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Німеччина передала Україні ще 6 установок Gepard та 6 тис. боєприпасів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

танк,gepard

Німеччина надала Україні 6 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard та 6 тис. боєприпасів до них.

Про це йдеться у звіті Міноборони ФРН, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що раніше передали 24 установок Gepard.

Також Україні передали 3 тис. снарядів калібру 155мм (1 тис. сигнальних та 2 тис. димових).

Німецький уряд зокрема планує відправити до України:

- чотири САУ Panzerhaubitze 2000 з боєкомплектом;
- дві РСЗВ MARS II з боєприпасами;
- 50 бронемашин Dingo;
- "зимовий пакет" (термобілизна, генератори, намети та харчування).

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Писали, що на збиття дрону достатньо 5-10 секунд. Гепард робить "хмару" з куль та руйнує дрон. Головне в Гепарді - якісний радар, який бачить навіть новітні дрони з композитних матеріалів.

Але я згоден, що треба патронів в 100 разів більше. Норвегія обіцяла пустити ці снаряди в серію після довгого простою...
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23.09.2022 12:21
+10
"Також Україні передали 3 тис. снарядів калібру 155мм (1 тис. сигнальних та 2 тис. димових). " - Ми що тут в цяцьки граємо, які бл... сигнальні та димові!!!!
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23.09.2022 12:14
+9
Дякуємо ‼️
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23.09.2022 12:17
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шош ти жмешся, шольц старий!🚶
рухайся!
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23.09.2022 12:09 Відповісти
"Також Україні передали 3 тис. снарядів калібру 155мм (1 тис. сигнальних та 2 тис. димових). " - Ми що тут в цяцьки граємо, які бл... сигнальні та димові!!!!
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23.09.2022 12:14 Відповісти
Просто издеваться ,3000 снарядов на 1 час одной зенитке. Да и то написали 3000 ,и из них 1000 сигнальных и 2000 дымовых.
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23.09.2022 13:23 Відповісти
3000 - це снарядів калібру 155мм (1 тис. сигнальних та 2 тис. димових). Зеніткам - 6000. Та все одне зеніткам це крохи.
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23.09.2022 13:48 Відповісти
Как дети, может еще и накладную должны были выложить? от куда вы лезете?
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23.09.2022 14:02 Відповісти
Ти зовсім тупий? Навіщо посилання - у звіті Міноборони ФРН? Наведи стрілочку і попадеш на звіт Міноборони ФРН на німецькій мові для німців.
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23.09.2022 14:16 Відповісти
Странно, шо тупым не написали, шо холостые
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23.09.2022 18:59 Відповісти
Якщо б хотіли - взагалі нічого би не повідомляли. Зрозуміло?
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23.09.2022 22:04 Відповісти
Хоспаді ... У Гепарда калібр 155 ???
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23.09.2022 14:01 Відповісти
Темп вогню Гепарда: 2 х 550 пострілів/хв. Тобто 6000 снарядів вистачить на 5, 5 хвилин для роботи зеніток. По 1 хвилині для кожної з 6...
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23.09.2022 12:15 Відповісти
Писали, що на збиття дрону достатньо 5-10 секунд. Гепард робить "хмару" з куль та руйнує дрон. Головне в Гепарді - якісний радар, який бачить навіть новітні дрони з композитних матеріалів.

