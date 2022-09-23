Мобилизация крымских татар может привести к геноциду, - КрымSOS
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По предварительным оценкам около 90% повесток в Крыму получили крымские татары.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КрымSOS.
"По предварительным оценкам, около 90% повесток в Крыму получили крымские татары. В то же время крымские татары составляют 13–15% населения полуострова. Такие масштабы мобилизации могут привести к скрытому геноциду крымскотатарского народа", — рассказал аналитик правозащитной организации Евгений Ярошенко.
Согласно нормам международного права, одной из форм геноцида является умышленное создание таких жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное уничтожение этнической группы при наличии умысла полностью или частично уничтожить такую группу.
"Крымские татары являются гражданами и коренным народом Украины, которые Россия может целенаправленно уничтожать, бросив на войну против собственного государства", — добавил Евгений Ярошенко.
Призыв жителей оккупированных территорий в ряды оккупационной армии запрещен ст. 51 IV Женевской конвенции и является военным преступлением. Отдельным военным преступлением является принуждение граждан Украины к участию в боевых действиях против собственного государства.
Пожалуйста, подождите...
А в Мелітополі 50 тисяч "мужиков" навели порядок? А в Бердянську 50 тисяч "мужиков"?
Багато ти наведеш порядку з голими руками проти калашей і БТРів...
Ну а ваши призывы к "протекторату турции" - абсолютно ничем не отличаются от кацапских действий в Крыму.
А в комментах, которые призывают призванных кырымлы повернуть оружие в сторону оккупантов нет ничего плохого. Или по-вашему будет лучше, если они это оружие будут против Украины использовать, пока их ВСУ не освободит?
Але за останні 8 років дуже багато помінялось. Зараз у мене в сусідньому селі під Києвом живе дуже велика діаспора татар - з Криму у 2014-2015 переїхали. В них магазинчики свої, кафешки. Дуже чемні і приємні люди.
Гадаю, в чому і плюс, і мінус України, сама по собі вона нікому з етнічних груп нічого особливо не заважає і не диктує (мабуть, за винятком євреїв на практиці і росіян в теорії), але нікому нічого нічим особливо і не допомагає. Можливо, це плюралізм, а, можливо, інфантільний національний егоцентризм не має такої нав'язливої агресивної форми, як в країн з месіанськими амбіціями - Туреччини, рф, Ірану.
шуткую, а може й ні.
А може ти чогось не знаєш? Або ще щось.
Хтось дійсно партизанить!
так от, ми починали з партизан (не з Меджлісу), по ним і продовжимо - то не можливо для не навченої і не підготовленої людини без «супроводу» і координіції, без обладнання відповідного, в ітих умовах.
А для групи людей ризики виростають астрономічно - один попадеться, всі пропали. Та все рівно, це відбувається, і про це не будуть писати на всіх «шпальтах».
Партизани є. Я вам писав. І не доцільно відправляти когось палити траву, нехай краще збирає інформацію по пересуванню, містам дислокації техніки. Користі буде більше на теперішній час. І то потрібно володіти певниси знаннями щоб безпечно передати інформацію і почистити телефон.
В Сумах була дещо інша ситуація.
Не бачу сенсу продовжувати. Тему партизан-диверсантів трохивам описав.
Кримські татари як і громадяни України інших національностей воюють в лавах ЗСУ.
Батальйони за національною ознакою роблять для іноземців - грузин, білорусів, чеченців, тих же росіян...