Першу зупинку-укриття встановили в Миколаєві
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У Миколаєві на зупинці громадського транспорту у Корабельному районі облаштували перше залізобетонне укриття.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідломив в інстаграмі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"1 пішов", – написав Кім.
У залізобетонному укритті встановлено 18 лавок, однак одночасно там можуть розміщатися 24 людини.
Укриття виготовлене за ізраїльським зразком з армованого бетону. Загальна вага конструкції понад 70 тонн, основної частини зі стінами — 36 тонн.
Укриття - подарунок одеського бізнесмена і мецената Анатолія Редера. Він планував передати конструкцію міській владі Одеси, але там чиновники вирішили, що Одесі вона наразі не так потрібна, як Миколаєву.
Як розповів голова ОВА Віталій Кім, у Миколаєві визначили 34 точки, де планують встановити зупинки-укриття. Він додав, що ці споруди будуть в найбільш обстрілюваних районах міста встановлені, куди ще теоретично дістають РСЗВ.
Нагадаємо, у Харкові встановили першу зупинку-укриття, де можна заховатися у разі повітряної тривоги.
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Тому я думають і переконаний що такий підхід треба зберегти.
Просто є ті хто все розуміє і готується, а є гедоністи, слабкі люди яких породило суспільство безпеки та заможності, люди які повірили що так буде завжди.
Є Швейцарія яка століттями ні з ким не воює, і всеодно постійно готується до війни, озброюється, проводить вишколи та має ідеальну систему де люди регулярно (що річно) проходять підвищення кваліфікації чи перепідготовку по військових навиках та військових спеціальностях. Щоб було розуміння бо це не всім очевидно на скільки вони відірвались у розвитку від пост совка, то у нас вчать раз і на все життя, і пофіг чи ти від віку забув, чи твої знання просто морально застаріли і те що ти вчив вже замінили на нове озброєння. У них таких проблем немає. Вони постійно готові до війни.
(підказка: вага 1 м2 звичайного мілліметрового сталевого листа 7,85 кг)