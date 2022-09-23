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Новости ОбществоВойна в Украине
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разведка (4003) псевдореферендум (125)

Российские оккупанты принуждают население к голосованию, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

референдум,ордло

Оккупанты готовят организационные мероприятия и пытаются создать хотя бы видимость легитимности объявленных референдумов на временно занятых территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины

В оккупированном Мариуполе планируется проводить референдум так называемыми "комиссиями", в состав которых будут входить местные коллаборанты, представители оккупационных администраций и военные ВС РФ. Они будут совершать обходы домов согласно составленным спискам желающих получить "гуманитарную помощь". Местных жителей убеждают, что "обратно дороги нет" и всем, кто брал "гуманитарку", придется голосовать.

В Мариуполе "штаб подготовки к референдуму" развернут в одном из торговых центров. Его действия полностью координируются представителями партии "Единая Россия".

Чтобы избежать поражения артиллерией украинских сил обороны, все центры подготовки к псевдореферендуму на оккупированных территориях размещаются в помещениях с большим сосредоточением гражданского населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины, - ГУР

Для идеолого-пропагандистской обработки населения оккупанты организуют ряд мероприятий "военно-патриотического воспитания". Главная целевая аудитория – местная молодежь, которая в большинстве своем не проявляет интереса к российской идеологии.

В городе Голая Пристань Скадовского района Херсона прошел "молодежный форум" под лозунгом "Мы вместе с Россией". Для участия в нем привлечены учащиеся средних и старших классов. В Мариуполе планирует открыть свое отделение всероссийская общественная организация ветеранов "боевое братство". ОО "ветераны десантно-штурмовых подразделений республики башкортостан" обратилась к гауляйтеру города Константину Иващенко с просьбой выделить помещение для военно-патриотического клуба "юный десантник – ратник" и детской учебно-тренировочной базы.
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❗️❗️❗️ВАЖЛИВО❗️❗️❗️

Сьогодні перший день псевдо"референдумів" на тимчасово окупованих територіях.
Людей можуть заставляти брати в ньому участь під загрозою застосування зброї.
Для того, щоб зберегти своє життя, життя своїх рідних і близьких і , в той же час, не зрадити Україну, необхідно повідомити про факт примусу наші правоохоронні органи (форма в Телеграм буде трохи згодом).
Також в месенджері Сигнал можна повідомити про це організацію Центр громадянських свобод
☎️ телефон: +380674494839, сайт https://ccl.org.ua/
Ця організація фіксує такі факти в ОБСЄ, Офіційно.

❗️❗️❗️ Респост та поширення надзвичайно актуальні ❗️❗️❗️

Центр Громадянських Свобод https://ccl.org.ua/
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23.09.2022 15:45 Ответить
Краще в звернулись з проханням про виділення місця на цвинтарі
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23.09.2022 15:45 Ответить
Переход Запорожской и Херсонской областей в российское правовое поле в случае положительного результата на "референдуме" может пройти в течение года, заявил глава международного комитета Госдумы Слуцкий...
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23.09.2022 15:48 Ответить
кацапи дійсно вірять що той ідіотизм та посміховисько яке вони звуть "референдумом" щось змінить? Наївні дибіли!
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23.09.2022 15:51 Ответить
яка видимість легітимності ? документ підписаний під примусом немає законної сили !
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23.09.2022 16:00 Ответить
А потім всі будуть казати, так вам і треба, зрадники.
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23.09.2022 16:13 Ответить
 
 