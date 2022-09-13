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Умань (220) хасиди (167) укриття (154)

В Умані для паломників підготували укриття

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

хасиди

В Умані Черкаської області перед святкуванням єврейського Нового року Рош га-Шана підготували 21 найпростіше укриття на випадок повітряної тривоги, а також спеціальне укриття поблизу місця святкувань.

 Про це під час телемарафону повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"В Умані маємо 21 найпростіше укриття, вони були переобладнані з підвалів. Біля самого місця святкувань є спеціальне укриття на 2–2,5 тис. осіб", – повідомив глава ОВА.

Ігор Табурець нагадав, що під час паломництва хасидів з 19 по 30 вересня в Умані діятиме посилений безпековий режим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прибуття до 10 тис. паломників-хасидів очікується в Умані на святкування Рош га-Шана цього року, - Черкаська ОВА

Раніше повідомлялося, що, попри війну, хасиди їдуть в Умань на Рош га-Шана. Серед запланованих заходів безпеки під час святкування буде заборонено масову торгівлю та скупчення людей.

Також СБУ провела навчання в Умані напередодні Рош га-Шана.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
а чому тільки перед цим дійством підготували? а раніше??? вже ж пів року є загроза... а для уманчан не було бомбосховищ рівня "як для паломників" ???
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13.09.2022 16:59
+13
А президенту де? Батьки в Ізраілі колядують, а він тут?
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13.09.2022 16:55
+10
Фуяссє, в мене в Києві немає укриття... І це при тому, що Ізраїль нам досі нічого не дав для боротьби з мордаром....
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13.09.2022 17:03
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А президенту де? Батьки в Ізраілі колядують, а він тут?
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13.09.2022 16:55 Відповісти
Ізраїль змусив Зелю прийняти хасидів під загрозою депортації мами Ріми і її чоловіка)
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13.09.2022 19:42 Відповісти
Я представляю как засрут эти убежища паломники, год надо будет после их срань убирать!!!!!!
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13.09.2022 16:58 Відповісти
а чому тільки перед цим дійством підготували? а раніше??? вже ж пів року є загроза... а для уманчан не було бомбосховищ рівня "як для паломників" ???
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13.09.2022 16:59 Відповісти
Они особые, кошерные, а не простые уманчане.
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13.09.2022 17:06 Відповісти
Були там укриття й до цього. Але зараз створено для набагато більшої кількости людей.
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13.09.2022 18:05 Відповісти
створено... чи приведено до ладу?
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13.09.2022 18:06 Відповісти
В нових готелях та культових спорудах. До речі, після 24.02, коли двічі було завдано ракетних ударів по Умані, всім уманцям, що мешкають в тому районі, можна було ховатися у сховищі синаґоґи...
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13.09.2022 19:41 Відповісти
Для гоїв підвали, для кошерних "посилений безпековий режим".
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13.09.2022 19:45 Відповісти
Фуяссє, в мене в Києві немає укриття... І це при тому, що Ізраїль нам досі нічого не дав для боротьби з мордаром....
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13.09.2022 17:03 Відповісти
А в президентах кто? КТО, я вас спрашиваю?
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13.09.2022 17:08 Відповісти
Мойша - і в них, і в нас
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13.09.2022 17:11 Відповісти
КалоМойша - ремонт тоннелей вдоль Стены плача и возрождение исторической синагоги «Хурва» в Иерусалиме[21].

