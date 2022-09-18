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Новини Війна в Україні
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Держслужбовці, які стали зрадниками, отримають суворе покарання, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

Ступінь покарання залежатиме від посади, яку зрадники обіймали до війни.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на телеграм Мінреінтеграції, про це повідомила  віцепрем’єрка Ірина Верещук, відповідаючи на запитання журналіста BBC Radio.

За її словами, ступінь відповідальності за колаборантство залежатиме від ступеню залучення такої людини. А також від того, яку посаду вона обіймала та яку роль відігравала.

"Не можна звинувачувати усіх підряд. Але якщо людина співпрацювала з ворогом, завдала шкоди інтересам держави, обіймала державну посаду – для слідства та суду це серйозні аргументи. Відповідальність за таке може бути дуже суворою!", – пояснила віцепрем’єрка.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+35
За здачу Півдня тебе теж в купі з єрмаком чекає казенний дім і дальня дорога.
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18.09.2022 14:31
+33
ХТО РОЗМІНУВАВ ЧОНГАР ??? КИЇВ. 14 лютого. УНН.

пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
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18.09.2022 14:32
+27
В устах хабарниці та проросійської лярві ці слова звучать як посмішка над патріотами.
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18.09.2022 14:37
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фамилии будут? За сдачу и предательство должно быть одинаковое наказание не зависимо от должности и без должности.
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18.09.2022 14:29 Відповісти
вони "своїм" можуть примінити заслуги перед Україною і справа закрита
так як нема жодного відповідального за здачу півдня півночі азовців, та й вагнерівців *****
ну не садять зелені своїх
НЕ САДЯТЬ
і всі їх розмови про патріотизм,
ми не дамо
ми будемо воювати
все для перемоги
все це гра в голобородька
бо не може бути Зеленський патріот а оточення зрадники але всі на місцях і все тихо
і саме оточення нашептало президенту робити ті чи інші кроки які привели до трагедії
він цього не освідомлює або в темі
що одно що друге під час війни це зрада
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18.09.2022 14:43 Відповісти
Вообще-то надо обвинять Гуттериша,Байдена,Макрона,Шольца по Вашей логике..Прямая следственная связь..
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18.09.2022 15:16 Відповісти
Не тебе об этом говорить.
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18.09.2022 15:17 Відповісти
Брешиш ! Жоден колабарант з вищої влади, обласної чи районної не покаран, кого й ловлять то судилища портнова відпускають, а зелений поновлює на посадах.
Я вже не кажу про тебе та офіс які вірою та правдою служать оркам.
ВИ Й Є ГОЛОВНІ ВОРОГИ УКРАЇНИ !
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18.09.2022 17:45 Відповісти
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18.09.2022 14:30 Відповісти
В рядас СН прежде всего поищите.
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18.09.2022 14:31 Відповісти
їх можна партійними списками..
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18.09.2022 14:40 Відповісти
За здачу Півдня тебе теж в купі з єрмаком чекає казенний дім і дальня дорога.
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18.09.2022 14:31 Відповісти
ХТО РОЗМІНУВАВ ЧОНГАР ??? КИЇВ. 14 лютого. УНН.

пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
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18.09.2022 14:32 Відповісти
ЗА ТИЖДЕНЬ ДО ВТОРГНЕННЯ КАЦАПНІ...
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18.09.2022 14:33 Відповісти
никто не разминировал. кацапы сами разминировали. прими пилюльку и спи.
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19.09.2022 04:13 Відповісти
А в якiй сумi виражаеться суворе покарання?
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18.09.2022 14:33 Відповісти
в зависимости от занимаемой должности
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18.09.2022 14:38 Відповісти
щаз по 10 мінімалок дадуть і все
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18.09.2022 14:42 Відповісти
Держслужбовці, які стали зрадниками, отримають суворе покарання, - Верещук Джерело: https://censor.net/ua/n3367926

