлый, брехливый и коварный враг. После ого , как разберемся с русней нужна показательная порка этого колхозника
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23.09.2022 12:07 Відповісти
Бо воно пам'ятає натовп у 2020. А шо буде, якщо його озброїти? ))
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23.09.2022 12:43 Відповісти
Мобилизации не будет, так же как и девальвации, шлюха питунская? Хло прикажет и побежишь на цыпочках всё выполнять!
ЗЫ. Факт для размышления. Знакомые хатоскрайники, которые 2020 году визжали "Абы небыла вайны", сейчас визжат, что воевать надо и хло всё правильно делает.
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23.09.2022 12:46 Відповісти
У бульбенфюрера тепер тільки два шляхи, або положити бульбенармію на Волині, або під шумок повернути Смоленськ
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23.09.2022 12:48 Відповісти
бульбаш-таракану можна вірити?
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23.09.2022 12:59 Відповісти
По Білорусі цілком може бути нанесений ядерний удар - як попередження для пуіна. Б-52 вже у Польщі. А Б-52 - самі знаєте для чого((::
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23.09.2022 13:00 Відповісти
Ха-ха, пуйло тоже говорил, что в лаптестане мобилизации не будет. Не прошло и пол-года ...
https://www.tiktok.com/@political.ua/video/7146139492171156742?_r=1&_t=8VtqXAwxNvK&is_from_webapp=v1&item_id=7146139492171156742
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23.09.2022 13:35 Відповісти
Усатая проститутка.
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23.09.2022 13:49 Відповісти
Буде успішна могилізація луки 1 и останього.
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23.09.2022 14:10 Відповісти
 
 