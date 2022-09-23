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Новини Суспільство
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Миколаїв (1338) транспорт (870) укриття (151)

Першу зупинку-укриття встановили в Миколаєві

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

зупинка

У Миколаєві на зупинці громадського транспорту у Корабельному районі облаштували перше залізобетонне укриття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідломив в інстаграмі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"1 пішов", – написав Кім.

У залізобетонному укритті встановлено 18 лавок, однак одночасно там можуть розміщатися 24 людини.

Укриття виготовлене за ізраїльським зразком з армованого бетону. Загальна вага конструкції понад 70 тонн, основної частини зі стінами — 36 тонн.

Укриття - подарунок одеського бізнесмена і мецената Анатолія Редера. Він планував передати конструкцію міській владі Одеси, але там чиновники вирішили, що Одесі вона наразі не так потрібна, як Миколаєву.

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Як  розповів голова ОВА Віталій Кім, у Миколаєві визначили 34 точки, де планують встановити зупинки-укриття. Він додав, що ці споруди будуть в найбільш обстрілюваних районах міста встановлені, куди ще теоретично дістають РСЗВ.

Нагадаємо, у Харкові встановили першу зупинку-укриття, де можна заховатися у разі повітряної тривоги.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Розкажете це японцям які не мають мирного договору з рф. Чи фінам які не зважаючи на "мир" продовжували будувати бомбосховища і зараз мають підземні міста.

Просто є ті хто все розуміє і готується, а є гедоністи, слабкі люди яких породило суспільство безпеки та заможності, люди які повірили що так буде завжди.

Є Швейцарія яка століттями ні з ким не воює, і всеодно постійно готується до війни, озброюється, проводить вишколи та має ідеальну систему де люди регулярно (що річно) проходять підвищення кваліфікації чи перепідготовку по військових навиках та військових спеціальностях. Щоб було розуміння бо це не всім очевидно на скільки вони відірвались у розвитку від пост совка, то у нас вчать раз і на все життя, і пофіг чи ти від віку забув, чи твої знання просто морально застаріли і те що ти вчив вже замінили на нове озброєння. У них таких проблем немає. Вони постійно готові до війни.
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23.09.2022 13:14
+2
Нормально, после войны памятником будут. И напоминанием. Всем: и тем, и другим.
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23.09.2022 12:10
+2
Чого тільки пам'ятником? Є древня мудрість - хочеш миру готуйся до війни.

Тому я думають і переконаний що такий підхід треба зберегти.
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23.09.2022 12:21
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Нормально, после войны памятником будут. И напоминанием. Всем: и тем, и другим.
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23.09.2022 12:10 Відповісти
Чого тільки пам'ятником? Є древня мудрість - хочеш миру готуйся до війни.

Тому я думають і переконаний що такий підхід треба зберегти.
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23.09.2022 12:21 Відповісти
Вы просто еще молоды (без очевидно). Чем заканчивается война? Миром. Чем сильнее война, тем прочнее мир. Я уверен, что вы ведете войну со всем напряжением сил. И мир будет (не может не быть) соответствующим. А для крепкого мира нужна крепкая память (в качестве "крепкого" символа - вот как Дахау под Мюнхеном. Прямо в центре Германии. Или Аушвиц в Польше. Или Орадур-сюр-Глан во Франции).
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23.09.2022 12:43 Відповісти
Розкажете це японцям які не мають мирного договору з рф. Чи фінам які не зважаючи на "мир" продовжували будувати бомбосховища і зараз мають підземні міста.

Просто є ті хто все розуміє і готується, а є гедоністи, слабкі люди яких породило суспільство безпеки та заможності, люди які повірили що так буде завжди.

Є Швейцарія яка століттями ні з ким не воює, і всеодно постійно готується до війни, озброюється, проводить вишколи та має ідеальну систему де люди регулярно (що річно) проходять підвищення кваліфікації чи перепідготовку по військових навиках та військових спеціальностях. Щоб було розуміння бо це не всім очевидно на скільки вони відірвались у розвитку від пост совка, то у нас вчать раз і на все життя, і пофіг чи ти від віку забув, чи твої знання просто морально застаріли і те що ти вчив вже замінили на нове озброєння. У них таких проблем немає. Вони постійно готові до війни.
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23.09.2022 13:14 Відповісти
Ну прямого попадання не витримає, але від уламків врятує.
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23.09.2022 12:20 Відповісти
там между зализобитоном и арматурой кевлар резина керамика и броне плита танковая....ты не знаешь..она не пробивается разве что корабельным снарядом типа 300 мм....
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23.09.2022 13:28 Відповісти
А ну тоді норм!
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23.09.2022 15:51 Відповісти
она квадратная не рикошетная..ума нима кажн город накрыть кпоплом противо ракетным броневым..взять сталюку сварить купол и накрыть металлом броневым..высота 100метров диаметр +-30 км...так нет...дураки..с 300 подпустили твари..((
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23.09.2022 13:27 Відповісти
І які ж опори все це будуть тримати навіть якщо всю запропоновану вами площу зробити з 1 мм "броньованого листа"?!
(підказка: вага 1 м2 звичайного мілліметрового сталевого листа 7,85 кг)
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23.09.2022 15:10 Відповісти
мосты как то стоят и дома...скалы днепра..а сверху 100 метровая статуя порошенко и зеленского вокруг квартал ермак..аж до неба))с 300 пуляет 9-30-40 км доменя скоро до кинут((..а кринж реферндум в телеге..((
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23.09.2022 15:31 Відповісти
Симпатична. Але цікаво було б подивитися 'краш- тест' такої на полігоні.
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23.09.2022 14:45 Відповісти
 
 