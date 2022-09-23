Первую остановку-укрытие установили в Николаеве
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В Николаеве на остановке общественного транспорта в Корабельном районе обустроили первое железобетонное укрытие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в инстаграме глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"1 пошел", – написал Ким.
В железобетонном укрытии установлено 18 скамеек, однако одновременно там могут размещаться 24 человека.
Укрытие изготовлено по израильскому образцу из армированного бетона. Общий вес конструкции более 70 тонн, основная часть со стенами — 36 тонн.
Укрытие – подарок одесского бизнесмена и мецената Анатолия Редера. Он планировал передать конструкцию городским властям Одессы, но там чиновники решили, что Одессе она пока не так нужна, как Николаеву.
Как рассказал глава ОВА Виталий Ким, в Николаеве определили 34 точки, где планируют установить остановки-укрытия. Он добавил, что эти постройки будут в наиболее обстреливаемых районах города установлены, куда еще теоретически достают РСЗО.
Напомним, в Харькове установили первую остановку-укрытие, где можно спрятаться в случае воздушной тревоги.
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Тому я думають і переконаний що такий підхід треба зберегти.
Просто є ті хто все розуміє і готується, а є гедоністи, слабкі люди яких породило суспільство безпеки та заможності, люди які повірили що так буде завжди.
Є Швейцарія яка століттями ні з ким не воює, і всеодно постійно готується до війни, озброюється, проводить вишколи та має ідеальну систему де люди регулярно (що річно) проходять підвищення кваліфікації чи перепідготовку по військових навиках та військових спеціальностях. Щоб було розуміння бо це не всім очевидно на скільки вони відірвались у розвитку від пост совка, то у нас вчать раз і на все життя, і пофіг чи ти від віку забув, чи твої знання просто морально застаріли і те що ти вчив вже замінили на нове озброєння. У них таких проблем немає. Вони постійно готові до війни.
(підказка: вага 1 м2 звичайного мілліметрового сталевого листа 7,85 кг)