РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14222 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
3 987 68
государственная измена (948) коллаборационизм (680) Верещук (470)

Госслужащие, ставшие изменниками получат суровое наказание, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

верещук

Степень наказания будет зависеть от должности, которую предатели занимали до войны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минреинтеграции, об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук, отвечая на вопросы журналиста BBC Radio.

По ее словам, степень ответственности за коллаборационизм будет зависеть от степени привлечения такого человека. А также от того, какую должность она занимала и какую роль сыграла.

"Нельзя винить всех подряд. Но если человек сотрудничал с врагом, нанес ущерб интересам государства, занимал государственный пост – для следствия и суда это серьезные аргументы. Ответственность за это может быть очень суровой!", – пояснила вице-премьер.

Читайте: Двух тюремщиков из Торецка, которые сдавали позиции ВСУ, суд наказал испытательным периодом вместо заключения
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+35
За здачу Півдня тебе теж в купі з єрмаком чекає казенний дім і дальня дорога.
показать весь комментарий
18.09.2022 14:31
+33
ХТО РОЗМІНУВАВ ЧОНГАР ??? КИЇВ. 14 лютого. УНН.

пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
показать весь комментарий
18.09.2022 14:32
+27
В устах хабарниці та проросійської лярві ці слова звучать як посмішка над патріотами.
показать весь комментарий
18.09.2022 14:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фамилии будут? За сдачу и предательство должно быть одинаковое наказание не зависимо от должности и без должности.
показать весь комментарий
18.09.2022 14:29 Ответить
вони "своїм" можуть примінити заслуги перед Україною і справа закрита
так як нема жодного відповідального за здачу півдня півночі азовців, та й вагнерівців *****
ну не садять зелені своїх
НЕ САДЯТЬ
і всі їх розмови про патріотизм,
ми не дамо
ми будемо воювати
все для перемоги
все це гра в голобородька
бо не може бути Зеленський патріот а оточення зрадники але всі на місцях і все тихо
і саме оточення нашептало президенту робити ті чи інші кроки які привели до трагедії
він цього не освідомлює або в темі
що одно що друге під час війни це зрада
показать весь комментарий
18.09.2022 14:43 Ответить
Вообще-то надо обвинять Гуттериша,Байдена,Макрона,Шольца по Вашей логике..Прямая следственная связь..
показать весь комментарий
18.09.2022 15:16 Ответить
Не тебе об этом говорить.
показать весь комментарий
18.09.2022 15:17 Ответить
Брешиш ! Жоден колабарант з вищої влади, обласної чи районної не покаран, кого й ловлять то судилища портнова відпускають, а зелений поновлює на посадах.
Я вже не кажу про тебе та офіс які вірою та правдою служать оркам.
ВИ Й Є ГОЛОВНІ ВОРОГИ УКРАЇНИ !
показать весь комментарий
18.09.2022 17:45 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2022 14:30 Ответить
В рядас СН прежде всего поищите.
показать весь комментарий
18.09.2022 14:31 Ответить
їх можна партійними списками..
показать весь комментарий
18.09.2022 14:40 Ответить
За здачу Півдня тебе теж в купі з єрмаком чекає казенний дім і дальня дорога.
показать весь комментарий
18.09.2022 14:31 Ответить
ХТО РОЗМІНУВАВ ЧОНГАР ??? КИЇВ. 14 лютого. УНН.

пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
показать весь комментарий
18.09.2022 14:32 Ответить
ЗА ТИЖДЕНЬ ДО ВТОРГНЕННЯ КАЦАПНІ...
показать весь комментарий
18.09.2022 14:33 Ответить
никто не разминировал. кацапы сами разминировали. прими пилюльку и спи.
показать весь комментарий
19.09.2022 04:13 Ответить
А в якiй сумi виражаеться суворе покарання?
показать весь комментарий
18.09.2022 14:33 Ответить
в зависимости от занимаемой должности
показать весь комментарий
18.09.2022 14:38 Ответить
щаз по 10 мінімалок дадуть і все
показать весь комментарий
18.09.2022 14:42 Ответить
Держслужбовці, які стали зрадниками, отримають суворе покарання, - Верещук Джерело: https://censor.net/ua/n3367926

