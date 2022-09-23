Україна щодня втрачає близько 50 захисників, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський розповів, що у війні проти Росії Україна щодня втрачає близько 50 своїх військовослужбовців
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ouest France, про це глава держави заявив в інтерв'ю французьким ЗМІ.
"У нас є оцінки втрат за добу, вони не точні. Це близько 50 осіб на добу. Але це не точні цифри, бо невідомо, скільки солдатів та мирних жителів залишилося на території", - сказав президент.
За словами Зеленського, він має у своєму розпорядженні точні дані про втрати у ЗСУ, проте не хоче їх розкривати.
"Головне запитання - точні дані. У мене є дані, які я отримую і які мені надають. З цифрами треба бути дуже обережним, тому що йдеться про людські життя. Позиція наших військових не в тому, щоб надати точну кількість убитих чи поранених українських військовослужбовців", - наголосив глава держави.
Також президент заявив, що втрати українських військових уп'ятеро менші, ніж втрати російських солдатів.
Будь ласка, зачекайте...
При этом граждан он призвал не паниковать.
"Что делать вам? Только одно - сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине… Все под контролем, все идет по плану", - успокоил президент.
Кроме того, президент заверил, что в Украине будут и дальше вакцинировать граждан, строить дороги, школы, самолеты и т.п. Также глава государства рассказал, что будет дальше в этом году.
"В апреле отметим Пасху. В мае, как всегда - солнце, выходные, шашлык, День Победы. А дальше - лето. Мы будем сдавать ВНО, поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться, гулять свадьбу. А дальше - осень. Когда, надеюсь, будем болеть за нашу сборную на Чемпионате мира по футболу в Катаре. А дальше - зима. И будем готовиться к новогодним праздникам", - добавил глава государства.
Зеленский выразил надежду, что следующий новый год Украина будет встречать без войны и вирусов.
у смертях українців винен НЕ ПУТІН! НЕ РАШИСТИ! НЕ ЇХНЄ СР @ НЕ ВІЙСЬКО - а саме президент ЗЕЛЕНСЬКИЙ! Згадайте Іловайск, тоді така сама методичка: звинувачували не орків і пуйла, а саме ПОРОШЕНКА! У них одні й ті самі методи, а місцеві бовдури-корисні іді оти залюбки їм піддакують.
Я здивований, що ці меседжі під кожною новиною з коментарями, навіть у нейтральних новинах (!), а під такими новинами - активізація кремлеботів шалена. Чому адміністратори сайту це не розуміють? Чому не видаляють кремлівську ботоферму? Треба бути сліпими та тупими, щоб цього не бачити.
Де Джонсон?
Як мудрийнарід, обирав секретарів ЦК КПУ, потім секретарів КПУ на підприємстві, карного злочинця, крадіїв і, наостанок, просто наркомана.
Чи може вже час самотужки видаляти зло? Власноруч. Пацюк зараз ховається поруч тебе, за спинами наших героїв.
А где Тимур и Марат Давидовы?
Давно и не видел.
По окончанию войны ты с ермаком заглянешь в глаза каждой матери, потерявшей сына, жене - мужа, сестре - брата.
Заставим.
Зеленський - боксер, LOL.
"Одне дурне -
Поїхало в турне.
Приїхало з турне -
А все одно дурне".
Краще продовжуйте дивитись кіно, в Італії були добрі комедії.
А ще зверніть увагу у чому ходять військові, коли так прохолодно на вулиці- вночі +6, вдень 12-14, ще і дощі, а вони вдягнені у літню форму.
Дякують же всі зеленському, що кинув бійців в Маріуполі і дав наказ здаватися.
Кіно для слабоумних і лохів 😠
"Впечатления всегда разные… Впечатления всегда очень позитивные… Все мы гражданские не такие смелые, не такие герои как люди на передовой", - сказал он.
"Уменьшение обстрелов мы видим, и это отмечают военные. Они уменьшились в последние 7-10 дней. Уменьшились значительно", - сказал Зеленский.