Але я згоден, що треба патронів в 100 разів більше. Норвегія обіцяла пустити ці снаряди в серію після довгого простою...
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23.09.2022 12:21 Відповісти
Збити може і хватить 5-10 секунд, але треба ще влучити.
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23.09.2022 13:51 Відповісти
Почитайте як працюють снаряди ПВО. Там 2 типи ***********: розривний і проникаючий. Для розривного пряме попадання не потрібно. Особливо якщо це не броньована ціль.
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23.09.2022 14:50 Відповісти
До чого тут це? Яка різниця пряме чи не пряме включення? Головне - треба влучити. Зрозуміло?
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23.09.2022 22:13 Відповісти
Влучення, не включення, звичайно
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24.09.2022 22:05 Відповісти
Ну то мабуть Норвегія давно пустила снаряди в серію, тому німці і поставили таку кількість.Тільки німці заявили про постачу, а норвеги ні.
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23.09.2022 15:33 Відповісти
Подивись на ютубі, як гепард точно працює, для збиття дорогу йому треба кілька пострілів, це високоточна зброя
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23.09.2022 12:24 Відповісти
Не, их надо много при скорострельности по 500 выстрелов в минуту. Немцы нам обещали изначально 300 000, но Швейцария запретила продажу. Это по сути крупнокалиберные патроны.
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23.09.2022 12:29 Відповісти
Фигассе "патроны". В 1941м большинство средних немецких танков Pz3 стреляли "патронами" такого калибра.
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23.09.2022 12:37 Відповісти
Oleg Zaporogec Дай Боже...
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23.09.2022 12:40 Відповісти
Дякуємо і за це! Бо могли і взагалі нічого не дати...
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23.09.2022 12:17 Відповісти
Дякуємо ‼️
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23.09.2022 12:17 Відповісти
вони дуже треба для ]бучих шахедів
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23.09.2022 12:18 Відповісти
Без патронов от них толку мало
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23.09.2022 12:32 Відповісти
По чайной ложке в месяц. Стыдно!
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23.09.2022 12:18 Відповісти
6 тис. *********** до них..... ce ne po chainoi lozhke , ce kapli cherez pipet🤬 pozorishe. da sho s nimi ne tak... prosto nema slov.
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23.09.2022 12:22 Відповісти
Швейцария запретила поставлять в Украину боеприпасы швейцарского производства...а не-швейцарских у немцев почти нет.
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23.09.2022 12:38 Відповісти
jak tak mozhe bitj sho krome Shveicariji nikto bolshe nepraizvode te snarjadi ? eto kakoi ta sjur prosto
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23.09.2022 12:44 Відповісти
Ну вот - 6000 не-швейцарских накопали где-то. Вроде Бразилия обещала поставить и Норвегия у себя возобновить производство обещает...
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23.09.2022 13:15 Відповісти
Писали, что бразильские еще надо модернизировать, как и первую партию норвежских..
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23.09.2022 16:49 Відповісти
стидно має бути Зеленському з компанією "слуг" що гроші спустили на асфальт а техніки та *********** було виготовлено/закуплено нуль цілих нуль десятих.. Але щось я цього стиду не спостерігаю...
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23.09.2022 12:28 Відповісти
Сложно не согласиться, но это - Ваши внутренние вопросы.
А про немцев я пишу с польской перспективы (хоть и с немецким флагом).
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23.09.2022 12:50 Відповісти
Германия поставила наибольшее количество ТЯЖЕЛОГО ВООРУЖЕНИЯ после США. Там есть масса политики, для чего нужен нормальный посол, с которым будут встречаться министры( в том числе и министр иностранных дел), так и физические проблемы с наличием исправного и комплектного тяжелого вооружения на складах. Нужна системная работа со строны Украины, потому, что "давать-не давать", это только добрая воля того, или иного государства. А с немцами успели так разос...ся, что нужны серьезные усилия по восстановлению доверия.
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23.09.2022 16:55 Відповісти
Только снарядов мало, вообще нет для Гепардов. Им эти 6000 на пару минут войны. Нафига нам 30 Гепардов без патронов?
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23.09.2022 12:24 Відповісти
Ну так сами геперды - это то еще старье. Зачем к нему новые боеприпасы производить?

Просто Германия оккупирована агентами. Все это продолжается. Вот высрали, что будут принимать у себя руснявых беженцев, кто бежит от мобилизации. Это же чудовищный бред. Мало того, что впускают в себя эту гадость, так еще и рушат стратегию дестабилизация обстановки на России, чтобы никто оттуда не мог выехать и был вынужден действовать революционно ради собственного выживания.