А зрадники, яких призначив президент і стали держслужбовцями у зеленій владі - амністію?!)
показать весь комментарий
18.09.2022 14:35 Ответить
Ордени не забудьте вручити...
показать весь комментарий
18.09.2022 14:36 Ответить
В устах хабарниці та проросійської лярві ці слова звучать як посмішка над патріотами.
показать весь комментарий
18.09.2022 14:37 Ответить
Лярви
показать весь комментарий
18.09.2022 18:43 Ответить
Пані Сухова,а можна без такої бойової патетики ?Де і коли взяла хабар Верещук ? Була справа,чи це ваше особисте? Може і ви проросійська лярва і хабариця?Чи просто лярва? Просто іноді в зеркало не подивишся,а там таке саме як сказала.А що вона повинна була сказати журналісту ВВС ?А як воно буде насправді-видно по "міністру освіти"-директорці колледжу з Києва...
показать весь комментарий
18.09.2022 19:55 Ответить
Це ж пані Верещук була головою міста Рава-Руська ?
показать весь комментарий
18.09.2022 21:18 Ответить
Потвора
показать весь комментарий
18.09.2022 14:37 Ответить
не три года запрет занимать руководящие должности, а 5!?
показать весь комментарий
18.09.2022 14:39 Ответить
ти, Верещалка, в цьому списку маєш бути десь в першій десятці.
показать весь комментарий
18.09.2022 14:40 Ответить
чьё бы говорило... таран - бывший министр обороны - за срыв оборон заказа "наказан" назначением послом в Словению...
показать весь комментарий
18.09.2022 14:40 Ответить
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме Зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
показать весь комментарий
18.09.2022 14:42 Ответить
Шо іх на це штовхає . Не подобаюця тобі люди закони мова -- виідь - таи живи як ти хочеш.
показать весь комментарий
18.09.2022 14:42 Ответить
"Не можна звинувачувати усіх підряд. Але якщо людина співпрацювала з ворогом, завдала шкоди інтересам держави, обіймала державну посаду - для слідства та суду це серйозні аргументи. - сама про себе всім розкажу,як все на спраді в мене є ,і згодом ,що мене чекає.
показать весь комментарий
18.09.2022 14:44 Ответить
Чому ніхто із таких борзих за минулої влади журналістів не спитає сьогодні у Верещучки про її ставлення до її кумира ху@ла?

В Києві вирує Майдан. Верещучка робить заяву:

«якщо би Путін був в Україні, то я за нього би голосувала».

Источник: https://censor.net/ru/b3297656
показать весь комментарий
18.09.2022 14:47 Ответить
чоловік верещучки був тим самим беркутом
показать весь комментарий
18.09.2022 16:39 Ответить
Верещучка знає. Адже вона залишила яскравий слід з дрібних земельних і не тільки оборудок у Рава-Руській, за які її покарали - (насправді-ні). Тому про "покарання" держслужбвців їй добре відомо.
показать весь комментарий
18.09.2022 14:49 Ответить
"Если бы у нас был такой Путин, я бы проголосовала за него. Он делает добро для России. Он действует в интересах своей страны. Вот бы каждый президент так защищал свою страну"