все на чесно зароблені вкрадені в українців гривно-шекелі....
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13.09.2022 17:21 Відповісти
не розумію як євреї можуть приймати камуняцьких сатанистів, тільки за те, що вони на непасільна зароблені(вкрадені "православненько") подарували найбільшу золоту мінору чи за заклики до мертвої свиносабаки з залу нашої ради " вставай свінья агромная"? 😁
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13.09.2022 17:37 Відповісти
спитай "як ?" в найбільшого російського шовініста "Соловьйова"
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13.09.2022 18:06 Відповісти
Найбільшу золоту мінору подарував Ізраілю депутат Верховної Ради України Рабіновіч , по сумісництву пенсіонер Ізраілю.
3 ходки за єкономічні злочини в СРСР, остання-14 років.
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13.09.2022 20:14 Відповісти
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13.09.2022 18:41 Відповісти
Большинство из них живет в штатах. И неплохо там себя чувствуют. Нам бы научиться такой сплоченности.
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13.09.2022 17:12 Відповісти
А де вони себе плоха чувствуют?
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13.09.2022 17:35 Відповісти
А чому Ізраїль повинен щось давати Україні? Україна щось дала Ізраїлю? Коли Ізраїль просив продати їм могилу того цадіка - Україна відмовила. В нас тут що, купа своїх хасидів? Ні, певно ж не хотіли в Умані втрачати джерело прибутку від туристів-хасидів. Не можна однією рукою їх обскубувати, а іншою здіймати хвилі, що хасиди не подобаються.

Взагалі - ми незалежна країна зі своїм бюджетом, зарубіжні країни не винні, що на 8-й рік війни ми не побудували ані укриттів для свого населення, ані закупили зброю для нашого захисту. До речі, в Києві хоч метро є в якості укриття.
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13.09.2022 17:34 Відповісти
він в Україні народився і тут тіло поховали, що вони до нього мають? в другу світову, коли вбивали то нікого не просили, щоб дітей іудеїв приховати від тих ще фашиків
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13.09.2022 17:50 Відповісти
Він іудей, тому хасиди до нього мають якесь відношення. Оскільки Україна тоді відмовила у продажу, знаючи, що хасиди будуть їздити, навіщо тепер їм дорікати, що приїжджають? Не хотіли б, треба було або продати, або закрити кордон.
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13.09.2022 19:00 Відповісти
"ми незалежна країна зі своїм бюджетом", з якого дякуючи ЗЄ-лє платимо нехілі пенсії ізраїльським пенсионерам - єдиним закордонним пенсіонерам в світі !

а так, да, все вірно - кацапські беспілотніки то копії ізраїльських із ізраільськими комплектуючими
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13.09.2022 17:52 Відповісти
А пенсіонери в "ЛДНР" не отримували українську пенсію?

Це відомо, що рф раніше купувала в Ізраїля дрони чи то технологію їх виробництва. Тепер росія купує дрони в Ірана. А от навіщо ви намагаєтеся створити антиізраільські настрої, саме коли Ізраїль почав постачати Україні засоби для боротьби з безпілотниками?
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13.09.2022 19:19 Відповісти
Ну нащо ж так відверто брехати - жодна пропозиція перепоховати тіло цадіка на землі обітованній не знайшла розуміння у народу Ізраїлю. Звісно, інших звинувачувати набагато легше. Типова риса радянс ких євреїв..
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13.09.2022 19:46 Відповісти
В Україні була купа новин, що міська влада Умані відмовляється від переносу могили: https://focus.ua/amp/ukraine/202151
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13.09.2022 20:16 Відповісти
"Коли Ізраїль просив продати їм могилу того цадіка - Україна відмовила".

Як це продати могилу цадіка, а він заповідав в Ізраїлі бути похороненим чи його нащадки погодили це?
Досить того, що вкрали фрески Бруно Шульца з Дрогобича.

Майже 60 років ці розписи залишалися легендою. І ось наприкінці першої декади лютого 2002 року в одному із приватних помешкань Дрогобича (Львівська область) німецькі кінодокументалісти на чолі з Беньяміном Гайслером знайшли «казкову кімнату» «вілли Ландау». А на початку 3-ї декади травня понад половину цих зображень було демонтовано і нелегально вивезено за межі України представниками єрусалимського Інституту Голокосту «Яд Вашем». [1] [Архівовано 20 квітня 2014 у Wayback Machine.] Емісар «Яд Вашем» Марк Шраберман, який вивіз фрески, раніше мав проблеми з українською митницею. Його вже затримували при спробі вивозу з України історико-культурних експонатів[7]. Згідно з українським законодавством, розписи є власністю держави, навіть коли господарі є власниками приватизованої квартири.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE_%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86#%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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13.09.2022 19:55 Відповісти
В мене своєї думки як воно має бути немає, бо це не моя справа. Мій аргумент в тому, що якби Україні так вже не хотілося щороку бачити тих туристів-хасидів в себе, як тут багато хто пише, могли б пристати на пропозицію Ізраїля.
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13.09.2022 20:20 Відповісти
Дивлячись кого мати на увазі під Україною, бо місцеві, які здають житло отримують пристойний дохід від цих святкувань, влада теж не проти, а побутові конфлікти мають одиничні випадки. Ніхто таку туристично привабливу пам'ятку добровільно не віддасть, а Ізраїль безумовно має право хотіти, але цадик до них відношення мав опосередковане на відміну від Умані.
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13.09.2022 21:15 Відповісти
Так, економічний інтерес уманців зрозумілий, але ж в суспільстві, об'єктивно, кожного року піднімається хвиля негативу в зв'язку з приїздом хасидів, як тут в коментарях. Очікують провокацій, засмічення, раніше - спалаху корони, тепер - російських обстрілів. Тобто, на рівні суспільства цей вид туризму не надто вітається.

