Німеччина передала Україні ще 6 установок Gepard та 6 тис. боєприпасів
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Німеччина надала Україні 6 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard та 6 тис. боєприпасів до них.
Про це йдеться у звіті Міноборони ФРН, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що раніше передали 24 установок Gepard.
Також Україні передали 3 тис. снарядів калібру 155мм (1 тис. сигнальних та 2 тис. димових).
Німецький уряд зокрема планує відправити до України:
- чотири САУ Panzerhaubitze 2000 з боєкомплектом;
- дві РСЗВ MARS II з боєприпасами;
- 50 бронемашин Dingo;
- "зимовий пакет" (термобілизна, генератори, намети та харчування).
Топ коментарі
+17 Харьков Сумской
показати весь коментар23.09.2022 12:21
+10 V 2af7597c
показати весь коментар23.09.2022 12:14
+9 Amber
показати весь коментар23.09.2022 12:17
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рухайся!
Але я згоден, що треба патронів в 100 разів більше. Норвегія обіцяла пустити ці снаряди в серію після довгого простою...
А про немцев я пишу с польской перспективы (хоть и с немецким флагом).
Просто Германия оккупирована агентами. Все это продолжается. Вот высрали, что будут принимать у себя руснявых беженцев, кто бежит от мобилизации. Это же чудовищный бред. Мало того, что впускают в себя эту гадость, так еще и рушат стратегию дестабилизация обстановки на России, чтобы никто оттуда не мог выехать и был вынужден действовать революционно ради собственного выживания.
Но вообще геперды и не должны стрелять много. У них за очередь сразу перегрев ствола будет. Надеюсь, патроны с взрывателем в воздухе по команде, чтобы 2 секунды пострелял и осколочные снаряды уничтожили БПЛА. Плюс у этих гепердов есть радар, который работает дальше, чем они стреляют. Можно передать информацию на другие средства поражения. Ну и танков от них не будет, пока США не дадут танки первыми. Такая вот ситуация.
Але на одну ціль, можна витратити і пару сотень, причому, без результату.
6 тысяч бк на 30 машин это что 1 рожок к автомату. Надо в 1000 раз больше!
Патронов к ним с гулькин нос. На 5 минут работы. Че за фигня, Германия?
Вы на чьей стороне? Типа за мир, а по сути помощь то формальная!
Может я не правильно понимаю значение этого слова, но 6000 разрешила.
не все і не всім потрібно знати і якість наданої зброї і особливо кількість зброї
все буде Україна
зброя як і гроші любить тишу
Схоже процес пішов, довго їх розкачували. Тепер рашисти і пу допомогли.
Слід розуміти, що у ФРН уся Європа на причепі.