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Студенты не подлежат мобилизации, но покидать пределы Украины не могут, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кордон

Украинские мужчины-студенты, которые учатся в вузах, не подлежат мобилизации, однако действующие правила не позволяют им выезжать за границу.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Он напомнил, что студенты не подлежат мобилизации – это соответствует закону о мобилизации.

"Но в соответствии с правилами пересечения границы, которые утверждены постановлением правительства №57, категория студентов не подпадает под пропуск", – пояснил Демченко.

Он добавил, что речь идет о мужчинах, гражданах Украины, от 18 до 60 лет, поскольку для них в целом запрещен выезд за границу во время военного положения.

Как подчеркнул спикер Госпогранслужбы, правительство выпустило постановление об исключениях – категориях граждан, которым можно пересекать границу на выезд из Украины, но категория студентов в эти исключения не попала.

Демченко заявил, что для того, чтобы украинские мужчины-студенты иностранных вузов могли попасть в свои учебные заведения, нужно внести изменения в порядок пересечения границы во время военного положения.

"Отмечу, что должны быть прописаны, для того, чтобы не было спекуляций и злоупотреблений, и предохранители: кому же все-таки из категории студентов можно пересекать границу на выезд из Украины", – сказал спикер ГПСУ.

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Топ комментарии
+15
Ну а що зелені безуглі ще могли придумати? - тільки якусь повну тупість.
Та ще й намагаються цю тупість перекласти на командування ЗСУ, гнила ця ботва зелена наглухо.
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23.09.2022 14:20
+10
Єдине що можна порадити молоді - це думати головою на наступних виборах, щоб потім знову не опинитися у дурдомі.
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23.09.2022 14:27
+10
Це правильно! За кордон можуть виїжджати лише учасники гівнокварталу95 і всякі Мохнатікі, а студентам - зась! Хоть посміялись?
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23.09.2022 14:40
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Звичайне нехлюйство, через яке наші хлопці, зараховані в іноземні виші, не можуть вчасно потрапити на навчання.
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23.09.2022 14:20 Ответить
Ну а що зелені безуглі ще могли придумати? - тільки якусь повну тупість.
Та ще й намагаються цю тупість перекласти на командування ЗСУ, гнила ця ботва зелена наглухо.
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23.09.2022 14:20 Ответить
до речі, збирався отримати освіту у іноземному виші віддалено ще до початку війни! коли настав час розгляду документів їхнім університетом - вже почалася війна і мій аккаунт просто заблокували
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23.09.2022 14:21 Ответить
А оце дивно. Багато наших студентів (КПІ) зараз навчаються за кордоном, деякі по обміну (на рік), хтось поступив паралельно (у КПІ взяв академвідпустку).
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23.09.2022 14:30 Ответить
я те ж не очікував! ще можна було б знайти якесь пояснення, як би я хотів на денну форму!
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23.09.2022 14:31 Ответить
Можна детальніше: що за акаунт (в іноземному виші?)
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23.09.2022 14:31 Ответить
так
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23.09.2022 14:32 Ответить
І це сам виш заблокував Ваш акаунт? Одразу з початком війни? Якщо не секрет, то що це за виш?
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23.09.2022 15:18 Ответить
так, саме виш заблокував і надіслав формалного листа, щось на кшталт "нажаль, ви не зможете більше оформляти запити і отримувати відповіді від нашого учбового закладу"!
це при тому, що я день заповнював їхню безкінечну анкету, завантажував документи, дипломи про освіту, іспити тощо!
не пам'ятаю вже, якийсь виш з Варшави!
до речі, в мене 2 вищих освіти, хотів ще технічну здобути ну і щоб був диплом міжнародного зразка
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23.09.2022 15:33 Ответить
"нажаль, ви не зможете ..." - це схоже на повідомлення робота. Але чомусь вони ж вирішили закрити акаунт. Може, щось не так позначили чи вчасно не надіслали якийсь папірець. Дивно. Зазвичай, вказують контакти для таких питань, туди пробували писати? Напишіть обов'язково. Скоріш, що якесь непорозуміння.

Щодо рекламних листів, то у мене на початку 1990-х був кумедний випадок. Ми з кількома одногрупниками, коли вже закінчували навчання в КПІ, за чиєюсь порадою відправили запит в один з університетів США щодо навчання там. Ясно, що через деякий час прийшла відповідь із вартістю навчання, і ця вартість перевищували в кілька разів середню зарплатню в Україні (за той самий період). Я вже майже забув про цей університет, але через деякий час вони прислали мені листа, що мене включено до списку друзів цього університету, і запропонували зробити посильний внесок на підтримку вишу. Дуже детально описали шляхи, як можна зробити цей внесок. Навіть поклали всередину конверт із своєю адресою як отримувача, і всередині цього конверта була кишенька для чеку.
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23.09.2022 16:10 Ответить
"Може, щось не так позначили чи вчасно не надіслали якийсь папірець. Дивно. Зазвичай, вказують контакти для таких питань, туди пробували писати? Напишіть обов'язково. Скоріш, що якесь непорозуміння." - я ж одразу не кинув справу, якою займався півроку, намагаючись знайти виш за необхідною спеціальністю!!
так, лист, скоріш за все, був автоматичною відповіддю! але там було однозначно і ясно написано, що "гуляйте лісом"
щось недозаповнити я не міг, бо форма просто не зберігалася і підсвічувала кожне необхідне до заповнення поле!
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23.09.2022 17:42 Ответить
до речі, рекламні листи продовжили слати ще кілька тижнів, поки я їх не позначив спамом
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23.09.2022 15:35 Ответить
від перших осіб знаю що чеські і литовські норм
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23.09.2022 16:41 Ответить
дякую, вивчу питання
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23.09.2022 17:47 Ответить
Єдине що можна порадити молоді - це думати головою на наступних виборах, щоб потім знову не опинитися у дурдомі.
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23.09.2022 14:27 Ответить
Ну обрали вже Зеленського, що виїхав на брехні та підлотах, але навіщо обирали та ще й нахабною монобільшістю зелену шушваль - пройдисвітів, тупорилих та зрадників типу арахамій, шефірів, брагарів, безуглих, верещущок, ковальових тощо? От вони і зробили всіх вас разом - а ви потім кров'ю та життями своїми, рідних та близьких розплачуєтесь за їхні "пройоби"...
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23.09.2022 14:39 Ответить
так важко не погодитись...хоча скажу що розплачуються не тільки 73 і навіть не 100% а і ті хто взагалі не причетний...
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23.09.2022 16:45 Ответить
Це правильно! За кордон можуть виїжджати лише учасники гівнокварталу95 і всякі Мохнатікі, а студентам - зась! Хоть посміялись?
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23.09.2022 14:40 Ответить
ця молодь і вибрала собі це "щастя". це ж вони 73% :2, а друга половина, "какая разница". 95 кривий квартал рулить. вони на зараз всі за кордоном. Yury Vovk правий.
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23.09.2022 15:35 Ответить
мене взагалі нудить коли тупість виправдовують навністю 73%, але тут таки яскравий приклад коли без "зелені" не обійшлося..
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23.09.2022 16:43 Ответить
 
 