З новин того часу в мене склалося враження, чи то, можливо, не домовилися про суму, чи хтось прийняв нетипове для України розумне рішення на довгострокову перспективу: можна було б продати, гроші проїсти/вкрасти, а так могила залишиться довгостроковою детермінантою розвитку міста і регулярним джерелом доходу містян.
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13.09.2022 22:36 Відповісти
Я не пригадую таких випадків, коли продавали чи просто так (за бажанням іншої держави) переносили могили релігійних діячів, якщо не було на те їх передсмертна воля чи бажання рідні.

Паломництво відродилося на початку перебудови і особливо після отримання незалежності України. У 1994 році указом Президента України місце поховання рабі Нахмана отримало статус історико-культурного центру.[9] Брацславські хасиди викупили землю, де розташовувалася могила вчителя[джерело?]. У січні 1993 р. під час своєї поїздки в Єрусалим Леонід Кравчук дав згоду на перенесення залишків реббі Нахмана в Єрусалим. Але проти цього виступили лідери брацлавських хасидів, бо це суперечило волі покійного. У 1993 р. двоє ізраїльських хасидів вчинили спробу викрадення останків Нахмана для перезахоронення, але їм перешкодила українська міліція.[10]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D1%96%D0%B7_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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13.09.2022 22:46 Відповісти
Ця тема привернула мою увагу саме незвичністю. Звісно, "перенесення поховання" звучить делікатніше, але, зрозуміло, що це не могло б бути без відповідної компенсації. До речі, гіпотетично, якби можна було перенести поховання в Ізраїль, а Ізраїль подарував би Україні потрібну зброю, хіба це було б не чудово? (я не релігійна людина і не знаю його вчення, але якби він був живий і міг врятувати багато життів, хіба б він не погодився?). Але це надто фантастично, певно, ні Україні, ні Ізраїлю такий варіант ніяк не цікавий.
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13.09.2022 23:13 Відповісти
Ніякий цадик стільки не коштує, а тим більше ніякого перенесення не буде, бо статус поховання законодавчо визначений та й все)
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13.09.2022 23:18 Відповісти
Жаль, якщо цінність не співставима.
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13.09.2022 23:45 Відповісти
Там паломники не тільки з Їзраелю, вони зі всього світу.
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13.09.2022 18:33 Відповісти
вчора проглянув ізраїльску пресу - про Україну ані пари з вуст.

маю надію, що криворукі кацапи вальнуть хасидам під "єврейську ялиночку" подарунок вагою в тонну, або в півтони.....
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13.09.2022 17:10 Відповісти
Німеччина і ще ряд європейських країн ведуть переговори з Ізраілем про купівлю систем ППО та ПРО

України серед покупців ізраільських ППО немає через всім відомі обставини.....
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13.09.2022 17:14 Відповісти
Ізраіль ППО Україні не продасть- вимога путіна.
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13.09.2022 20:17 Відповісти
Тобто, висловлюєш надію, що росія вдарить по Умані? СБУ тобою має займатися.

