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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Мобилизация крымских татар может привести к геноциду, - КрымSOS

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

татари

По предварительным оценкам около 90% повесток в Крыму получили крымские татары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КрымSOS.

"По предварительным оценкам, около 90% повесток в Крыму получили крымские татары. В то же время крымские татары составляют 13–15% населения полуострова. Такие масштабы мобилизации могут привести к скрытому геноциду крымскотатарского народа", — рассказал аналитик правозащитной организации Евгений Ярошенко.

Согласно нормам международного права, одной из форм геноцида является умышленное создание таких жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное уничтожение этнической группы при наличии умысла полностью или частично уничтожить такую группу.

"Крымские татары являются гражданами и коренным народом Украины, которые Россия может целенаправленно уничтожать, бросив на войну против собственного государства", — добавил Евгений Ярошенко.

Призыв жителей оккупированных территорий в ряды оккупационной армии запрещен ст. 51 IV Женевской конвенции и является военным преступлением. Отдельным военным преступлением является принуждение граждан Украины к участию в боевых действиях против собственного государства.

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Топ комментарии
+21
У татар є шанс зі зброєю в руках повернути цю зброю проти русні.У кожного вибір свій або в полон або загинути або вбивати окупантів.Іншого не дано
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23.09.2022 17:23
+16
Пусть тут же поворачивают оружие против кацапов.
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23.09.2022 17:24
+8
скільки до Криму не їздила - норм вони себе чухали там..росіян привітно зустрічали..хоча ти та ще бидлота
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23.09.2022 17:49
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У татар є шанс зі зброєю в руках повернути цю зброю проти русні.У кожного вибір свій або в полон або загинути або вбивати окупантів.Іншого не дано
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23.09.2022 17:23 Ответить
Пусть тут же поворачивают оружие против кацапов.
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23.09.2022 17:24 Ответить
не повернут
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24.09.2022 01:20 Ответить
Какой блд геноцид, хоспода АНАЛитики, которых развелось как грязи после дождя? 100 тыс, или сколько их там, крымско-татарских мужиков в Крыму порядок не могут навести, если их на бойню собираются отправить или просто не хотят?...
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23.09.2022 17:26 Ответить
А в Херсоні 100 тисяч "мужиков" дуже порядок навели?
А в Мелітополі 50 тисяч "мужиков" навели порядок? А в Бердянську 50 тисяч "мужиков"?
Багато ти наведеш порядку з голими руками проти калашей і БТРів...
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23.09.2022 22:13 Ответить
От і перевіримо популярну поговірку,чи дійсно "нам татарам одін х...й,наступать - бєжать,отступать - бєжать"...
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23.09.2022 17:26 Ответить
скорее посмотрим как крымчане хотят в УКРАИНУ
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23.09.2022 17:30 Ответить
Які ще нахер "крьімчанє"?
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23.09.2022 19:02 Ответить
После войны Крымским Татарам надо будет просить протектората у Турции. Отношение к ним одинаково, шо среди русни, шо среди Украинцев.
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23.09.2022 17:31 Ответить
не знаю. Може малороси ставляться до киримли, як і кацапи, але ставлення українців точно змінилось. Те, що нам століттями в голови вбивала імперська пропаганда московії, за останні вісім років поступово зійшло на нєт. Разом переможемо!
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23.09.2022 17:37 Ответить
Чому Пердоган за Крим руку тягне - існує історичний договір (досі не анульований) - де ясно прописано, якщо Крим перестане бути російським - то стає турецьким.
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23.09.2022 17:58 Ответить
Егорка- брехло кацапське. Немає такого « історичного договору»
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23.09.2022 18:45 Ответить
Взагалі-то є такий договір. Кючу́к-Кайнарджиійский мирний договір. Він, правда, давно застарів, але Турція в 1991 році вже заявляла претензії на Крим на основі цього договору.
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23.09.2022 21:11 Ответить
