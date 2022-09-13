В Умані для паломників підготували укриття

В Умані Черкаської області перед святкуванням єврейського Нового року Рош га-Шана підготували 21 найпростіше укриття на випадок повітряної тривоги, а також спеціальне укриття поблизу місця святкувань.

Про це під час телемарафону повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"В Умані маємо 21 найпростіше укриття, вони були переобладнані з підвалів. Біля самого місця святкувань є спеціальне укриття на 2–2,5 тис. осіб", – повідомив глава ОВА.

Ігор Табурець нагадав, що під час паломництва хасидів з 19 по 30 вересня в Умані діятиме посилений безпековий режим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прибуття до 10 тис. паломників-хасидів очікується в Умані на святкування Рош га-Шана цього року, - Черкаська ОВА

Раніше повідомлялося, що, попри війну, хасиди їдуть в Умань на Рош га-Шана. Серед запланованих заходів безпеки під час святкування буде заборонено масову торгівлю та скупчення людей.

Також СБУ провела навчання в Умані напередодні Рош га-Шана.