А зрадники, яких призначив президент і стали держслужбовцями у зеленій владі - амністію?!)
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18.09.2022 14:35 Відповісти
Ордени не забудьте вручити...
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18.09.2022 14:36 Відповісти
В устах хабарниці та проросійської лярві ці слова звучать як посмішка над патріотами.
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18.09.2022 14:37 Відповісти
Лярви
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18.09.2022 18:43 Відповісти
Пані Сухова,а можна без такої бойової патетики ?Де і коли взяла хабар Верещук ? Була справа,чи це ваше особисте? Може і ви проросійська лярва і хабариця?Чи просто лярва? Просто іноді в зеркало не подивишся,а там таке саме як сказала.А що вона повинна була сказати журналісту ВВС ?А як воно буде насправді-видно по "міністру освіти"-директорці колледжу з Києва...
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18.09.2022 19:55 Відповісти
Це ж пані Верещук була головою міста Рава-Руська ?
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18.09.2022 21:18 Відповісти
Потвора
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18.09.2022 14:37 Відповісти
не три года запрет занимать руководящие должности, а 5!?
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18.09.2022 14:39 Відповісти
ти, Верещалка, в цьому списку маєш бути десь в першій десятці.
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18.09.2022 14:40 Відповісти
чьё бы говорило... таран - бывший министр обороны - за срыв оборон заказа "наказан" назначением послом в Словению...
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18.09.2022 14:40 Відповісти
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме Зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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18.09.2022 14:42 Відповісти
Шо іх на це штовхає . Не подобаюця тобі люди закони мова -- виідь - таи живи як ти хочеш.
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18.09.2022 14:42 Відповісти
"Не можна звинувачувати усіх підряд. Але якщо людина співпрацювала з ворогом, завдала шкоди інтересам держави, обіймала державну посаду - для слідства та суду це серйозні аргументи. - сама про себе всім розкажу,як все на спраді в мене є ,і згодом ,що мене чекає.
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18.09.2022 14:44 Відповісти
Чому ніхто із таких борзих за минулої влади журналістів не спитає сьогодні у Верещучки про її ставлення до її кумира ху@ла?

В Києві вирує Майдан. Верещучка робить заяву:

«якщо би Путін був в Україні, то я за нього би голосувала».

Источник: https://censor.net/ru/b3297656
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18.09.2022 14:47 Відповісти
чоловік верещучки був тим самим беркутом
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18.09.2022 16:39 Відповісти
Верещучка знає. Адже вона залишила яскравий слід з дрібних земельних і не тільки оборудок у Рава-Руській, за які її покарали - (насправді-ні). Тому про "покарання" держслужбвців їй добре відомо.
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18.09.2022 14:49 Відповісти
"Если бы у нас был такой Путин, я бы проголосовала за него. Он делает добро для России. Он действует в интересах своей страны. Вот бы каждый президент так защищал свою страну"