https://youtu.be/DB_Qzm3pRqs
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23.09.2022 17:40 Ответить
Напомните мне теплый прием, оказанный возвращающимся из ссылки Крымским Татарам. Не забудьте про совместные операции СБУ и фсб против Крымских Татар. Ну, а ЗСУ в Крыму в 2014 показали яркий пример, как надо защищать Родину, но виноваты, конечно же Крымские Татары.
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23.09.2022 17:49 Ответить
Напомню, что именно Украина при получении независимости полностью сняла все заппеты с крымских татар и разрешила все их организации.
Ну а ваши призывы к "протекторату турции" - абсолютно ничем не отличаются от кацапских действий в Крыму.
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23.09.2022 18:22 Ответить
Вы коменты почитали? Это не русня пишет, а Украинцы. А разницы почти нет.
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23.09.2022 18:23 Ответить
Я ваш коммент, призывающий к сепаратизму прочитал.
А в комментах, которые призывают призванных кырымлы повернуть оружие в сторону оккупантов нет ничего плохого. Или по-вашему будет лучше, если они это оружие будут против Украины использовать, пока их ВСУ не освободит?
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23.09.2022 18:29 Ответить
Где там был призыв к сепаратизму? Найдите словарь, почитайте определение слову "протекторат".
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23.09.2022 18:32 Ответить
Максе, припиняй вже....
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23.09.2022 19:05 Ответить
Я прекрасно знаю, что такое Протекторат, и что часть одного государства не может быть под Протекторатом другого государства в принципе - ибо это посягательство на территориальную целостность первого государства.
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23.09.2022 21:01 Ответить
Ну ти згадав! Тоді, при Деркачі-старшому сбу була тупо філією фсб (фактично до 2014 така ситуація була, при нелєгітімном "прикомандировані" фсбшники офіційно сиділи в кабінетах на Володимирській). То тоді дійсно кримських татар сбу гоняло (екстримізм там всякий їм шило).
Але за останні 8 років дуже багато помінялось. Зараз у мене в сусідньому селі під Києвом живе дуже велика діаспора татар - з Криму у 2014-2015 переїхали. В них магазинчики свої, кафешки. Дуже чемні і приємні люди.
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23.09.2022 21:58 Ответить
скільки до Криму не їздила - норм вони себе чухали там..росіян привітно зустрічали..хоча ти та ще бидлота
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23.09.2022 17:49 Ответить
Ну так, Украинцы в Крыму жеж до войны жутко ненавидели русню и их не обслуживали, ну...
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23.09.2022 17:51 Ответить
А Вы не пробовали задать этот вопрос тем частям ЗСУ в Крыму, которые частью сдались, а частью героически, с развернутыми знаменами, драпанули?
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23.09.2022 17:58 Ответить
Це неправда, татари будуть добре жити при Укрраїні, але для цього треба зараз підняти дупку та показати в бою шо ви проти кацапстана
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23.09.2022 18:02 Ответить
Це з чого ви такі висновки зробили? Колись довно така тема «підігрівалася», але останні років 10 не бачив я ніякого поганого ставлення від українців, (незалежно від географії проживання) до кримських татар. Маю знайомих по цей час, які проживають в Україні. Знаю ситуацію в Криму. так багато знайомих не татар. Звичайний народ, з чеснотами і недоліками. Патріотами і любителями російськаго миру, сторонники «какая разніца» і ті що чекають визволення на історичній батьківщині і бачать своє майбутнє з Україною. Н
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23.09.2022 18:49 Ответить
пишите, пишите
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23.09.2022 20:44 Ответить
Погоджуюсь, ставлення тут в коментарях дещо дивує. Наскільки пам'ятаю, в 2014 році кримські татари - єдина етнічна група в Криму, яка публічно виступила проти російської анексії і досі підтримує Україну, потерпаючи за це під російською окупацією. Чи допомагає чимось Україна у відповідь?.. (Риторичне питання, може я чогось в новинах не бачила.) Відразу після анексії я гадала, що кримські татари мають переорієнтуватися на Туреччину, бо Україна об'єктивно надто слабка. (Наскільки розумію, віра з турками - однакова, мова дуже схожа =захист тюркомовних). Можливо, допомога Туреччини йде не без "no strings attached" і тому кримські татари не особливо її просять? Чи Туреччина має такі ж особливі відносини з рф в Сирії, що і Ізраїль, і турки не ризикуватимуть цими відносинами заради кримських татар?