Періодично читаю ізраїльську пресу - там регулярно новини про Україну. А в нас є новини про Ізраїль, де регулярно арабський терор та обстріли? В Ізраїля свої проблеми, в України свої, і є спільні вороги. Стравлювати Україну і Ізраїль зацікавлені тільки росіяни.
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13.09.2022 17:23 Відповісти
"СБУ тобою має займатися."

кажуть, що ЗЄ-ля та д'Єрмак теж євреї, які наняли армію ботів-гоїв під кришей СБУ.....

Ina 80f95aaf

Реєстрація: 21.03.2022
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13.09.2022 17:31 Відповісти
То яке пояснення твого побажання, щоб росія обстріляла Умань? Якщо хтось, як ти, народився в Україні чи зареєструвався на цьому форумі хоч 10 років тому, це не виправдовує твого заохочення росіян до обстрілів чи розповсюдження антисемітських настроїв.
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13.09.2022 17:42 Відповісти
д'Єрмаковських ботів - в спам !
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13.09.2022 17:57 Відповісти
Це ти про себе? І правда, ти зробив відверто неправдивий антиізраїльський вкид саме тоді, коли з'явилася інформація, що Ізраїль через Польщу почав постачати Україні засоби для боротьби з безпілотниками https://www.newsru.co.il/world/13sep2022/antidrone_113.html
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13.09.2022 18:52 Відповісти
в спам !
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13.09.2022 19:14 Відповісти
Тобто, розлючений через те, що Україна може отримати ізраїльську зброю по боротьбі з дронами?
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13.09.2022 19:30 Відповісти
Тю, і нафіга цей цирк? Сказано же було, не пріться сюди. Ще не вистачало, щоб по ним бабахнули навмисне.
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13.09.2022 17:11 Відповісти
бойові хасиди
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13.09.2022 17:15 Відповісти
Кому було сказано?
Половина з них досі не знає, що в Україні йде війна, а тим хто знає, якось пох на це. Їх це не цікавить. Влітку спекотно, взимку холодно, Україна воює із росією. Це все тло, а якщо треба приїхати на могилу рабі, то вони приїдуть
Вкотре я вам кажу - ви бачите тільки дивний одяг, а там внутрішній світ зовсім інший і цінності в цьому світі теж зовсім інші, вам не зрозумілі.
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13.09.2022 17:21 Відповісти
Тю, та хай їдуть на свій страх і ризик. Привезуть трохи шекелєй місцевим, а кому дуже "пощастить", то швидше зустрінуть свого Цадіка Нахмана...
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13.09.2022 17:37 Відповісти
Основные понятия нам известны. Они мирные и не требуют всемирного халифата. Есть Пророк, который высказал неплохие (как по-мне) идеи для своего народа. Но не стоит это превращать в цирк.
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13.09.2022 17:45 Відповісти
Какой Пророк?
Чьего народа?
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13.09.2022 17:51 Відповісти
Евреского народа. Учитель Нахман.
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13.09.2022 17:55 Відповісти
Рабби Нахман не Пророк, а законоучитель.
Есть разница.
Пророк говорит то, что в его уста вкладывает Всевышний, а законоучитель делает свои выводы сам
Древнее пророчество о пророчествах говорит, что пророки у еврейского народа будут появляться столько, сколько. будет существовать Храм.
Последним Пророком был Иешуа из Нацрата, которого распяли в 33 г. н.э.
Храм разрушили в 70 г.г.э.
И на этом все.
С тех пор дар пророчества был отдан детям и сумасшедшим. Они то пророчествуют, но кто их услышит...?
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13.09.2022 18:02 Відповісти
Извиняюсь. Постараюсь больше не ошибаться и лучше проработать вопрос. Без обид
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13.09.2022 18:08 Відповісти
хіба не останній пророк був Іоан предтеча а Христа в євангелії називають всі Рабин?
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13.09.2022 20:37 Відповісти
Не не рабин, раббі. Рабин - це посада
Раббі, це вчитель, точніше мій вчитель. Слово "рав" має багато значень, одне з них вчитель, наставник. Канонічний закінчення "і" - мій. Раббі - мій учитель. Так його називали учні.
Чи був він пророком? Думки розходяться, хто вважає його сином Божим, хто простою людиною. А моя особиста думка - він Пророк.
І так, ще одне.
Жодного пророка за життя пророком не вважали. Ну, ходить якийсь божевільний, до чогось закликає, загрожує карами, передбачає біди. Шматок хліба з водою в кращому випадку, а камінь у голову в гіршому. Помер, та й помер. А ось коли помер і всі його передбачення збуваються, тоді і приходить розуміння - адже він був Пророком.
Так само і з Христом. Хто його знав до його смерті? Хто цінував його слова? 12 його учнів та їхні сім'ї. Розуміння того, з ким вони мали справу за життя, прийшло вже потім.
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13.09.2022 21:12 Відповісти
напишу, що він священник по чину мелхіседека і теж буде вірно
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14.09.2022 00:05 Відповісти
Говорит Путин Симоньян:

