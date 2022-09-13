В Умани для паломников подготовили укрытие
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В Умани Черкасской области перед празднованием еврейского Нового года Рош ха-Шана подготовили 21 самое простое убежище на случай воздушной тревоги, а также специальное укрытие вблизи места празднований.
Об этом во время телемарафона сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.
"В Умани есть 21 самое простое укрытие, они были переоборудованы из подвалов. У самого места празднований есть специальное укрытие на 2–2,5 тыс. человек", – сообщил глава ОВА.
Игорь Табурец напомнил, что во время паломничества хасидов с 19 по 30 сентября в Умани будет действовать усиленный режим безопасности.
Ранее сообщалось, что, несмотря на войну, хасиды едут в Умань на Рош га-Шана. Среди запланированных мер безопасности во время празднования будет запрещена массовая торговля и скопление людей.
Также СБУ провела обучение в Умани накануне Рош ха-Шана.
Пожалуйста, подождите...
все на чесно
заробленівкрадені в українців гривно-шекелі....
3 ходки за єкономічні злочини в СРСР, остання-14 років.
Взагалі - ми незалежна країна зі своїм бюджетом, зарубіжні країни не винні, що на 8-й рік війни ми не побудували ані укриттів для свого населення, ані закупили зброю для нашого захисту. До речі, в Києві хоч метро є в якості укриття.
а так, да, все вірно - кацапські беспілотніки то копії ізраїльських із ізраільськими комплектуючими
Це відомо, що рф раніше купувала в Ізраїля дрони чи то технологію їх виробництва. Тепер росія купує дрони в Ірана. А от навіщо ви намагаєтеся створити антиізраільські настрої, саме коли Ізраїль почав постачати Україні засоби для боротьби з безпілотниками?
Як це продати могилу цадіка, а він заповідав в Ізраїлі бути похороненим чи його нащадки погодили це?
Досить того, що вкрали фрески Бруно Шульца з Дрогобича.
Майже 60 років ці розписи залишалися легендою. І ось наприкінці першої декади лютого 2002 року в одному із приватних помешкань Дрогобича (Львівська область) німецькі кінодокументалісти на чолі з Беньяміном Гайслером знайшли «казкову кімнату» «вілли Ландау». А на початку 3-ї декади травня понад половину цих зображень було демонтовано і нелегально вивезено за межі України представниками єрусалимського Інституту Голокосту «Яд Вашем». [1] [Архівовано 20 квітня 2014 у Wayback Machine.] Емісар «Яд Вашем» Марк Шраберман, який вивіз фрески, раніше мав проблеми з українською митницею. Його вже затримували при спробі вивозу з України історико-культурних експонатів[7]. Згідно з українським законодавством, розписи є власністю держави, навіть коли господарі є власниками приватизованої квартири.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE_%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86#%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
З новин того часу в мене склалося враження, чи то, можливо, не домовилися про суму, чи хтось прийняв нетипове для України розумне рішення на довгострокову перспективу: можна було б продати, гроші проїсти/вкрасти, а так могила залишиться довгостроковою детермінантою розвитку міста і регулярним джерелом доходу містян.
Паломництво відродилося на початку перебудови і особливо після отримання незалежності України. У 1994 році указом Президента України місце поховання рабі Нахмана отримало статус історико-культурного центру.[9] Брацславські хасиди викупили землю, де розташовувалася могила вчителя[джерело?]. У січні 1993 р. під час своєї поїздки в Єрусалим Леонід Кравчук дав згоду на перенесення залишків реббі Нахмана в Єрусалим. Але проти цього виступили лідери брацлавських хасидів, бо це суперечило волі покійного. У 1993 р. двоє ізраїльських хасидів вчинили спробу викрадення останків Нахмана для перезахоронення, але їм перешкодила українська міліція.[10]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D1%96%D0%B7_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
маю надію, що криворукі кацапи вальнуть хасидам під "єврейську ялиночку" подарунок вагою в тонну, або в півтони.....
України серед покупців ізраільських ППО немає через всім відомі обставини.....
Періодично читаю ізраїльську пресу - там регулярно новини про Україну. А в нас є новини про Ізраїль, де регулярно арабський терор та обстріли? В Ізраїля свої проблеми, в України свої, і є спільні вороги. Стравлювати Україну і Ізраїль зацікавлені тільки росіяни.
кажуть, що ЗЄ-ля та д'Єрмак теж євреї, які наняли армію ботів-гоїв під кришей СБУ.....
Ina 80f95aaf
Реєстрація: 21.03.2022
Половина з них досі не знає, що в Україні йде війна, а тим хто знає, якось пох на це. Їх це не цікавить. Влітку спекотно, взимку холодно, Україна воює із росією. Це все тло, а якщо треба приїхати на могилу рабі, то вони приїдуть
Вкотре я вам кажу - ви бачите тільки дивний одяг, а там внутрішній світ зовсім інший і цінності в цьому світі теж зовсім інші, вам не зрозумілі.
Чьего народа?
Есть разница.
Пророк говорит то, что в его уста вкладывает Всевышний, а законоучитель делает свои выводы сам
Древнее пророчество о пророчествах говорит, что пророки у еврейского народа будут появляться столько, сколько. будет существовать Храм.
Последним Пророком был Иешуа из Нацрата, которого распяли в 33 г. н.э.
Храм разрушили в 70 г.г.э.
И на этом все.
С тех пор дар пророчества был отдан детям и сумасшедшим. Они то пророчествуют, но кто их услышит...?
Раббі, це вчитель, точніше мій вчитель. Слово "рав" має багато значень, одне з них вчитель, наставник. Канонічний закінчення "і" - мій. Раббі - мій учитель. Так його називали учні.
Чи був він пророком? Думки розходяться, хто вважає його сином Божим, хто простою людиною. А моя особиста думка - він Пророк.
І так, ще одне.
Жодного пророка за життя пророком не вважали. Ну, ходить якийсь божевільний, до чогось закликає, загрожує карами, передбачає біди. Шматок хліба з водою в кращому випадку, а камінь у голову в гіршому. Помер, та й помер. А ось коли помер і всі його передбачення збуваються, тоді і приходить розуміння - адже він був Пророком.
Так само і з Христом. Хто його знав до його смерті? Хто цінував його слова? 12 його учнів та їхні сім'ї. Розуміння того, з ким вони мали справу за життя, прийшло вже потім.
- Маргарита, Ваше агентство новостей международное?
- Да, мы вещаем на множестве языков
- Срочно опубликуйте статью с разъяснением нашей позиции.
- На каком языке?
- Иврите.
- Это понятно, а на каком все таки языке?
"На святкування Рош га-Шана в місто Умань прибуло понад 29 тисяч паломників-хасидів. Вулиці міста під час іудейського Нового року в цілодобовому режимі патрулюють близько тисячі правоохоронців... Загалом ситуація на території міста контролюється. 07.09.2021
https://ua.interfax.com.ua/news/general/766339.html