Гадаю, в чому і плюс, і мінус України, сама по собі вона нікому з етнічних груп нічого особливо не заважає і не диктує (мабуть, за винятком євреїв на практиці і росіян в теорії), але нікому нічого нічим особливо і не допомагає. Можливо, це плюралізм, а, можливо, інфантільний національний егоцентризм не має такої нав'язливої агресивної форми, як в країн з месіанськими амбіціями - Туреччини, рф, Ірану.
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23.09.2022 23:23 Ответить
Так, хай вже зараз просять і забираються з української землі - Криму
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24.09.2022 03:53 Ответить
Ну и чем ты от своих братух - вонючей русни отличаешься?
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24.09.2022 04:16 Ответить
Кримські татари - це торговці, вони завжди за того, хто їм більше платить. А нам наші політики намагаються втовкмачити, що кримські татари - патріоти України. Прийшов час називати речі своїми іменами.
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23.09.2022 17:58 Ответить
Ті татари потім стануть потім - як кацапи на Донбасі.
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23.09.2022 17:59 Ответить
А сколько татар сейчас в ЗСУ воюет? Не больше сотни, зато в русской армии будут тысячи.
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23.09.2022 18:01 Ответить
може кримським татарам пора прокидатися????
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23.09.2022 18:09 Ответить
а чи багато з лютого в Криму було партизанських акцій ? татарам за кацапів воювати не можна бо геноцид , ось так само вони будуть воювати за Україну ! справжні татари з Криму виїхали .
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23.09.2022 18:21 Ответить
Які блін партизанські акції в середині «військової частини» (Криму)? Хіба пояс шахіда.. А так, дійсно, виїхало багато
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23.09.2022 18:35 Ответить
запитай в херсонських партизан ! жодної пошкодженої дороги ,жодної ЛЕП ... отож виїхали ті хто підтримує Україну , а лишились какая разница .
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23.09.2022 19:11 Ответить
Чекають тебе. Треба хтось ідейний, щоб приклад показав, згуртував людей, і т.д ))) організую трансфер, безкоштовним житлом забезпечу у будь якому населеному пункті, та все інше))
шуткую, а може й ні.
А може ти чогось не знаєш? Або ще щось.
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23.09.2022 19:24 Ответить
поки ти шуткуєш , я віддав два будинки під житло ЗСУ ! в татар є Меджліс який може згуртувати і повести на боротьбу .
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23.09.2022 19:31 Ответить
З будинками ви гарно вчинили 👍. Зараз більшість громадян допомагає якимось способом, волонтерить, донатить, чи навіть просто працює і сплачує податки.
Хтось дійсно партизанить!
так от, ми починали з партизан (не з Меджлісу), по ним і продовжимо - то не можливо для не навченої і не підготовленої людини без «супроводу» і координіції, без обладнання відповідного, в ітих умовах.
А для групи людей ризики виростають астрономічно - один попадеться, всі пропали. Та все рівно, це відбувається, і про це не будуть писати на всіх «шпальтах».
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23.09.2022 20:10 Ответить
як би сумчани боялись таких ризиків то кацапи досі були на Сумщині !яка потрібна підготовка в Британії ?
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23.09.2022 20:22 Ответить
Сумчани молодці! Але ситуація наприклад у тому ж Херсоні і Сумах була дещо різна. Та й не переводьте тему, як це стосується партизанської бородьби в умовах окупації ? То складна тема..
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23.09.2022 21:34 Ответить
складно обірвати ЛЕП чи розкидати їжаки на дорозі де проходить військова техніка ? може складно розпалити скати на рейках чи запалити суху траву біля військової частини ? той хто хоче той робить , хто не хоче шукає причину ! я нагадаю що Крим в окупації 8 років і той хто дійсно чекав ЗСУ той повинен був готуватись . ми не чекали нападу кацапів але швидко згуртувались наварили їжаків , перекрили лісові та польові дороги так це було не професійно зате від щирого серця . ще запам'яталось що жоден з афганців не приєднався до нас !
