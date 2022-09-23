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Новости ОбществоВойна в Украине
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Харьковщина (4130) коллаборационизм (682) подозрение (244)

В Харьковской области сообщили о подозрении "начальнику штаба" оккупационной полиции Волчанска Эдуарду Фесику

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

колаборант

В Харьковской области бывший украинский полицейский, назначенный "начальником штаба" городской оккупационной полиции, получил заочное подозрение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что во время оккупации города Волчанск бывший полицейский Эдуард Фесик пошел на сотрудничество с российскими военными. Предатель лично принял участие в создании незаконного правоохранительного органа оккупантов - так называемого "отдела полиции", где вступил в должность дежурного.

Бывшему правоохранителю заочно сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Впоследствии подозреваемый получил повышение от представителей страны-агрессором, назначивших его "начальником штаба" в псевдополиции.

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Топ комментарии
+3
я розумію заблюрену рожу колаборанта тільки коли куля в лобі, в іншому випадку це просто нездорова *****
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23.09.2022 16:20
+2
channsq
@channsq1
·
2 год
Захисник «Азовсталі»:"Били чим тільки можна - руками, ногами, палками, - били струмом, морили голодом. Чотири місяці, день в день. Я не буду розказувати в деталях, як проходив мій день. Повірте, це був ад. Але я вистояв. Мої побратими вистояли. Хоча когось вже нема в живих"
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23.09.2022 16:18
+2
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23.09.2022 16:20
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channsq
@channsq1
·
2 год
Захисник «Азовсталі»:"Били чим тільки можна - руками, ногами, палками, - били струмом, морили голодом. Чотири місяці, день в день. Я не буду розказувати в деталях, як проходив мій день. Повірте, це був ад. Але я вистояв. Мої побратими вистояли. Хоча когось вже нема в живих"
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23.09.2022 16:18 Ответить
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23.09.2022 16:20 Ответить
я розумію заблюрену рожу колаборанта тільки коли куля в лобі, в іншому випадку це просто нездорова *****
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23.09.2022 16:20 Ответить
Роз'ясніть мені, будь-ласка - що таке підозра?
Це так зараз називають шанс та час здристнути від відповідальності?
Чомусь того, хто потяг у фермера пару мішків зерна одразу садять в КПЗ...
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23.09.2022 16:33 Ответить
Слово "підозра" - підозріло звучить.
Я хотів би за краще почути - затримано без прави застави до суду!
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23.09.2022 16:39 Ответить
свого часу була така гра в ютубі- рашанє пробували зрозуміти українське слово
це ще давно було, коли ми їх людьми вважали
то в жодного з раші не було сумніву, що ПІДОЗРА - то матюк.
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23.09.2022 16:50 Ответить
ПІДОзРА
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23.09.2022 16:51 Ответить
а побажання вірне. правильне побажання.
нема чтого зрадникам проміж людьми робити
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23.09.2022 16:52 Ответить
Щоб не линдало те стерво між людьми, падлюка.
Щоб закрились позад ним ворота без стука.
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23.09.2022 17:03 Ответить
Фесик на поводке у оккупантов был. 🐶
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23.09.2022 17:44 Ответить
 
 