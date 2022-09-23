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Украина ежедневно теряет около 50 защитников, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в войне против России Украина ежедневно теряет около 50 своих военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ouest France, об этом глава государства заявил в интервью французским СМИ.

"У нас есть оценки потерь в сутки, они не точны. Это около 50 человек в сутки. Но это не точные цифры, потому что неизвестно, сколько солдат и мирных жителей осталось на территории", - сказал президент.

По словам Зеленского, он располагает точными данными о потерях в ВСУ, однако не хочет их раскрывать.

"Главный вопрос – точные данные. У меня есть данные, которые я получаю и которые мне предоставляют. С цифрами надо быть очень осторожным, потому что речь идет о человеческих жизнях. Позиция наших военных не в том, чтобы предоставить точное количество убитых или раненых украинских военнослужащих", - подчеркнул глава государства.

Также президент заявил, что потери украинских военных в пять раз меньше, чем потери российских солдат.

Читайте: Погибли чуть больше 9 тысяч украинских воинов, - Минобороны о потерях ВСУ в войне
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Топ комментарии
+54
Это цена твоего желания заглянуть в "очко" путину, да, Зеля?
По окончанию войны ты с ермаком заглянешь в глаза каждой матери, потерявшей сына, жене - мужа, сестре - брата.
Заставим.
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23.09.2022 17:03
+39
Хорошо что Волыну и Калину "закрыли" в Труцие. Они должны жить. Они еще с побратимами с азова должны вынести всю эту писдоту с видрочной зреды
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23.09.2022 16:56
+37
Допомагали визволити з полону США , ердоган та саудити.

Дякують же всі зеленському, що кинув бійців в Маріуполі і дав наказ здаватися.

Кіно для слабоумних і лохів 😠
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23.09.2022 17:13
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По словам Зеленского, Украина усиливает свою обороноспособность, а наша армия всегда готова дать отпор. Кроме того, он заверил, что знает все угрозы и знает, что будет делать в случае обострения.

При этом граждан он призвал не паниковать.

"Что делать вам? Только одно - сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине… Все под контролем, все идет по плану", - успокоил президент.

Кроме того, президент заверил, что в Украине будут и дальше вакцинировать граждан, строить дороги, школы, самолеты и т.п. Также глава государства рассказал, что будет дальше в этом году.

"В апреле отметим Пасху. В мае, как всегда - солнце, выходные, шашлык, День Победы. А дальше - лето. Мы будем сдавать ВНО, поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться, гулять свадьбу. А дальше - осень. Когда, надеюсь, будем болеть за нашу сборную на Чемпионате мира по футболу в Катаре. А дальше - зима. И будем готовиться к новогодним праздникам", - добавил глава государства.

Зеленский выразил надежду, что следующий новый год Украина будет встречать без войны и вирусов.
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23.09.2022 16:54 Ответить
Що ж ти міни зняв?
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23.09.2022 17:08 Ответить
Ну как???как можно,чтобы это серливое наркоманское чмо руководило страной.как можно было выбрать ТАКОЕ!!!
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23.09.2022 17:29 Ответить
Шашликам видно заважали.
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24.09.2022 00:13 Ответить
Зверніть увагу, як працюють рашистські боти:
у смертях українців винен НЕ ПУТІН! НЕ РАШИСТИ! НЕ ЇХНЄ СР @ НЕ ВІЙСЬКО - а саме президент ЗЕЛЕНСЬКИЙ! Згадайте Іловайск, тоді така сама методичка: звинувачували не орків і пуйла, а саме ПОРОШЕНКА! У них одні й ті самі методи, а місцеві бовдури-корисні іді оти залюбки їм піддакують.