Но вообще геперды и не должны стрелять много. У них за очередь сразу перегрев ствола будет. Надеюсь, патроны с взрывателем в воздухе по команде, чтобы 2 секунды пострелял и осколочные снаряды уничтожили БПЛА. Плюс у этих гепердов есть радар, который работает дальше, чем они стреляют. Можно передать информацию на другие средства поражения. Ну и танков от них не будет, пока США не дадут танки первыми. Такая вот ситуация.
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23.09.2022 12:39 Відповісти
Неважно, как экономно расходуется. Но тех боеприпасов, что они дали, хватит только по одному единственному разу полностью зарядить боекомплект Гепардов. А потом на металлолом их сдавать?)
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23.09.2022 14:55 Відповісти
В Германии практически нет снарядов. Они производились в Швейцарии и Норвегии. То, что наскребли-дали. Нехило бы деньги, потраченные Зеленским на асфальт пустить на закупку указанных снарядов, в той же Норвегии.
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23.09.2022 17:00 Відповісти
Для сбития обьекта засеченного радаром Гепарда нужно пару секунд. С них не стреляют непрерывно, как дебилы. Это отличная установка. Лучше Шилки и Тунгуски.
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23.09.2022 13:04 Відповісти
155 такого типа - это класс ! А почему за фейерверки забыли ?
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23.09.2022 12:36 Відповісти
Смотрел видос в Ютьюбе,где польские Крабы мочат крыс путлера...☠️☠️☠️аж Гай шумыть...
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23.09.2022 12:36 Відповісти
дай ссылку
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23.09.2022 12:51 Відповісти
Снаряды для Гепардов уже есть, ты отстал от жизни
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23.09.2022 12:39 Відповісти
Бундесвер по факту разоружился ещё при фрау Штази...,остатки роскоши находят,ремонтируют проверяют логистические вещи и тогда докладывают... аппарат готов ...
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23.09.2022 12:46 Відповісти
6000 для 6 автоматичних зеніток, це все одно що автоматнику десяток патронів видати.
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23.09.2022 13:02 Відповісти
Для сбития обьекта засеченного радаром Гепарда нужно пару секунд. С них не стреляют непрерывно, как дебилы. Это отличная установка. Лучше Шилки и Тунгуски
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23.09.2022 13:06 Відповісти
Якби ефективність зенітної артилерії, була такою, що на знищення цілі, витрачалося б десяток снарядів, то мови немає.
Але на одну ціль, можна витратити і пару сотень, причому, без результату.
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23.09.2022 13:10 Відповісти
Брехня, нема таких установок. Розрахункові ймовірності поразки цілі площею 5!!!! м2 при двох секундах (36 снарядів) на дальності 4,3,2 і 1 км відповідно рівні 0,18, 0,27, 0,50 і 0,95.
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23.09.2022 14:11 Відповісти
Скорострельность у них бешенная.
6 тысяч бк на 30 машин это что 1 рожок к автомату. Надо в 1000 раз больше!
Патронов к ним с гулькин нос. На 5 минут работы. Че за фигня, Германия?
Вы на чьей стороне? Типа за мир, а по сути помощь то формальная!
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23.09.2022 13:14 Відповісти
Я так понимаю, что вопросы тут не к Германии, а к Швейцарии. Ибо снаряды к Гепардам производила Швейцария, а Швейцария запретила поставлять их Украине.
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23.09.2022 13:17 Відповісти
Как то странно запретила.
Может я не правильно понимаю значение этого слова, но 6000 разрешила.
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23.09.2022 13:26 Відповісти
Не разрешила. Это не швейцарские. Просто у Германии боеприпасы в основном именно швейцарские.
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23.09.2022 13:28 Відповісти
Вопросы именно к Германии. Она прекрасно знала изначально, что боеприпасов нет. И при этом все равно начала их поставлять. Вроде как и сделала вид, что помогает Украине. Только без боеприпасов толку ноль с этой помощи.
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23.09.2022 14:58 Відповісти
Немцы вообще-то потому их и не поставляли - пытались с швейцарцами по поводу боеприпасов договориться. Изначально предполагалось, что нам 300 тысяч снарядов к ним поставят - но Швейцария запретила. Та же проблема с Майдерами - там вообще швейцарские пушки стоят.
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23.09.2022 15:08 Відповісти
зброя як і гроші любить тишу
не все і не всім потрібно знати і якість наданої зброї і особливо кількість зброї
все буде Україна
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23.09.2022 13:19 Відповісти
значить леопарди скоро будуть в лавах ЗСУ
зброя як і гроші любить тишу
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23.09.2022 13:17 Відповісти
Ці гепарди дуже добре підходять для охорони наших хаймерсів та інших артсиситем від іранських шахідів та інших безпілотників
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23.09.2022 13:18 Відповісти
Вообще хорошая вещь от всего. Ими лес косить можно. Все упирается в бк.
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23.09.2022 13:27 Відповісти
Для такої моцної і развитої країни як Німеччина це несерьйозно, самі себе ********
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23.09.2022 13:48 Відповісти
Коротше ... На дойчів не наїзджати !!! Роблять і допомагають, як можуть.

Схоже процес пішов, довго їх розкачували. Тепер рашисти і пу допомогли.

Слід розуміти, що у ФРН уся Європа на причепі.
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23.09.2022 14:08 Відповісти
это нас радует...
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23.09.2022 14:19 Відповісти
Нулик треба добавити до цих цифр, тоді хоть шось буде, а так для виду все це тіпа і ми помагаемо
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23.09.2022 14:56 Відповісти
Саме так
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23.09.2022 15:00 Відповісти
6000? это сколько секунд?
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23.09.2022 15:04 Відповісти
Для этих 6 Гепардов, если поровну распределить - то по 30 секунд.
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23.09.2022 15:09 Відповісти
Дякуємо.
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23.09.2022 16:04 Відповісти
Ладно тех снарядов на пару минут, тем более они по наземным целям будут больше бить, но хотя-бы пулемет обычный там есть? А дымовые 155 мм это хорошо - кацапы будут усираться и бросать целую технику.
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23.09.2022 16:28 Відповісти
Це якщо дим з ароматом фекалій
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24.09.2022 21:43 Відповісти
 
 