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23.09.2022 22:33 Ответить
Ви не хочете мене почути. Ситуації різні. Крапка. То пустощі, а не партизанська боротьба. Що наприклад, ризведе до більш жорсткий фільтраційних заходів, і наприклад 10 чоловіків з найближчого села, підозрілих на їх погляд, попаде «на підвал». У Сумах були катівні? У Херсоні і області їх дуже багато, у кожному СІЗО, колонії, ще Бог знає де. І той один що траву підпалив, або не він, якщо схоплять, або в нього в телефоні щось знайдуть, розкаже те що треба і не треба, наприклад про бувших АТОвців, співробітників органів і кума Миколу у якого є рушниця. Відсутній український зв'язок, працюють РЕБ, відпрацювання постійні, військові частини не в населених пунктах, безліч блокпостів, комендантські години і багато чого.
Партизани є. Я вам писав. І не доцільно відправляти когось палити траву, нехай краще збирає інформацію по пересуванню, містам дислокації техніки. Користі буде більше на теперішній час. І то потрібно володіти певниси знаннями щоб безпечно передати інформацію і почистити телефон.
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23.09.2022 23:04 Ответить
Хто займається фізичним знищенням, повинні бути навчені, мати відповідні «матеріали», захищені засоби зв'язку, діяти в координації з ЗСУ. І звичайно максимально скритно вміти робити справу. Про деякі моменти ви не почуєте в наших новинах, і рашисти не зізнаються що щось там в тилу відбулося.
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23.09.2022 23:10 Ответить
прочитай про Тростянець були катівні чи ні ! звісно зупинити колону на 3-5 годин на добу вивести з ладу залізницю це пустощі ! пам'ятаєш пожежі на Луганщині і Харківщині в 2020 році скільки загинуло мирних і солдат ? ти не відрізняєш партизан від диверсантів.
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23.09.2022 23:53 Ответить
От я вам щось про Тростянць писав? (((
В Сумах була дещо інша ситуація.
Не бачу сенсу продовжувати. Тему партизан-диверсантів трохивам описав.
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23.09.2022 23:58 Ответить
А кто им мешает обратьт оружие в другую сторону? А если они ТРУСЛИВЫЕ РАБЫ, то жалеть их не надо, сами выбрали такую участь!
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23.09.2022 18:54 Ответить
сейчас ваш коллега с США напишет на вас жалобу модеру
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24.09.2022 01:26 Ответить
Наконец, с 14 года появятся на войне татарские батальоны.
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23.09.2022 20:42 Ответить
только с другой стороны
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24.09.2022 01:27 Ответить
Я это и имел в виду. С нашей стороны так и не появились. Несколько десятков героев, конечно, есть, но это только исключения.
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24.09.2022 14:28 Ответить
по всей видимости, такая же политика этнической чистки ведется в отношении казахов, проживающих в россии, на данном видео запечатлена их массовая мобилизация
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23.09.2022 20:58 Ответить
На нашей стороне обещанных татарских батальонов не увидели, увидим в рашистской армии? Чубаров, Джкмилев, аууу
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23.09.2022 21:48 Ответить
Які нахер татарські батальйони?
Кримські татари як і громадяни України інших національностей воюють в лавах ЗСУ.
Батальйони за національною ознакою роблять для іноземців - грузин, білорусів, чеченців, тих же росіян...
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23.09.2022 22:18 Ответить
Вони були утворили (антиконституційно) свій національний батальйон. Звісно, вони не воюють - розбіглись усі.
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24.09.2022 03:51 Ответить
А українців - ні? О, та я ж забув - татарам пофіг на українців
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24.09.2022 03:50 Ответить
 
 