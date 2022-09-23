Мобилизация крымских татар может привести к геноциду, - КрымSOS

По предварительным оценкам около 90% повесток в Крыму получили крымские татары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КрымSOS.

"По предварительным оценкам, около 90% повесток в Крыму получили крымские татары. В то же время крымские татары составляют 13–15% населения полуострова. Такие масштабы мобилизации могут привести к скрытому геноциду крымскотатарского народа", — рассказал аналитик правозащитной организации Евгений Ярошенко.

Согласно нормам международного права, одной из форм геноцида является умышленное создание таких жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное уничтожение этнической группы при наличии умысла полностью или частично уничтожить такую группу.

"Крымские татары являются гражданами и коренным народом Украины, которые Россия может целенаправленно уничтожать, бросив на войну против собственного государства", — добавил Евгений Ярошенко.

Призыв жителей оккупированных территорий в ряды оккупационной армии запрещен ст. 51 IV Женевской конвенции и является военным преступлением. Отдельным военным преступлением является принуждение граждан Украины к участию в боевых действиях против собственного государства.

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