Причетних до проведення псевдореферендумів чекає суд, їхні імена відомі, - Мінреінтеграції
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Силові та розвідувальні відомства України, а також Мінреінтеграції мають повну інформацією щодо організаторів та виконавців проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Стосовно усіх вказаних осіб буде введено санкції. Також буде ініційовано їх кримінальне переслідування, призупинено соціальні виплати, арештовано рухоме та нерухоме майно", — йдеться у повідомленні.
Також у міністерстві звернутись до колаборантів, пообіцявши, що жоден з них не уникне кримінальної відповідальності, не зможе відвідати своїх родичів і близьких на підконтрольній Україні території, не зможе отримувати пенсійні й інші соціальні виплати, не зможе використовувати власні активи на підконтрольній Україні території.
У відомстві нагадали, що за колабораційну чи сепаратистську діяльність в умовах повномасштабного вторгнення загрожує покарання до 15 років за гратами.
Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.
Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії. Аналітики переконані, що плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.
23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на територіях сходу та півдня України заявили про початок "референдумів".
"Група семи" вже засудила проведення "референдумів" на окупованих українських територіях, засудивши дії Росії та пообіцявши запровадити додаткові санкції.
В українському МЗС заявили, що фейкові "референдуми" та гібридна "мобілізація" нічого не змінять для РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Сьогодні перший день псевдо"референдумів" на тимчасово окупованих територіях.
Людей можуть заставляти брати в ньому участь під загрозою застосування зброї.
Для того, щоб зберегти своє життя, життя своїх рідних і близьких і , в той же час, не зрадити Україну, необхідно повідомити про факт примусу наші правоохоронні органи (форма в Телеграм буде трохи згодом).
Також в месенджері Сигнал можна повідомити про це організацію Центр громадянських свобод
☎️ телефон: +380674494839, сайт https://ccl.org.ua/
Ця організація фіксує такі факти в ОБСЄ, Офіційно.
❗️❗️❗️ Респост та поширення надзвичайно актуальні ❗️❗️❗️
Центр Громадянських Свобод https://ccl.org.ua/
"Наші очі працюють по всій тимчасово окупованій території України, рашистам немає де сховатись",- кажуть активісти.
1) Школа №1, вул. Ярослава Мудрого 4.
Голова окупаційної виборчої комісії, Белоус Олександр Сергійович, номер телефону +79900045693
2) Школа №6, вул. Тарле 12
Голова окупаційної виборчої комісії, Івченко Максим Геннадійович, номер телефону +79900027745
3) Школа №14, вул. Сагайдачного 20
Голова окупаційної виборчої комісії, Молявко Павло Олексійович, номер телефону +79900187695
4) Школа №27, вул. Полковника Кедровського 8А
Голова окупаційної виборчої комісії, Соколов Павло Анатолійович, номер телефону +79900014926
5) Школа №37, шосе Чорновола 32А
Голова окупаційної виборчої комісії, Ріпа Олексій Віталійович, номер телефону +79900505773
6) Школа №30, провулок, Молодіжний 12
Голова окупаційної виборчої комісії, Барнаш Оксана Вікторівна, номер телефону +79900021375
7) Школа №31, вул. Ушакова 79А
Голова окупаційної виборчої комісії, Чуднова Світлана, номер телефону +79900515873
8. Школа №35, провулок Смоленський 80.
Голова окупаційної виборчої комісії, Юрченко Наталья Володимирівна, номер телефону +79900014017
9) Школа №36, вул. Перекопська 173А.
Голова окупаційної виборчої комісії, Белоус Олександр Сергійович, номер телефону +79900042365
10) Школа №41, вул. Карбишева 30.
Голова окупаційної виборчої комісії, Сметанюк Віктор В ячеславович номер телефону +79900904759
11) Школа №46, вул. Фрітаун 82.
Голова окупаційної виборчої комісії, Кудрявцева Світлана Леонідівна, номер телефону +79900046405
12) Школа №48, вул. 28-ї армії, 14
Голова окупаційної виборчої комісії, Стецюк Тетяна Михайлівна, номер телефону +79900053250
Всі, хто має можливість подзвонити цим особам на мобільний номер телефону, - розважайтесь.
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