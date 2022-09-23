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Новости Общество
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Николаев (2009) транспорт (1737) укрытие (93)

Первую остановку-укрытие установили в Николаеве

Новости Цензор.НЕТ Общество

зупинка

В Николаеве на остановке общественного транспорта в Корабельном районе обустроили первое железобетонное укрытие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в инстаграме глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"1 пошел", – написал Ким.

В железобетонном укрытии установлено 18 скамеек, однако одновременно там могут размещаться 24 человека.

Укрытие изготовлено по израильскому образцу из армированного бетона. Общий вес конструкции более 70 тонн, основная часть со стенами — 36 тонн.

Смотрите также: Первое укрытие на остановке транспорта установили в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Укрытие – подарок одесского бизнесмена и мецената Анатолия Редера. Он планировал передать конструкцию городским властям Одессы, но там чиновники решили, что Одессе она пока не так нужна, как Николаеву.

Как рассказал глава ОВА Виталий Ким, в Николаеве определили 34 точки, где планируют установить остановки-укрытия. Он добавил, что эти постройки будут в наиболее обстреливаемых районах города установлены, куда еще теоретически достают РСЗО.

Напомним, в Харькове установили первую остановку-укрытие, где можно спрятаться в случае воздушной тревоги.
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Топ комментарии
+3
Розкажете це японцям які не мають мирного договору з рф. Чи фінам які не зважаючи на "мир" продовжували будувати бомбосховища і зараз мають підземні міста.

Просто є ті хто все розуміє і готується, а є гедоністи, слабкі люди яких породило суспільство безпеки та заможності, люди які повірили що так буде завжди.

Є Швейцарія яка століттями ні з ким не воює, і всеодно постійно готується до війни, озброюється, проводить вишколи та має ідеальну систему де люди регулярно (що річно) проходять підвищення кваліфікації чи перепідготовку по військових навиках та військових спеціальностях. Щоб було розуміння бо це не всім очевидно на скільки вони відірвались у розвитку від пост совка, то у нас вчать раз і на все життя, і пофіг чи ти від віку забув, чи твої знання просто морально застаріли і те що ти вчив вже замінили на нове озброєння. У них таких проблем немає. Вони постійно готові до війни.
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23.09.2022 13:14
+2
Нормально, после войны памятником будут. И напоминанием. Всем: и тем, и другим.
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23.09.2022 12:10
+2
Чого тільки пам'ятником? Є древня мудрість - хочеш миру готуйся до війни.

Тому я думають і переконаний що такий підхід треба зберегти.
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23.09.2022 12:21
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Нормально, после войны памятником будут. И напоминанием. Всем: и тем, и другим.
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23.09.2022 12:10 Ответить
Чого тільки пам'ятником? Є древня мудрість - хочеш миру готуйся до війни.

Тому я думають і переконаний що такий підхід треба зберегти.
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23.09.2022 12:21 Ответить
Вы просто еще молоды (без очевидно). Чем заканчивается война? Миром. Чем сильнее война, тем прочнее мир. Я уверен, что вы ведете войну со всем напряжением сил. И мир будет (не может не быть) соответствующим. А для крепкого мира нужна крепкая память (в качестве "крепкого" символа - вот как Дахау под Мюнхеном. Прямо в центре Германии. Или Аушвиц в Польше. Или Орадур-сюр-Глан во Франции).
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23.09.2022 12:43 Ответить
Розкажете це японцям які не мають мирного договору з рф. Чи фінам які не зважаючи на "мир" продовжували будувати бомбосховища і зараз мають підземні міста.

Просто є ті хто все розуміє і готується, а є гедоністи, слабкі люди яких породило суспільство безпеки та заможності, люди які повірили що так буде завжди.

Є Швейцарія яка століттями ні з ким не воює, і всеодно постійно готується до війни, озброюється, проводить вишколи та має ідеальну систему де люди регулярно (що річно) проходять підвищення кваліфікації чи перепідготовку по військових навиках та військових спеціальностях. Щоб було розуміння бо це не всім очевидно на скільки вони відірвались у розвитку від пост совка, то у нас вчать раз і на все життя, і пофіг чи ти від віку забув, чи твої знання просто морально застаріли і те що ти вчив вже замінили на нове озброєння. У них таких проблем немає. Вони постійно готові до війни.
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23.09.2022 13:14 Ответить
Ну прямого попадання не витримає, але від уламків врятує.
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23.09.2022 12:20 Ответить
там между зализобитоном и арматурой кевлар резина керамика и броне плита танковая....ты не знаешь..она не пробивается разве что корабельным снарядом типа 300 мм....
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23.09.2022 13:28 Ответить
А ну тоді норм!
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23.09.2022 15:51 Ответить
она квадратная не рикошетная..ума нима кажн город накрыть кпоплом противо ракетным броневым..взять сталюку сварить купол и накрыть металлом броневым..высота 100метров диаметр +-30 км...так нет...дураки..с 300 подпустили твари..((
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23.09.2022 13:27 Ответить
І які ж опори все це будуть тримати навіть якщо всю запропоновану вами площу зробити з 1 мм "броньованого листа"?!
(підказка: вага 1 м2 звичайного мілліметрового сталевого листа 7,85 кг)
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23.09.2022 15:10 Ответить
мосты как то стоят и дома...скалы днепра..а сверху 100 метровая статуя порошенко и зеленского вокруг квартал ермак..аж до неба))с 300 пуляет 9-30-40 км доменя скоро до кинут((..а кринж реферндум в телеге..((
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23.09.2022 15:31 Ответить
Симпатична. Але цікаво було б подивитися 'краш- тест' такої на полігоні.
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23.09.2022 14:45 Ответить
 
 