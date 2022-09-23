Студенты не подлежат мобилизации, но покидать пределы Украины не могут, - Госпогранслужба
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Украинские мужчины-студенты, которые учатся в вузах, не подлежат мобилизации, однако действующие правила не позволяют им выезжать за границу.
Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Он напомнил, что студенты не подлежат мобилизации – это соответствует закону о мобилизации.
"Но в соответствии с правилами пересечения границы, которые утверждены постановлением правительства №57, категория студентов не подпадает под пропуск", – пояснил Демченко.
Он добавил, что речь идет о мужчинах, гражданах Украины, от 18 до 60 лет, поскольку для них в целом запрещен выезд за границу во время военного положения.
Как подчеркнул спикер Госпогранслужбы, правительство выпустило постановление об исключениях – категориях граждан, которым можно пересекать границу на выезд из Украины, но категория студентов в эти исключения не попала.
Демченко заявил, что для того, чтобы украинские мужчины-студенты иностранных вузов могли попасть в свои учебные заведения, нужно внести изменения в порядок пересечения границы во время военного положения.
"Отмечу, что должны быть прописаны, для того, чтобы не было спекуляций и злоупотреблений, и предохранители: кому же все-таки из категории студентов можно пересекать границу на выезд из Украины", – сказал спикер ГПСУ.
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Та ще й намагаються цю тупість перекласти на командування ЗСУ, гнила ця ботва зелена наглухо.
це при тому, що я день заповнював їхню безкінечну анкету, завантажував документи, дипломи про освіту, іспити тощо!
не пам'ятаю вже, якийсь виш з Варшави!
до речі, в мене 2 вищих освіти, хотів ще технічну здобути ну і щоб був диплом міжнародного зразка
Щодо рекламних листів, то у мене на початку 1990-х був кумедний випадок. Ми з кількома одногрупниками, коли вже закінчували навчання в КПІ, за чиєюсь порадою відправили запит в один з університетів США щодо навчання там. Ясно, що через деякий час прийшла відповідь із вартістю навчання, і ця вартість перевищували в кілька разів середню зарплатню в Україні (за той самий період). Я вже майже забув про цей університет, але через деякий час вони прислали мені листа, що мене включено до списку друзів цього університету, і запропонували зробити посильний внесок на підтримку вишу. Дуже детально описали шляхи, як можна зробити цей внесок. Навіть поклали всередину конверт із своєю адресою як отримувача, і всередині цього конверта була кишенька для чеку.
так, лист, скоріш за все, був автоматичною відповіддю! але там було однозначно і ясно написано, що "гуляйте лісом"
щось недозаповнити я не міг, бо форма просто не зберігалася і підсвічувала кожне необхідне до заповнення поле!