Я здивований, що ці меседжі під кожною новиною з коментарями, навіть у нейтральних новинах (!), а під такими новинами - активізація кремлеботів шалена. Чому адміністратори сайту це не розуміють? Чому не видаляють кремлівську ботоферму? Треба бути сліпими та тупими, щоб цього не бачити.
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23.09.2022 19:03 Ответить
Кацапи з твоїм Зе гарні напарники.
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23.09.2022 21:23 Ответить
Зверніть увагу на провал у забезпеченні армії з 2019 року. Закрили все що можна.
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23.09.2022 21:56 Ответить
Треба бути сліпими та тупими, щоб не бачити,що ******* сабатувало підготовку до війни.
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23.09.2022 22:14 Ответить
Пздц...(((
Де Джонсон?
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23.09.2022 16:56 Ответить
Хорошо что Волыну и Калину "закрыли" в Труцие. Они должны жить. Они еще с побратимами с азова должны вынести всю эту писдоту с видрочной зреды
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23.09.2022 16:56 Ответить
Знову чекатимеш на чергового визволителя, обиратимеш його в своїй уяві?
Як мудрийнарід, обирав секретарів ЦК КПУ, потім секретарів КПУ на підприємстві, карного злочинця, крадіїв і, наостанок, просто наркомана.
Чи може вже час самотужки видаляти зло? Власноруч. Пацюк зараз ховається поруч тебе, за спинами наших героїв.
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24.09.2022 12:10 Ответить
Дорогой Тимур Задиков.
А где Тимур и Марат Давидовы?
Давно и не видел.
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23.09.2022 17:07 Ответить
Вічна пам*ять всім полеглим.Спочивайте у мирі...
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23.09.2022 17:00 Ответить
А в тот же час, ВолодиСанич, дружбан твого завгоспа дЕрьмака, народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Холодов пропустив два засідання Верховної Ради, перебуваючи у Відні.
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23.09.2022 17:01 Ответить
а сколько ***** во флисовой шмате потерял личного состава из 954го кварталу?
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23.09.2022 17:02 Ответить
"Квартальні фронтовики" хіба що "потєрялісь" в ЄС)
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24.09.2022 00:15 Ответить
Это цена твоего желания заглянуть в "очко" путину, да, Зеля?
По окончанию войны ты с ермаком заглянешь в глаза каждой матери, потерявшей сына, жене - мужа, сестре - брата.
Заставим.
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23.09.2022 17:03 Ответить
@Divan Kinomanov

Зеленський - боксер, LOL.

"Одне дурне -
Поїхало в турне.
Приїхало з турне -
А все одно дурне".

Краще продовжуйте дивитись кіно, в Італії були добрі комедії.
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23.09.2022 20:35 Ответить
Так і треба, бо нас в п'ять разів менше за населенням, чим їх. Немає іншого варіанту, треба берегти життя кожного.
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23.09.2022 17:05 Ответить
вообще то в 3 а не в 5,даже у учетом что у нас миллионов 7 выехало,140 млн это сказки нарисованая цифра для руснявого тв чтобы не кипишевали смерды что вымирают рекордными темпами если 100-120 млн будет это уже успех для них.
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23.09.2022 17:13 Ответить
Это уже детали, главное, что в разы больше, чем нас
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24.09.2022 11:34 Ответить
І винний у цьому ЗЕ.
А ще зверніть увагу у чому ходять військові, коли так прохолодно на вулиці- вночі +6, вдень 12-14, ще і дощі, а вони вдягнені у літню форму.
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23.09.2022 17:08 Ответить
Так то Зе винен, а не Ху, зрозуміло, може здатися треба *****?
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23.09.2022 17:23 Ответить
Винний. Бо він підставив під кулі всіх.
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23.09.2022 17:30 Ответить
Зрозуміло, рідко на цензорі буваю, забуваю, як тут владу нашу критикують, є в цьому теж правда, але нема часу й бажання докладно про це писати
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23.09.2022 17:45 Ответить
Хотілось би похвалити, але нема за що.
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23.09.2022 17:57 Ответить
Аминь.
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23.09.2022 20:18 Ответить
Допомагали визволити з полону США , ердоган та саудити.

Дякують же всі зеленському, що кинув бійців в Маріуполі і дав наказ здаватися.

