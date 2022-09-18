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Госслужащие, ставшие изменниками получат суровое наказание, - Верещук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Степень наказания будет зависеть от должности, которую предатели занимали до войны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минреинтеграции, об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук, отвечая на вопросы журналиста BBC Radio.
По ее словам, степень ответственности за коллаборационизм будет зависеть от степени привлечения такого человека. А также от того, какую должность она занимала и какую роль сыграла.
"Нельзя винить всех подряд. Но если человек сотрудничал с врагом, нанес ущерб интересам государства, занимал государственный пост – для следствия и суда это серьезные аргументы. Ответственность за это может быть очень суровой!", – пояснила вице-премьер.
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Пожалуйста, подождите...
так як нема жодного відповідального за здачу півдня півночі азовців, та й вагнерівців *****
ну не садять зелені своїх
НЕ САДЯТЬ
і всі їх розмови про патріотизм,
ми не дамо
ми будемо воювати
все для перемоги
все це гра в голобородька
бо не може бути Зеленський патріот а оточення зрадники але всі на місцях і все тихо
і саме оточення нашептало президенту робити ті чи інші кроки які привели до трагедії
він цього не освідомлює або в темі
що одно що друге під час війни це зрада
Я вже не кажу про тебе та офіс які вірою та правдою служать оркам.
ВИ Й Є ГОЛОВНІ ВОРОГИ УКРАЇНИ !
пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
А зрадники, яких призначив президент і стали держслужбовцями у зеленій владі - амністію?!)
В Києві вирує Майдан. Верещучка робить заяву:
«якщо би Путін був в Україні, то я за нього би голосувала».
Источник: https://censor.net/ru/b3297656
И.Верещук, 17 июля 2020 года
вный кодекс , а эта хлеборезка.... ну-ну. А по контрразведке выводы будут? Нет, наверное?
Верещучка! Фас! Взяти їх!!!
Зачем так БРЕХАТЬ, а вы приняли ЗАКОН (по которому их осудят)? А даже если и примите, то он ОБРАТНОЙ СИЛЫ иметь не будет. Любой адвокат сможет оспорить, а суд подтвердит "произвол"!
Закон о ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ нужно было менять хотя бы после 2014 года (уже поздно для тех, кого на сей день поймали)!
Конституцию во время войны насколько я знаю в Украине поменять нельзя, но очень важно КАРДИНАЛЬНО изменить ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА!
Хто не знає, загляньте у список нагороджених. Ця теж там. І крадії гуманітарки там.
І навіть той мутний пігмей, що телефонував Лукашенкові, щоб злити операцію по вагнерівцям?
Ах да. ЗЄ, Єрмак, Татаров, Подоляк, Арестович не держслужбовці, а ********* взагалі.
Всі ми добре знаємо хто її друзі. Благо інтернет все пам'ятає.