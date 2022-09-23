Германия передала Украине еще 6 установок Gepard и 6 тыс. боеприпасов
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Германия предоставила Украине 6 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и 6 тысяч боеприпасов к ним.
Об этом говорится в отчете Минобороны ФРГ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что ранее передали 24 установок Gepard.
Также Украине было передано 3 тыс. снарядов калибра 155мм (1 тыс. сигнальных и 2 тыс. дымовых).
Немецкое правительство в частности планирует отправить в Украину:
- четыре САУ Panzerhaubitze 2000 с боекомплектом;
- два РСЗО MARS II с боеприпасами;
- 50 бронемашин Dingo;
- "зимний пакет" (термобелье, генераторы, палатки и питание).
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показать весь комментарий23.09.2022 12:21
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+9 Amber
показать весь комментарий23.09.2022 12:17
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рухайся!
Але я згоден, що треба патронів в 100 разів більше. Норвегія обіцяла пустити ці снаряди в серію після довгого простою...
А про немцев я пишу с польской перспективы (хоть и с немецким флагом).
Просто Германия оккупирована агентами. Все это продолжается. Вот высрали, что будут принимать у себя руснявых беженцев, кто бежит от мобилизации. Это же чудовищный бред. Мало того, что впускают в себя эту гадость, так еще и рушат стратегию дестабилизация обстановки на России, чтобы никто оттуда не мог выехать и был вынужден действовать революционно ради собственного выживания.
Но вообще геперды и не должны стрелять много. У них за очередь сразу перегрев ствола будет. Надеюсь, патроны с взрывателем в воздухе по команде, чтобы 2 секунды пострелял и осколочные снаряды уничтожили БПЛА. Плюс у этих гепердов есть радар, который работает дальше, чем они стреляют. Можно передать информацию на другие средства поражения. Ну и танков от них не будет, пока США не дадут танки первыми. Такая вот ситуация.
Але на одну ціль, можна витратити і пару сотень, причому, без результату.
6 тысяч бк на 30 машин это что 1 рожок к автомату. Надо в 1000 раз больше!
Патронов к ним с гулькин нос. На 5 минут работы. Че за фигня, Германия?
Вы на чьей стороне? Типа за мир, а по сути помощь то формальная!
Может я не правильно понимаю значение этого слова, но 6000 разрешила.
не все і не всім потрібно знати і якість наданої зброї і особливо кількість зброї
все буде Україна
зброя як і гроші любить тишу
Схоже процес пішов, довго їх розкачували. Тепер рашисти і пу допомогли.
Слід розуміти, що у ФРН уся Європа на причепі.