При этом он добавил, что, к сожалению, бывают и потери.
"Слава Богу, что это гремит гром, а не звучат выстрелы, - прокомментировал он доносящиеся раскаты грома и добавил: - Не знаю, насколько это будет долго. Будем для этого все делать".
Как сообщали новости "Сегодня", президент посетил военных на передовой и 8 апреля. Он туда отправился в связи с обострением ситуации на фронте....
У зеледента по-прежнему только раскаты грома от грозы в голове...
бійців і всього народу вцілому ?!‼️
Сьогодні 22.09.22 перший день всеохоплюючої мобілізації на росії.
І що робить зевлада в Україні у відповідь?
Правильно розбирає блокпости рішенням військовоцивільної адміністрації.
Це ***** як?
Нас знову готують до "********"?
Це нонсенс. Почали все зносити в м, Вінниці на черзі Киів і інш . міста !
Все це результат твого "керування в турборежимі" воюючою країною, бо це ж ти та твої "слуги" всі останні 3.5 роки зазирали ху@лу в його очко та шукали там "мір", закатуючи мільярди в асфальт, розміновуючи Чонгар та "пройо@уючи південь", це ти роззброював нашу армію, відмовляв у фінансуванні наших ракетних програм, не давав гроші на будування 155 мм гаубиць Богдана, на модернізацію танків, на модернізацію бойових літаків, на створення наших засобів ППО, на наші ракетні комплекси ОТРК "Сапсан" (до 500 км)... Це ти всю твою кар"єру, починаючи з КВН Маслякова, глузував та витирав свої брудні ратиці об Україну та український народ, разом з твоєю "квартальною" шоблою... Це ти обзивав Україну "актрісой нємєцкіх фільмав для взрослих", збиткувався над гаслом "Слава Україні!", це ти своєю брудною гнусавою пелькою обзивав наш, український Томос, "термосом", та глузував над Голодомором, бо ти моральний виродок, ниций, підлий та недоумкуватий "совок", який від усієї своєї підлої душонкі ненавидить Україну, навіть зараз, коли прикидаєшся "патріотом". Більшість з тих, хто тебе обрали у 2019, вже зрозуміли, що ти їх підло здурив та второпали, нарешті, ЧИМ ТИ обернувся, насправді, для України, 24.02.22. та побачили твої "шашличкі"... Починаючи з дня твого обрання "преЗЕдентом", за всі смерті українців та за всі окуповані землі України відповідальність лежить виключно НА ТОБІ, "сєньйор Боневтік"... І український народ ще оголосить тобі свій вирок! Чекай-те!
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Знаєте, яке зараз питання задають тисячі людей на лаптєстані? Де знайти біографію Зеленського і на якій сторінці описано: як 4 рази відкосити від мобілізації?
До речі - ми тут почуємо відповідь на питання, яке я поставив стосовно "норми закону", по якій "Блазень" не підлягав призову? Ну і заодно пояснення - чому він не виконав вимоги закону не пройшов медичну і соціальну комісію? Бо уже й твій коментар "захрещений" Сиджу й думаю: там немає порушень правил форуму! Тому це захрестив не "адмін" Тоді ХТО? Відповідь - сам власник коментарю! З цього висновок: ти "брехонув" у надії , що люди "схавають" і ніхто не буде вдаваться в деталі! А тут напоровся на "законника-буквоїда"! Я так думаю : "хрест" - це і є твоя "відповідь"!
А не скільки! Інакше він би готувався, а не в очко пуйлу дивився. Статистик хренов. Так готувався, що ніх не відомо. Страшно навіть уявити масштаб втрат українців на передовій і в тилу..
Вам, идиоты, повезло иметь лучшего в мире президента, но вы постоянно гадите на него. И это в то время, когда стране нужно, прежде всего, единство. Вы своими комментариями, даже если они на украинской мове оказываетк неоценимую помощь кацапам, которые так же ненавидят зеленского как и вы. Так чем же вы лучше их?