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розвідка (3618) псевдореферендум (182)

Російські окупанти примушують населення до голосування, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

референдум,ордло

Окупанти готують організаційні заходи та намагаються створити хоча б видимість легітимності оголошених референдумів на тимчасово зайнятих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МО України

В окупованому Маріуполі планується проводити референдум так званими "комісіями" до складу яких входитимуть місцеві колаборанти, представники окупаційних адміністрацій і військові ЗС РФ. Вони здійснюватимуть обходи будинків згідно зі складеними списками бажаючих отримати "гуманітарну допомогу". Місцевих мешканців переконують, що "назад дороги немає" і всім, хто брав "гуманітарку", доведеться голосувати.

У Маріуполі "штаб підготовки до референдуму" розгорнуто в одному з торговельних центрів. Його дії повністю координуються представниками партії "Єдина Росія".

Загалом, щоб уникнути ураження артилерією українських Сил оборони, всі центри підготовки до псевдореферендуму на окупованих територіях розміщуються в приміщеннях з великим зосередженням цивільного населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причетних до проведення псевдореферендумів чекає суд, їхні імена відомі, - Мінреінтеграції

Задля ідеолого-пропагандистської обробки населення окупанти організовують низку заходів "військово-патріотичного виховання". Головна цільова аудиторія – місцева молодь, яка в більшості не виявляє інтересу до російської ідеології.

У місті Гола Пристань Скадовського району Херсонщини пройшов "молодіжний форум" під лозунгом "Ми разом із Росією". Для участі в ньому залучено учнів середніх та старших класів. В Маріуполі планує відкрити своє відділення всеросійська громадська організація ветеранів "бойове братство". ГО "ветерани десантно-штурмових підрозділів республіки башкортостан" звернулась до гауляйтера міста Костянтина Іващенка із проханням виділити приміщення для військово-патріотичного клубу "юний десантник – ратник" та дитячої навчально-тренувальної бази.

Автор: Анастасія Потіха
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❗️❗️❗️ВАЖЛИВО❗️❗️❗️

Сьогодні перший день псевдо"референдумів" на тимчасово окупованих територіях.
Людей можуть заставляти брати в ньому участь під загрозою застосування зброї.
Для того, щоб зберегти своє життя, життя своїх рідних і близьких і , в той же час, не зрадити Україну, необхідно повідомити про факт примусу наші правоохоронні органи (форма в Телеграм буде трохи згодом).
Також в месенджері Сигнал можна повідомити про це організацію Центр громадянських свобод
☎️ телефон: +380674494839, сайт https://ccl.org.ua/
Ця організація фіксує такі факти в ОБСЄ, Офіційно.

❗️❗️❗️ Респост та поширення надзвичайно актуальні ❗️❗️❗️

Центр Громадянських Свобод https://ccl.org.ua/
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23.09.2022 15:45 Відповісти
Краще в звернулись з проханням про виділення місця на цвинтарі
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23.09.2022 15:45 Відповісти
Переход Запорожской и Херсонской областей в российское правовое поле в случае положительного результата на "референдуме" может пройти в течение года, заявил глава международного комитета Госдумы Слуцкий...
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23.09.2022 15:48 Відповісти
кацапи дійсно вірять що той ідіотизм та посміховисько яке вони звуть "референдумом" щось змінить? Наївні дибіли!
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23.09.2022 15:51 Відповісти
яка видимість легітимності ? документ підписаний під примусом немає законної сили !
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23.09.2022 16:00 Відповісти
А потім всі будуть казати, так вам і треба, зрадники.
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23.09.2022 16:13 Відповісти
 
 