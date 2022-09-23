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Харківщина (4281) колабораціонізм (941) підозра (347)

На Харківщині оголосили підозру "начальнику штабу" окупаційної поліції Вовчанська Едуарду Фесику

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

колаборант

У Харківській області колишній український поліцейський, який був призначений "начальником штабу" міської окупаційної поліції, отримав заочну підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації міста Вовчанськ колишній поліцейський Едуард Фесик пішов на співпрацю з російськими військовими. Зрадник особисто взяв участь у створенні незаконного правоохоронного органу окупантів — так званого "відділу поліції", де обійняв посаду чергового.

Колишньому правоохоронцю заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Згодом підозрюваний отримав підвищення від представників країни-агресором, які призначили його "начальником штабу" у псевдополіції.

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Як зазначає Судовий репортер, у період до 27 травня Фесик обімав посаду чергового відділку поліції, створеного окупантами. На нього покладалися обов’язки приймати і реєструвати заяви громадян, забезпечувати громадський порядок, затримувати місцевих жителів, проводити патрулювання самостійно і за участі представників збройних формувань РФ.

28 травня він був призначений на посаду начальника штабу окупаційного відділку поліції у Вовчанську. Тепер він щодобово збирав від підрозділів звіти про обсяги виконаної роботи, обробляв їх і готував рапорт керівництву.

13 вересня після звільнення міста Вовчанська Фесик залишив територію України разом із російськими військовими, виїхавши через неконтрольовану ділянку кордону в РФ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
я розумію заблюрену рожу колаборанта тільки коли куля в лобі, в іншому випадку це просто нездорова *****
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23.09.2022 16:20
+2
channsq
@channsq1
·
2 год
Захисник «Азовсталі»:"Били чим тільки можна - руками, ногами, палками, - били струмом, морили голодом. Чотири місяці, день в день. Я не буду розказувати в деталях, як проходив мій день. Повірте, це був ад. Але я вистояв. Мої побратими вистояли. Хоча когось вже нема в живих"
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23.09.2022 16:18
+2
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23.09.2022 16:20
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channsq
@channsq1
·
2 год
Захисник «Азовсталі»:"Били чим тільки можна - руками, ногами, палками, - били струмом, морили голодом. Чотири місяці, день в день. Я не буду розказувати в деталях, як проходив мій день. Повірте, це був ад. Але я вистояв. Мої побратими вистояли. Хоча когось вже нема в живих"
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23.09.2022 16:18 Відповісти
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23.09.2022 16:20 Відповісти
я розумію заблюрену рожу колаборанта тільки коли куля в лобі, в іншому випадку це просто нездорова *****
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23.09.2022 16:20 Відповісти
Роз'ясніть мені, будь-ласка - що таке підозра?
Це так зараз називають шанс та час здристнути від відповідальності?
Чомусь того, хто потяг у фермера пару мішків зерна одразу садять в КПЗ...
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23.09.2022 16:33 Відповісти
Слово "підозра" - підозріло звучить.
Я хотів би за краще почути - затримано без прави застави до суду!
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23.09.2022 16:39 Відповісти
свого часу була така гра в ютубі- рашанє пробували зрозуміти українське слово
це ще давно було, коли ми їх людьми вважали
то в жодного з раші не було сумніву, що ПІДОЗРА - то матюк.
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23.09.2022 16:50 Відповісти
ПІДОзРА
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23.09.2022 16:51 Відповісти
а побажання вірне. правильне побажання.
нема чтого зрадникам проміж людьми робити
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23.09.2022 16:52 Відповісти
Щоб не линдало те стерво між людьми, падлюка.
Щоб закрились позад ним ворота без стука.
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23.09.2022 17:03 Відповісти
Фесик на поводке у оккупантов был. 🐶
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23.09.2022 17:44 Відповісти
 
 