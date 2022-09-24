Мобілізація кримських татар може призвести до геноциду, - КримSOS
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За попередніми оцінками, близько 90% повісток у Криму отримали кримські татари.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КримSOS.
"За попередніми оцінками, близько 90 % повісток у Криму отримали кримські татари. Водночас кримські татари становлять 13–15 % населення півострова. Такі масштаби мобілізації можуть призвести до прихованого геноциду кримськотатарського народу", - розповів аналітик правозахисної організації Євгеній Ярошенко.
Згідно з нормами міжнародного права, однією з форм геноциду є навмисне створення таких життєвих умов, які розраховані на повне або часткове знищення етнічної групи при наявності умислу повністю або частково знищити таку групу.
"Кримські татари є громадянами й корінним народом України, яких Росія може цілеспрямовано знищувати, кинувши на війну проти власної держави", - додав Євгеній Ярошенко.
Призов мешканців окупованих територій до лав окупаційної армії заборонений ст. 51 IV Женевської конвенції та є воєнним злочином. Окремим воєнним злочином є примушування громадян України до участі у бойових діях проти власної держави.
Будь ласка, зачекайте...
А в Мелітополі 50 тисяч "мужиков" навели порядок? А в Бердянську 50 тисяч "мужиков"?
Багато ти наведеш порядку з голими руками проти калашей і БТРів...
Ну а ваши призывы к "протекторату турции" - абсолютно ничем не отличаются от кацапских действий в Крыму.
А в комментах, которые призывают призванных кырымлы повернуть оружие в сторону оккупантов нет ничего плохого. Или по-вашему будет лучше, если они это оружие будут против Украины использовать, пока их ВСУ не освободит?
Але за останні 8 років дуже багато помінялось. Зараз у мене в сусідньому селі під Києвом живе дуже велика діаспора татар - з Криму у 2014-2015 переїхали. В них магазинчики свої, кафешки. Дуже чемні і приємні люди.
Гадаю, в чому і плюс, і мінус України, сама по собі вона нікому з етнічних груп нічого особливо не заважає і не диктує (мабуть, за винятком євреїв на практиці і росіян в теорії), але нікому нічого нічим особливо і не допомагає. Можливо, це плюралізм, а, можливо, інфантільний національний егоцентризм не має такої нав'язливої агресивної форми, як в країн з месіанськими амбіціями - Туреччини, рф, Ірану.
шуткую, а може й ні.
А може ти чогось не знаєш? Або ще щось.
Хтось дійсно партизанить!
так от, ми починали з партизан (не з Меджлісу), по ним і продовжимо - то не можливо для не навченої і не підготовленої людини без «супроводу» і координіції, без обладнання відповідного, в ітих умовах.
А для групи людей ризики виростають астрономічно - один попадеться, всі пропали. Та все рівно, це відбувається, і про це не будуть писати на всіх «шпальтах».
Партизани є. Я вам писав. І не доцільно відправляти когось палити траву, нехай краще збирає інформацію по пересуванню, містам дислокації техніки. Користі буде більше на теперішній час. І то потрібно володіти певниси знаннями щоб безпечно передати інформацію і почистити телефон.
В Сумах була дещо інша ситуація.
Не бачу сенсу продовжувати. Тему партизан-диверсантів трохивам описав.
Кримські татари як і громадяни України інших національностей воюють в лавах ЗСУ.
Батальйони за національною ознакою роблять для іноземців - грузин, білорусів, чеченців, тих же росіян...