Кіно для слабоумних і лохів 😠
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23.09.2022 17:13 Ответить
Vo mnogom vinavati sami amerikanci , a tak zhe nashi eiropeici , slishkom mnoga lesti v adress ZEklouna ! A astalnoje rabota piar kompanii s nadzeratelem Jermakom , i v pridachu naivnostj chasti ukraincev , a inagda i tupostj !!
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23.09.2022 17:20 Ответить
Украинские позиции, на которых побывал глава государства, расположены в 700 метрах от противника.

"Впечатления всегда разные… Впечатления всегда очень позитивные… Все мы гражданские не такие смелые, не такие герои как люди на передовой", - сказал он.
"Уменьшение обстрелов мы видим, и это отмечают военные. Они уменьшились в последние 7-10 дней. Уменьшились значительно", - сказал Зеленский.

При этом он добавил, что, к сожалению, бывают и потери.

"Слава Богу, что это гремит гром, а не звучат выстрелы, - прокомментировал он доносящиеся раскаты грома и добавил: - Не знаю, насколько это будет долго. Будем для этого все делать".

Как сообщали новости "Сегодня", президент посетил военных на передовой и 8 апреля. Он туда отправился в связи с обострением ситуации на фронте....

У зеледента по-прежнему только раскаты грома от грозы в голове...
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23.09.2022 17:15 Ответить
это хто-то ему разделил озвученные потери ЗСУ на колличество дней войны и разрешил озвучить как среднестатистические данные за день. по сути, число погибших уже второй раз за сегодня публикуют. "в действительности всё иначе, чем на самом деле" (С) многие в Украине умеют и сами делать оценки, без властных вбросов.
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23.09.2022 17:17 Ответить
Думаю больше и смотря какой день, еще раненые есть. Прими Господь эти души, они честно сражаются за свою страну, не лезли и не захватывали чужое, как кремлевскому уродцу недоимператору захотелось и гонит свое стадо захватывать новые земли для своей недоимперии.
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23.09.2022 17:22 Ответить
Мое мнение, не надо публиковать свои потери во время боевых действий, ошибочно это со стороны Зеленского.
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23.09.2022 17:22 Ответить
він лякав французів щоб давали більше грошей і зброї.
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24.09.2022 10:47 Ответить
Зеля, кто тебя тянет за язык?
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23.09.2022 17:24 Ответить
Невже зе не розуміє , що його белькотіння підриває бойовий дух наших
бійців і всього народу вцілому ?!‼️
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23.09.2022 17:31 Ответить
"Блазню" пора робить чергову "ін"єкцію" від Госдепу - бо почав пісню про втрати на фронті А це значить, що назріває чергова спроба "сайтись пасередине"!
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23.09.2022 17:28 Ответить
Біда в тому, що він робить це "нарочно", при цьому "включаючи дурника" А якщо він робить це "ненарочно"то єдиний висновок, що з цього виходить - нами керує ІДІОТ!!!
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24.09.2022 03:12 Ответить
Як кажуть поляки "курва мене пердоліт".

Сьогодні 22.09.22 перший день всеохоплюючої мобілізації на росії.

І що робить зевлада в Україні у відповідь?

Правильно розбирає блокпости рішенням військовоцивільної адміністрації.

Це ***** як?

Нас знову готують до "********"?

