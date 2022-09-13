В Умані для паломників підготували укриття
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В Умані Черкаської області перед святкуванням єврейського Нового року Рош га-Шана підготували 21 найпростіше укриття на випадок повітряної тривоги, а також спеціальне укриття поблизу місця святкувань.
Про це під час телемарафону повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"В Умані маємо 21 найпростіше укриття, вони були переобладнані з підвалів. Біля самого місця святкувань є спеціальне укриття на 2–2,5 тис. осіб", – повідомив глава ОВА.
Ігор Табурець нагадав, що під час паломництва хасидів з 19 по 30 вересня в Умані діятиме посилений безпековий режим.
Раніше повідомлялося, що, попри війну, хасиди їдуть в Умань на Рош га-Шана. Серед запланованих заходів безпеки під час святкування буде заборонено масову торгівлю та скупчення людей.
Також СБУ провела навчання в Умані напередодні Рош га-Шана.
Будь ласка, зачекайте...
все на чесно
заробленівкрадені в українців гривно-шекелі....
3 ходки за єкономічні злочини в СРСР, остання-14 років.
Взагалі - ми незалежна країна зі своїм бюджетом, зарубіжні країни не винні, що на 8-й рік війни ми не побудували ані укриттів для свого населення, ані закупили зброю для нашого захисту. До речі, в Києві хоч метро є в якості укриття.
а так, да, все вірно - кацапські беспілотніки то копії ізраїльських із ізраільськими комплектуючими
Це відомо, що рф раніше купувала в Ізраїля дрони чи то технологію їх виробництва. Тепер росія купує дрони в Ірана. А от навіщо ви намагаєтеся створити антиізраільські настрої, саме коли Ізраїль почав постачати Україні засоби для боротьби з безпілотниками?
Як це продати могилу цадіка, а він заповідав в Ізраїлі бути похороненим чи його нащадки погодили це?
Досить того, що вкрали фрески Бруно Шульца з Дрогобича.
Майже 60 років ці розписи залишалися легендою. І ось наприкінці першої декади лютого 2002 року в одному із приватних помешкань Дрогобича (Львівська область) німецькі кінодокументалісти на чолі з Беньяміном Гайслером знайшли «казкову кімнату» «вілли Ландау». А на початку 3-ї декади травня понад половину цих зображень було демонтовано і нелегально вивезено за межі України представниками єрусалимського Інституту Голокосту «Яд Вашем». [1] [Архівовано 20 квітня 2014 у Wayback Machine.] Емісар «Яд Вашем» Марк Шраберман, який вивіз фрески, раніше мав проблеми з українською митницею. Його вже затримували при спробі вивозу з України історико-культурних експонатів[7]. Згідно з українським законодавством, розписи є власністю держави, навіть коли господарі є власниками приватизованої квартири.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE_%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86#%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
З новин того часу в мене склалося враження, чи то, можливо, не домовилися про суму, чи хтось прийняв нетипове для України розумне рішення на довгострокову перспективу: можна було б продати, гроші проїсти/вкрасти, а так могила залишиться довгостроковою детермінантою розвитку міста і регулярним джерелом доходу містян.
Паломництво відродилося на початку перебудови і особливо після отримання незалежності України. У 1994 році указом Президента України місце поховання рабі Нахмана отримало статус історико-культурного центру.[9] Брацславські хасиди викупили землю, де розташовувалася могила вчителя[джерело?]. У січні 1993 р. під час своєї поїздки в Єрусалим Леонід Кравчук дав згоду на перенесення залишків реббі Нахмана в Єрусалим. Але проти цього виступили лідери брацлавських хасидів, бо це суперечило волі покійного. У 1993 р. двоє ізраїльських хасидів вчинили спробу викрадення останків Нахмана для перезахоронення, але їм перешкодила українська міліція.[10]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D1%96%D0%B7_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
маю надію, що криворукі кацапи вальнуть хасидам під "єврейську ялиночку" подарунок вагою в тонну, або в півтони.....
України серед покупців ізраільських ППО немає через всім відомі обставини.....
Періодично читаю ізраїльську пресу - там регулярно новини про Україну. А в нас є новини про Ізраїль, де регулярно арабський терор та обстріли? В Ізраїля свої проблеми, в України свої, і є спільні вороги. Стравлювати Україну і Ізраїль зацікавлені тільки росіяни.
кажуть, що ЗЄ-ля та д'Єрмак теж євреї, які наняли армію ботів-гоїв під кришей СБУ.....
Ina 80f95aaf
Реєстрація: 21.03.2022
Половина з них досі не знає, що в Україні йде війна, а тим хто знає, якось пох на це. Їх це не цікавить. Влітку спекотно, взимку холодно, Україна воює із росією. Це все тло, а якщо треба приїхати на могилу рабі, то вони приїдуть
Вкотре я вам кажу - ви бачите тільки дивний одяг, а там внутрішній світ зовсім інший і цінності в цьому світі теж зовсім інші, вам не зрозумілі.
Чьего народа?
Есть разница.
Пророк говорит то, что в его уста вкладывает Всевышний, а законоучитель делает свои выводы сам
Древнее пророчество о пророчествах говорит, что пророки у еврейского народа будут появляться столько, сколько. будет существовать Храм.
Последним Пророком был Иешуа из Нацрата, которого распяли в 33 г. н.э.
Храм разрушили в 70 г.г.э.
И на этом все.
С тех пор дар пророчества был отдан детям и сумасшедшим. Они то пророчествуют, но кто их услышит...?
Раббі, це вчитель, точніше мій вчитель. Слово "рав" має багато значень, одне з них вчитель, наставник. Канонічний закінчення "і" - мій. Раббі - мій учитель. Так його називали учні.
Чи був він пророком? Думки розходяться, хто вважає його сином Божим, хто простою людиною. А моя особиста думка - він Пророк.
І так, ще одне.
Жодного пророка за життя пророком не вважали. Ну, ходить якийсь божевільний, до чогось закликає, загрожує карами, передбачає біди. Шматок хліба з водою в кращому випадку, а камінь у голову в гіршому. Помер, та й помер. А ось коли помер і всі його передбачення збуваються, тоді і приходить розуміння - адже він був Пророком.
Так само і з Христом. Хто його знав до його смерті? Хто цінував його слова? 12 його учнів та їхні сім'ї. Розуміння того, з ким вони мали справу за життя, прийшло вже потім.
- Маргарита, Ваше агентство новостей международное?
- Да, мы вещаем на множестве языков
- Срочно опубликуйте статью с разъяснением нашей позиции.
- На каком языке?
- Иврите.
- Это понятно, а на каком все таки языке?
"На святкування Рош га-Шана в місто Умань прибуло понад 29 тисяч паломників-хасидів. Вулиці міста під час іудейського Нового року в цілодобовому режимі патрулюють близько тисячі правоохоронців... Загалом ситуація на території міста контролюється. 07.09.2021
https://ua.interfax.com.ua/news/general/766339.html