И.Верещук, 17 июля 2020 года
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18.09.2022 14:49 Відповісти
Ти перша зрадниця що скліроз наступив-
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18.09.2022 14:49 Відповісти
Ну тоесть решать степень вины будет не уголл
вный кодекс , а эта хлеборезка.... ну-ну. А по контрразведке выводы будут? Нет, наверное?
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18.09.2022 14:51 Відповісти
А когда со стволом у виска твоего ребёнка стоит касапское жЫВотное???
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18.09.2022 14:56 Відповісти
Я чув, що на розмінування Чонгару ВР дала зелене світло. Чи значить ця заява що всіх, хто проголосував, запропонував і погодив розмінування, чекає суворе покарання?
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18.09.2022 14:58 Відповісти
Это она про себя
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18.09.2022 14:58 Відповісти
Десь так. Чиє б мичало-чиє б мовчало.
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18.09.2022 15:33 Відповісти
Головне, щоб до списку зрадників не забули додати й верещук!
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18.09.2022 14:58 Відповісти
А що там з д'єрмаком? Не на часі, чи "ето другоє"?
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18.09.2022 15:01 Відповісти
Головного ЗЕрадника не забудь.
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18.09.2022 15:04 Відповісти
в США зрадників карають просто. Признався довічне, не признався смертна кара. Не зважаючи на заслуги в минулому. Запахло смаженими Єрмаком та Арахамією. Кацапи таки здадуть з патрохами обойму з кротоферми.
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18.09.2022 15:06 Відповісти
Покарання буде у вигляді нагородження медалями замість орденів?
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18.09.2022 15:17 Відповісти
В каком месте смеяться .
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18.09.2022 15:19 Відповісти
определи степень вины офиса президента за получение % от воровства гуманитарной помощи вагонами , определи степень вины офиса президента за полное сокращение контрразведывательных органов , сокращение финансирования армии в преддверии войны, разрушение ракетной программы, игнорирование предупреждениями всех разведок мира о начале войны, определи степень вины президента за договор о сдаче юга страны в омане , определи степень вины ,, слуг народа,, за начало войны и десятки тысяч погибших мирных жителей , у вас ,, определителей вины,, руки по локоть в крови , это благодаря вашей политике страуса роисся сейчас убивает народ Украины , ваша трусость, безграмотность , полная беспомощность и политиканство привело к этой войне , НАЧНИТЕ С СЕБЯ И ПРИЗНАЙТЕСЬ , что вы просто бесполезная , вороватая, управляемая биомасса.
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18.09.2022 15:20 Відповісти
Д.Кулеба: "Американці казали нам рити окопи, але ми з А.Єрмаком забили куй на цю тему..." (із інтерв'ю Д.Кулеби).
Верещучка! Фас! Взяти їх!!!
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18.09.2022 15:21 Відповісти
"Степень наказания будет зависеть от должности, которую предатели занимали до войны. Источник: https://censor.net/ru/n3367926"
Зачем так БРЕХАТЬ, а вы приняли ЗАКОН (по которому их осудят)? А даже если и примите, то он ОБРАТНОЙ СИЛЫ иметь не будет. Любой адвокат сможет оспорить, а суд подтвердит "произвол"!
Закон о ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ нужно было менять хотя бы после 2014 года (уже поздно для тех, кого на сей день поймали)!
Конституцию во время войны насколько я знаю в Украине поменять нельзя, но очень важно КАРДИНАЛЬНО изменить ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА!
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18.09.2022 15:21 Відповісти
А ті ЛУГАНДОНЦІ,які СЬОГОДНІ вбивають наших бійців - це ХТО?Посад немає і не було.Так що?Понять и простить?Подивись репортаж Д.Казанського з м.Ізюм де місцева жителька розповіла,що "мобіки"- лугандони знущались на населенням більше ніж рашисти.
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18.09.2022 15:32 Відповісти
За один місяць не отримають премії?
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18.09.2022 15:38 Відповісти
Верещук!!Ты сначала сама ответить за двухдневную сдачу россиянам Херсонской и Запорожской областей, вместе с Ермаком и Зеленским!!! А потом будешь осуждать других.. А ещё ответь перед судом за обстрел Ж.Д. вокзала в Краматорске, по твоей наводке , когда погибло более сто человек!! Праведница -предательница, ты наша-предательница!!!
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18.09.2022 15:47 Відповісти
Та да, дуже суворе - браслет на ногу, який зніме хтось ноччю
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18.09.2022 16:09 Відповісти
Да ти перша повинна будити покарана. А зе всім зрадникам ордени роздає.
Хто не знає, загляньте у список нагороджених. Ця теж там. І крадії гуманітарки там.
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18.09.2022 16:16 Відповісти
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18.09.2022 16:17 Відповісти
Знаєм ми їх суворе покарання - пальчиком но но так робити.
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18.09.2022 16:20 Відповісти
Хоча б один приклад з 2014?!
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18.09.2022 16:29 Відповісти
...ты тоже не цэлка,хвост длинный
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18.09.2022 16:56 Відповісти
Ты подстилка козака-меРтвечука в первой пятерке с Оманским Ослом, Елдаком, бакановым и Хламидией!!!
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18.09.2022 17:03 Відповісти
Невже, мабуть кинуть їх на Велике Будівництво, в надії що вони там нарешті накрадуться?
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18.09.2022 17:12 Відповісти
тіпо персональне "уууууууууууууууууууу...... ууу - сцуки!" од самой верессучки.
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18.09.2022 17:22 Відповісти
І Єрмак? І Татаров?

І навіть той мутний пігмей, що телефонував Лукашенкові, щоб злити операцію по вагнерівцям?

Ах да. ЗЄ, Єрмак, Татаров, Подоляк, Арестович не держслужбовці, а ********* взагалі.
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18.09.2022 20:39 Відповісти
Поки не змінять закони, ляпати язиком можна скільки завгодно.
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18.09.2022 20:52 Відповісти
Покарвють дадуть підвищення чи послом кудись
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18.09.2022 21:17 Відповісти
Вірити тій хто є агентом рф це себе не поважати!

Всі ми добре знаємо хто її друзі. Благо інтернет все пам'ятає.
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19.09.2022 00:57 Відповісти
Здасться відчула що до кінця війни у теплих кріслах зеленим не всидіти.Явка з повинною, найкращий варіант І чим скоріше тим краще.
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20.09.2022 06:43 Відповісти
 
 