Це нонсенс. Почали все зносити в м, Вінниці на черзі Киів і інш . міста !
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23.09.2022 17:28 Ответить
І все через лисого гнома на бабських каблуках...Вирізати як нагадування майбутнім все потомство до сьомого коліна,включно з приплодом від гімнастичної товстозадої льохи...Так вчить і Старий Завіт,так вчить і ТОРА,а люди що писали ці вічні твори розбирались в людських стосунках...Так щоб і до четвертого коліна не дотягнули...
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23.09.2022 17:36 Ответить
Родинам загиблих воїнів, вручать шматок асфальта замість 15 000 000 грн компенсації.
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23.09.2022 17:40 Ответить
ля скільки тут ботів рашиських звіздец
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23.09.2022 18:32 Ответить
тебя ля из оПэшечки прислали?
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23.09.2022 18:54 Ответить
"Не прожить нам в мире этом без потерь...". Война есть война.
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23.09.2022 18:50 Ответить
Война - это не "детский сад", если действительно потери 1 к 5, то это неплохой показать (даже очень оптимистичный) 50 тыс /5 = 10 тыс
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23.09.2022 19:00 Ответить
Навіщо це озвучується?? З якою метою?? Щоби що??
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23.09.2022 19:05 Ответить
Потому что у побед есть две стороны медали.
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23.09.2022 19:29 Ответить
Це, когось і хоч якось, на щось, мотивує на війні?
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23.09.2022 20:30 Ответить
В Маріуполі загинуло більш ніш 80 тисяч мирних жителів, але їх не рахують. А що за 7 місяців в Херсоні, Мелиторолі, Бердянському і всій проданій території.
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23.09.2022 19:22 Ответить
Україна щодня втрачає близько 50 захисників, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3369189
Все це результат твого "керування в турборежимі" воюючою країною, бо це ж ти та твої "слуги" всі останні 3.5 роки зазирали ху@лу в його очко та шукали там "мір", закатуючи мільярди в асфальт, розміновуючи Чонгар та "пройо@уючи південь", це ти роззброював нашу армію, відмовляв у фінансуванні наших ракетних програм, не давав гроші на будування 155 мм гаубиць Богдана, на модернізацію танків, на модернізацію бойових літаків, на створення наших засобів ППО, на наші ракетні комплекси ОТРК "Сапсан" (до 500 км)... Це ти всю твою кар"єру, починаючи з КВН Маслякова, глузував та витирав свої брудні ратиці об Україну та український народ, разом з твоєю "квартальною" шоблою... Це ти обзивав Україну "актрісой нємєцкіх фільмав для взрослих", збиткувався над гаслом "Слава Україні!", це ти своєю брудною гнусавою пелькою обзивав наш, український Томос, "термосом", та глузував над Голодомором, бо ти моральний виродок, ниций, підлий та недоумкуватий "совок", який від усієї своєї підлої душонкі ненавидить Україну, навіть зараз, коли прикидаєшся "патріотом". Більшість з тих, хто тебе обрали у 2019, вже зрозуміли, що ти їх підло здурив та второпали, нарешті, ЧИМ ТИ обернувся, насправді, для України, 24.02.22. та побачили твої "шашличкі"... Починаючи з дня твого обрання "преЗЕдентом", за всі смерті українців та за всі окуповані землі України відповідальність лежить виключно НА ТОБІ, "сєньйор Боневтік"... І український народ ще оголосить тобі свій вирок! Чекай-те!
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23.09.2022 20:09 Ответить
Вічна память нашим захисникам.Кожен загиблий повинен бути увіковічнений на своєму населеному пункті звідки його призивали.
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23.09.2022 20:31 Ответить
Чергова казочка на ніч від Зе
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23.09.2022 21:26 Ответить
Taras Chornovil

