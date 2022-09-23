В Харьковской области сообщили о подозрении "начальнику штаба" оккупационной полиции Волчанска Эдуарду Фесику
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В Харьковской области бывший украинский полицейский, назначенный "начальником штаба" городской оккупационной полиции, получил заочное подозрение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По данным прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что во время оккупации города Волчанск бывший полицейский Эдуард Фесик пошел на сотрудничество с российскими военными. Предатель лично принял участие в создании незаконного правоохранительного органа оккупантов - так называемого "отдела полиции", где вступил в должность дежурного.
Бывшему правоохранителю заочно сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Впоследствии подозреваемый получил повышение от представителей страны-агрессором, назначивших его "начальником штаба" в псевдополиции.
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@channsq1
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2 год
Захисник «Азовсталі»:"Били чим тільки можна - руками, ногами, палками, - били струмом, морили голодом. Чотири місяці, день в день. Я не буду розказувати в деталях, як проходив мій день. Повірте, це був ад. Але я вистояв. Мої побратими вистояли. Хоча когось вже нема в живих"
Це так зараз називають шанс та час здристнути від відповідальності?
Чомусь того, хто потяг у фермера пару мішків зерна одразу садять в КПЗ...
Я хотів би за краще почути - затримано без прави застави до суду!
це ще давно було, коли ми їх людьми вважали
то в жодного з раші не було сумніву, що ПІДОЗРА - то матюк.
нема чтого зрадникам проміж людьми робити
Щоб закрились позад ним ворота без стука.