И.Верещук, 17 июля 2020 года
показать весь комментарий
18.09.2022 14:49 Ответить
Ти перша зрадниця що скліроз наступив-
показать весь комментарий
18.09.2022 14:49 Ответить
Ну тоесть решать степень вины будет не уголл
вный кодекс , а эта хлеборезка.... ну-ну. А по контрразведке выводы будут? Нет, наверное?
показать весь комментарий
18.09.2022 14:51 Ответить
А когда со стволом у виска твоего ребёнка стоит касапское жЫВотное???
показать весь комментарий
18.09.2022 14:56 Ответить
Я чув, що на розмінування Чонгару ВР дала зелене світло. Чи значить ця заява що всіх, хто проголосував, запропонував і погодив розмінування, чекає суворе покарання?
показать весь комментарий
18.09.2022 14:58 Ответить
Это она про себя
показать весь комментарий
18.09.2022 14:58 Ответить
Десь так. Чиє б мичало-чиє б мовчало.
показать весь комментарий
18.09.2022 15:33 Ответить
Головне, щоб до списку зрадників не забули додати й верещук!
показать весь комментарий
18.09.2022 14:58 Ответить
А що там з д'єрмаком? Не на часі, чи "ето другоє"?
показать весь комментарий
18.09.2022 15:01 Ответить
Головного ЗЕрадника не забудь.
показать весь комментарий
18.09.2022 15:04 Ответить
в США зрадників карають просто. Признався довічне, не признався смертна кара. Не зважаючи на заслуги в минулому. Запахло смаженими Єрмаком та Арахамією. Кацапи таки здадуть з патрохами обойму з кротоферми.
показать весь комментарий
18.09.2022 15:06 Ответить
Покарання буде у вигляді нагородження медалями замість орденів?
показать весь комментарий
18.09.2022 15:17 Ответить
В каком месте смеяться .
показать весь комментарий
18.09.2022 15:19 Ответить
определи степень вины офиса президента за получение % от воровства гуманитарной помощи вагонами , определи степень вины офиса президента за полное сокращение контрразведывательных органов , сокращение финансирования армии в преддверии войны, разрушение ракетной программы, игнорирование предупреждениями всех разведок мира о начале войны, определи степень вины президента за договор о сдаче юга страны в омане , определи степень вины ,, слуг народа,, за начало войны и десятки тысяч погибших мирных жителей , у вас ,, определителей вины,, руки по локоть в крови , это благодаря вашей политике страуса роисся сейчас убивает народ Украины , ваша трусость, безграмотность , полная беспомощность и политиканство привело к этой войне , НАЧНИТЕ С СЕБЯ И ПРИЗНАЙТЕСЬ , что вы просто бесполезная , вороватая, управляемая биомасса.
показать весь комментарий
18.09.2022 15:20 Ответить
Д.Кулеба: "Американці казали нам рити окопи, але ми з А.Єрмаком забили куй на цю тему..." (із інтерв'ю Д.Кулеби).
Верещучка! Фас! Взяти їх!!!
показать весь комментарий
18.09.2022 15:21 Ответить
"Степень наказания будет зависеть от должности, которую предатели занимали до войны. Источник: https://censor.net/ru/n3367926"
Зачем так БРЕХАТЬ, а вы приняли ЗАКОН (по которому их осудят)? А даже если и примите, то он ОБРАТНОЙ СИЛЫ иметь не будет. Любой адвокат сможет оспорить, а суд подтвердит "произвол"!
Закон о ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ нужно было менять хотя бы после 2014 года (уже поздно для тех, кого на сей день поймали)!
Конституцию во время войны насколько я знаю в Украине поменять нельзя, но очень важно КАРДИНАЛЬНО изменить ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА!
показать весь комментарий
18.09.2022 15:21 Ответить
А ті ЛУГАНДОНЦІ,які СЬОГОДНІ вбивають наших бійців - це ХТО?Посад немає і не було.Так що?Понять и простить?Подивись репортаж Д.Казанського з м.Ізюм де місцева жителька розповіла,що "мобіки"- лугандони знущались на населенням більше ніж рашисти.
показать весь комментарий
18.09.2022 15:32 Ответить
За один місяць не отримають премії?
показать весь комментарий
18.09.2022 15:38 Ответить
Верещук!!Ты сначала сама ответить за двухдневную сдачу россиянам Херсонской и Запорожской областей, вместе с Ермаком и Зеленским!!! А потом будешь осуждать других.. А ещё ответь перед судом за обстрел Ж.Д. вокзала в Краматорске, по твоей наводке , когда погибло более сто человек!! Праведница -предательница, ты наша-предательница!!!
показать весь комментарий
18.09.2022 15:47 Ответить
Та да, дуже суворе - браслет на ногу, який зніме хтось ноччю
показать весь комментарий
18.09.2022 16:09 Ответить
Да ти перша повинна будити покарана. А зе всім зрадникам ордени роздає.
Хто не знає, загляньте у список нагороджених. Ця теж там. І крадії гуманітарки там.
показать весь комментарий
18.09.2022 16:16 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2022 16:17 Ответить
Знаєм ми їх суворе покарання - пальчиком но но так робити.
показать весь комментарий
18.09.2022 16:20 Ответить
Хоча б один приклад з 2014?!
показать весь комментарий
18.09.2022 16:29 Ответить
...ты тоже не цэлка,хвост длинный
показать весь комментарий
18.09.2022 16:56 Ответить
Ты подстилка козака-меРтвечука в первой пятерке с Оманским Ослом, Елдаком, бакановым и Хламидией!!!
показать весь комментарий
18.09.2022 17:03 Ответить
Невже, мабуть кинуть їх на Велике Будівництво, в надії що вони там нарешті накрадуться?
показать весь комментарий
18.09.2022 17:12 Ответить
тіпо персональне "уууууууууууууууууууу...... ууу - сцуки!" од самой верессучки.
показать весь комментарий
18.09.2022 17:22 Ответить
І Єрмак? І Татаров?

І навіть той мутний пігмей, що телефонував Лукашенкові, щоб злити операцію по вагнерівцям?

Ах да. ЗЄ, Єрмак, Татаров, Подоляк, Арестович не держслужбовці, а ********* взагалі.
показать весь комментарий
18.09.2022 20:39 Ответить
Поки не змінять закони, ляпати язиком можна скільки завгодно.
показать весь комментарий
18.09.2022 20:52 Ответить
Покарвють дадуть підвищення чи послом кудись
показать весь комментарий
18.09.2022 21:17 Ответить
Вірити тій хто є агентом рф це себе не поважати!

Всі ми добре знаємо хто її друзі. Благо інтернет все пам'ятає.
показать весь комментарий
19.09.2022 00:57 Ответить
Здасться відчула що до кінця війни у теплих кріслах зеленим не всидіти.Явка з повинною, найкращий варіант І чим скоріше тим краще.
показать весь комментарий
20.09.2022 06:43 Ответить
 
 