·

Знаєте, яке зараз питання задають тисячі людей на лаптєстані? Де знайти біографію Зеленського і на якій сторінці описано: як 4 рази відкосити від мобілізації?
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23.09.2022 21:37 Ответить
Уточни, будь ласка, дане своє ствердження (з посиланням на пункт нормативного акту, що це передбачає) А ми співставимо з віком дітей на момент можливого призову! Не забудь один момент - йому повістки присилалися не на сам призов, а для проходження медичної та соціальної комісії, яка і повинна була визначить його придатність до призову в армію І він (як законослухняний громадянин, та ще й з юридичною освітою) зобов"язаний був виконать вимоги закону (Не вважай що тебе оточують недоумки - тоді буде легше жить!)
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24.09.2022 03:21 Ответить
Краще, ніж себе дискредитує саме "керівництво держави", ніякі "порохоботи " не справляться І масований "лайномарафон" перекричать не здатен!
До речі - ми тут почуємо відповідь на питання, яке я поставив стосовно "норми закону", по якій "Блазень" не підлягав призову? Ну і заодно пояснення - чому він не виконав вимоги закону не пройшов медичну і соціальну комісію? Бо уже й твій коментар "захрещений" Сиджу й думаю: там немає порушень правил форуму! Тому це захрестив не "адмін" Тоді ХТО? Відповідь - сам власник коментарю! З цього висновок: ти "брехонув" у надії , що люди "схавають" і ніхто не буде вдаваться в деталі! А тут напоровся на "законника-буквоїда"! Я так думаю : "хрест" - це і є твоя "відповідь"!
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24.09.2022 09:31 Ответить
Я ж сказав - давай посилання на статтю і пункт нормативного акту що це регулює! Чи ти української мови не розумієш?
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24.09.2022 15:18 Ответить
Скільки для Зеленського коштує життя людини?
А не скільки! Інакше він би готувався, а не в очко пуйлу дивився. Статистик хренов. Так готувався, що ніх не відомо. Страшно навіть уявити масштаб втрат українців на передовій і в тилу..
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24.09.2022 00:02 Ответить
Твоїми молитвами, ****
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24.09.2022 01:05 Ответить
Ропушище - шутам дорогі нагороди роздав. Нівелювавши їх цінність.
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24.09.2022 01:07 Ответить
Майже всім ті, хто зним шашлики жер - нагороджені...
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24.09.2022 01:08 Ответить
Россия мобилизует 5 миллионов русских. Чем ты ответишь???

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24.09.2022 01:43 Ответить
как так получилось что граница была разминирована?а вот как!Мариуполь разрушеный заваленый трупамидолжен каждый день поминать своего "благодетеля"
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24.09.2022 02:48 Ответить
...о о о, многоходовочка. Кудой-то он клонит? Ни шагу назад! Зачем нам такой мир , где нет України?
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24.09.2022 07:51 Ответить
Росія не визнавала і не визнає ,що є ДЕРДАВА УКРАЇНА,ЩО Є НАРОД УКРАЇНЦІ і що цю державу треба знищити Ці фашисти відкрито про це говорили Прийшовши до влади Порошенко звільнив більше половини Донбасу майже не існуючою армією,"босою і слабо озброєною", Добровольці--патріоти--були основою боротьби. Гинули люди,але землю свою не здавали. А клоун сказав,що війни немає.я загляну фашисту-путіну в очко --і буде мир .в моїй голові вже війни немає. ЗСУ.які Порошенко створив ,майже з нуля, зеленський почав планомірно знищувати, закрив всі ракетні програми,ніяких замовлень по озброєню,здавав позиції на Донбасі,Україну і народ --не готував до війни НАСЛІДОК---ТИСЯЧІ ВБИТИХ, ЗНИЩЕНІ МІСТА І СЕЛА. Велика вина лежить і на зеленському ,бо не хотів знати (чи умисно) що росія --ворог.
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24.09.2022 08:17 Ответить
Оманськийкнурренигат під "смотрящим" від овочаєрмаком, йому дозволяють "гаваріть" всьо.....та кодлокаламоя продовжує шкодити і здавати Україну ;через рейдерство,навіть держпідприємств (захоплюють кремлівські мафії),крадівництво,суди на користь каламоя і інших (???),знищення залишків економіки,напад,знищення патріотів і волонтерів...а де ж підтримка арміїї (тільки за рахунок волонтерів і країн-донорів)...а які "закони"прийняли взРаді ???
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24.09.2022 09:57 Ответить
і що жиденький зеленський робить, щоб ці втрати припинились? чи він далі буде тупо хрипіти в мікрофон???
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24.09.2022 10:10 Ответить
Сколько же здесь на цензор собирается сволоты, вбивоющей клин между президентом и людьми.
Вам, идиоты, повезло иметь лучшего в мире президента, но вы постоянно гадите на него. И это в то время, когда стране нужно, прежде всего, единство. Вы своими комментариями, даже если они на украинской мове оказываетк неоценимую помощь кацапам, которые так же ненавидят зеленского как и вы. Так чем же вы лучше их?
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24.09.2022 11:05 Ответить
 
 