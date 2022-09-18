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Держслужбовці, які стали зрадниками, отримають суворе покарання, - Верещук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ступінь покарання залежатиме від посади, яку зрадники обіймали до війни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Мінреінтеграції, про це повідомила віцепрем’єрка Ірина Верещук, відповідаючи на запитання журналіста BBC Radio.
За її словами, ступінь відповідальності за колаборантство залежатиме від ступеню залучення такої людини. А також від того, яку посаду вона обіймала та яку роль відігравала.
"Не можна звинувачувати усіх підряд. Але якщо людина співпрацювала з ворогом, завдала шкоди інтересам держави, обіймала державну посаду – для слідства та суду це серйозні аргументи. Відповідальність за таке може бути дуже суворою!", – пояснила віцепрем’єрка.
Топ коментарі
+35 Юрий Кузьменко 0edf0b55
показати весь коментар18.09.2022 14:31
+33 Роман Єжов
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+27 Елена Сухова
показати весь коментар18.09.2022 14:37
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Будь ласка, зачекайте...
так як нема жодного відповідального за здачу півдня півночі азовців, та й вагнерівців *****
ну не садять зелені своїх
НЕ САДЯТЬ
і всі їх розмови про патріотизм,
ми не дамо
ми будемо воювати
все для перемоги
все це гра в голобородька
бо не може бути Зеленський патріот а оточення зрадники але всі на місцях і все тихо
і саме оточення нашептало президенту робити ті чи інші кроки які привели до трагедії
він цього не освідомлює або в темі
що одно що друге під час війни це зрада
Я вже не кажу про тебе та офіс які вірою та правдою служать оркам.
ВИ Й Є ГОЛОВНІ ВОРОГИ УКРАЇНИ !
пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
А зрадники, яких призначив президент і стали держслужбовцями у зеленій владі - амністію?!)
В Києві вирує Майдан. Верещучка робить заяву:
«якщо би Путін був в Україні, то я за нього би голосувала».
Источник: https://censor.net/ru/b3297656
И.Верещук, 17 июля 2020 года
вный кодекс , а эта хлеборезка.... ну-ну. А по контрразведке выводы будут? Нет, наверное?
Верещучка! Фас! Взяти їх!!!
Зачем так БРЕХАТЬ, а вы приняли ЗАКОН (по которому их осудят)? А даже если и примите, то он ОБРАТНОЙ СИЛЫ иметь не будет. Любой адвокат сможет оспорить, а суд подтвердит "произвол"!
Закон о ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ нужно было менять хотя бы после 2014 года (уже поздно для тех, кого на сей день поймали)!
Конституцию во время войны насколько я знаю в Украине поменять нельзя, но очень важно КАРДИНАЛЬНО изменить ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА!
Хто не знає, загляньте у список нагороджених. Ця теж там. І крадії гуманітарки там.
І навіть той мутний пігмей, що телефонував Лукашенкові, щоб злити операцію по вагнерівцям?
Ах да. ЗЄ, Єрмак, Татаров, Подоляк, Арестович не держслужбовці, а ********* взагалі.
Всі ми добре знаємо хто її друзі. Благо інтернет все пам'ятає.