- Маргарита, Ваше агентство новостей международное?
- Да, мы вещаем на множестве языков
- Срочно опубликуйте статью с разъяснением нашей позиции.
- На каком языке?
- Иврите.
- Это понятно, а на каком все таки языке?
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13.09.2022 17:12 Відповісти
схоже, ви прихильник єврейської ходьби з палками крадькома "іді ша"
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13.09.2022 17:27 Відповісти
там біля місця де похований той Цадік давно все перебудовано і стоїть велика синагога з підвалами і т.д. що будувалась на гроші хасидських меценатів. також купа ресторанів, готелів і інших закладів що набудували останні роки. Питання чому під час війни дозволили то паломництво???
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13.09.2022 17:14 Відповісти
ой..вей
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13.09.2022 17:14 Відповісти
Ой такі да, гроші не пахнуть... Да, ВОВІК???
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13.09.2022 17:21 Відповісти
в Запоріжжі гуманітарку грабанути, в Умані хатинки соотєчєствєннікам здати - всьо в дом, шекель до шекеля
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13.09.2022 17:40 Відповісти
На День Незалежності України зелена влада заборонила всі заходи і святкування для українців. А невідомо яким "паломникам" то й війни не має, і надзвичайний стан на них не розповсюджується. Як і на "паломників" московського сатанату.
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13.09.2022 17:31 Відповісти
Дивно, їх же всі просять не приїзжати (окрім мешканців Умані, у яких це - вагомий підробіток).
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13.09.2022 17:33 Відповісти
22 серпня 2022 УПЦ МП марширує до Почаїва під кацапською ганчіркою

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13.09.2022 17:38 Відповісти
Со своим железным кумполом пусть едут.
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13.09.2022 17:42 Відповісти
И вместе со своими F-35 и всей ПВО. Тогда убежища не понадобятся. А для гарантии пусть привезут на праздник своё ядрённое оружие.
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13.09.2022 19:34 Відповісти
Тільки нехай через Крим їдуть із зупинкою в Херсоні!
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13.09.2022 18:30 Відповісти
В прошлом году вроде не пустили их из-за короны и ничего.
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13.09.2022 18:46 Відповісти
Пустили, але не всіх)

"На святкування Рош га-Шана в місто Умань прибуло понад 29 тисяч паломників-хасидів. Вулиці міста під час іудейського Нового року в цілодобовому режимі патрулюють близько тисячі правоохоронців... Загалом ситуація на території міста контролюється. 07.09.2021

https://ua.interfax.com.ua/news/general/766339.html
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13.09.2022 21:20 Відповісти
Наскільки пам'ятаю новини, це у 20 році забороняли в'їзд, та вони начебто добиралися всіма правдами і неправдами. В 21 вже пішло перетягування канату, як сьогодні, чи то Україна їх має не впускати, чи то Ізраїль не випускати. Обидві країни обмежилися рекомендаціями не їхати. Певно, ідеальні туристи з точки зору занепадаючої туріндустрії - корона чи війна, все одно вони їдуть.
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13.09.2022 22:53 Відповісти
Воно повинне бути кошерне
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13.09.2022 18:54 Відповісти
Та да...у Харкові, в якому щоночі обстріли, а часто насипають і вдень, за укриття ніхто, чомусь, не переймається. Невже тут самі гої залишились?
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13.09.2022 23:53 Відповісти
 
 