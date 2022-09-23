На Харківщині оголосили підозру "начальнику штабу" окупаційної поліції Вовчанська Едуарду Фесику
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У Харківській області колишній український поліцейський, який був призначений "начальником штабу" міської окупаційної поліції, отримав заочну підозру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За даними прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації міста Вовчанськ колишній поліцейський Едуард Фесик пішов на співпрацю з російськими військовими. Зрадник особисто взяв участь у створенні незаконного правоохоронного органу окупантів — так званого "відділу поліції", де обійняв посаду чергового.
Колишньому правоохоронцю заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Згодом підозрюваний отримав підвищення від представників країни-агресором, які призначили його "начальником штабу" у псевдополіції.
Як зазначає Судовий репортер, у період до 27 травня Фесик обімав посаду чергового відділку поліції, створеного окупантами. На нього покладалися обов’язки приймати і реєструвати заяви громадян, забезпечувати громадський порядок, затримувати місцевих жителів, проводити патрулювання самостійно і за участі представників збройних формувань РФ.
28 травня він був призначений на посаду начальника штабу окупаційного відділку поліції у Вовчанську. Тепер він щодобово збирав від підрозділів звіти про обсяги виконаної роботи, обробляв їх і готував рапорт керівництву.
13 вересня після звільнення міста Вовчанська Фесик залишив територію України разом із російськими військовими, виїхавши через неконтрольовану ділянку кордону в РФ.
Будь ласка, зачекайте...
@channsq1
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2 год
Захисник «Азовсталі»:"Били чим тільки можна - руками, ногами, палками, - били струмом, морили голодом. Чотири місяці, день в день. Я не буду розказувати в деталях, як проходив мій день. Повірте, це був ад. Але я вистояв. Мої побратими вистояли. Хоча когось вже нема в живих"
Це так зараз називають шанс та час здристнути від відповідальності?
Чомусь того, хто потяг у фермера пару мішків зерна одразу садять в КПЗ...
Я хотів би за краще почути - затримано без прави застави до суду!
це ще давно було, коли ми їх людьми вважали
то в жодного з раші не було сумніву, що ПІДОЗРА - то матюк.
нема чтого зрадникам проміж людьми робити
Щоб закрились позад ним ворота без стука.