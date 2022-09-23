Україна щодня втрачає близько 50 захисників, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у війні проти Росії Україна щодня втрачає близько 50 своїх військовослужбовців

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ouest France, про це глава держави заявив в інтерв'ю французьким ЗМІ.

"У нас є оцінки втрат за добу, вони не точні. Це близько 50 осіб на добу. Але це не точні цифри, бо невідомо, скільки солдатів та мирних жителів залишилося на території", - сказав президент.

За словами Зеленського, він має у своєму розпорядженні точні дані про втрати у ЗСУ, проте не хоче їх розкривати.

"Головне запитання - точні дані. У мене є дані, які я отримую і які мені надають. З цифрами треба бути дуже обережним, тому що йдеться про людські життя. Позиція наших військових не в тому, щоб надати точну кількість убитих чи поранених українських військовослужбовців", - наголосив глава держави.

Також президент заявив, що втрати українських військових уп'ятеро менші, ніж втрати російських солдатів.

Читайте: Якщо Україна програє війну Росії, то програє не тільки Європа. У світі можуть з’явитися нові агресори, - Зеленський