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Мобілізації в Білорусі не буде, - Лукашенко
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що мобілізації в республіці не буде.
Про це повідомив Telegram-канал "Пул первого", який висвітлює діяльність Лукашенка, передає Цензор.НЕТ.
"Ця мобілізація у Росії. Те, що на нас намагаються перекинути цей місток, що буде і в нас... а якщо не буде? Це вас, пропагандистів би перетерли. А їм за це нічого не буде. Їм треба створити ситуацію. За щось учепитися. Не буде жодної мобілізації. Це брехня", - сказав самопроголошений "президент" Білорусі.
Топ коментарі
+23 Right Right 2d264255
показати весь коментар23.09.2022 11:27
+18 Сергей Кушнир 8b3077c9
показати весь коментар23.09.2022 11:49
+15 Maksim Perepelitca
показати весь коментар23.09.2022 11:34
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ЗЫ. Факт для размышления. Знакомые хатоскрайники, которые 2020 году визжали "Абы небыла вайны", сейчас визжат, что воевать надо и хло всё правильно делает.
https://www.tiktok.com/@political.ua/video/7146139492171156742?_r=1&_t=8VtqXAwxNvK&is_from_webapp=v1&item_id=7146139492171156742