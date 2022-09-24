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Мобілізація кримських татар може призвести до геноциду, - КримSOS

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

татари

За попередніми оцінками, близько 90% повісток у Криму отримали кримські татари.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КримSOS.

"За попередніми оцінками, близько 90 % повісток у Криму отримали кримські татари. Водночас кримські татари становлять 13–15 % населення півострова. Такі масштаби мобілізації можуть призвести до прихованого геноциду кримськотатарського народу", - розповів аналітик правозахисної організації Євгеній Ярошенко.

Згідно з нормами міжнародного права, однією з форм геноциду є навмисне створення таких життєвих умов, які розраховані на повне або часткове знищення етнічної групи при наявності умислу повністю або частково знищити таку групу.

"Кримські татари є громадянами й корінним народом України, яких Росія може цілеспрямовано знищувати, кинувши на війну проти власної держави", - додав Євгеній Ярошенко.

Призов мешканців окупованих територій до лав окупаційної армії заборонений ст. 51 IV Женевської конвенції та є воєнним злочином. Окремим воєнним злочином є примушування громадян України до участі у бойових діях проти власної держави.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+21
У татар є шанс зі зброєю в руках повернути цю зброю проти русні.У кожного вибір свій або в полон або загинути або вбивати окупантів.Іншого не дано
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23.09.2022 17:23
+16
Пусть тут же поворачивают оружие против кацапов.
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23.09.2022 17:24
+8
скільки до Криму не їздила - норм вони себе чухали там..росіян привітно зустрічали..хоча ти та ще бидлота
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23.09.2022 17:49
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У татар є шанс зі зброєю в руках повернути цю зброю проти русні.У кожного вибір свій або в полон або загинути або вбивати окупантів.Іншого не дано
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23.09.2022 17:23 Відповісти
Пусть тут же поворачивают оружие против кацапов.
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23.09.2022 17:24 Відповісти
не повернут
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24.09.2022 01:20 Відповісти
Какой блд геноцид, хоспода АНАЛитики, которых развелось как грязи после дождя? 100 тыс, или сколько их там, крымско-татарских мужиков в Крыму порядок не могут навести, если их на бойню собираются отправить или просто не хотят?...
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23.09.2022 17:26 Відповісти
А в Херсоні 100 тисяч "мужиков" дуже порядок навели?
А в Мелітополі 50 тисяч "мужиков" навели порядок? А в Бердянську 50 тисяч "мужиков"?
Багато ти наведеш порядку з голими руками проти калашей і БТРів...
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23.09.2022 22:13 Відповісти
От і перевіримо популярну поговірку,чи дійсно "нам татарам одін х...й,наступать - бєжать,отступать - бєжать"...
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23.09.2022 17:26 Відповісти
скорее посмотрим как крымчане хотят в УКРАИНУ
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23.09.2022 17:30 Відповісти
Які ще нахер "крьімчанє"?
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23.09.2022 19:02 Відповісти
После войны Крымским Татарам надо будет просить протектората у Турции. Отношение к ним одинаково, шо среди русни, шо среди Украинцев.
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23.09.2022 17:31 Відповісти
не знаю. Може малороси ставляться до киримли, як і кацапи, але ставлення українців точно змінилось. Те, що нам століттями в голови вбивала імперська пропаганда московії, за останні вісім років поступово зійшло на нєт. Разом переможемо!
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23.09.2022 17:37 Відповісти
Чому Пердоган за Крим руку тягне - існує історичний договір (досі не анульований) - де ясно прописано, якщо Крим перестане бути російським - то стає турецьким.
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23.09.2022 17:58 Відповісти
Егорка- брехло кацапське. Немає такого « історичного договору»
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23.09.2022 18:45 Відповісти
Взагалі-то є такий договір. Кючу́к-Кайнарджиійский мирний договір. Він, правда, давно застарів, але Турція в 1991 році вже заявляла претензії на Крим на основі цього договору.
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23.09.2022 21:11 Відповісти
https://youtu.be/DB_Qzm3pRqs
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23.09.2022 17:40 Відповісти
Напомните мне теплый прием, оказанный возвращающимся из ссылки Крымским Татарам. Не забудьте про совместные операции СБУ и фсб против Крымских Татар. Ну, а ЗСУ в Крыму в 2014 показали яркий пример, как надо защищать Родину, но виноваты, конечно же Крымские Татары.
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23.09.2022 17:49 Відповісти
Напомню, что именно Украина при получении независимости полностью сняла все заппеты с крымских татар и разрешила все их организации.
Ну а ваши призывы к "протекторату турции" - абсолютно ничем не отличаются от кацапских действий в Крыму.
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23.09.2022 18:22 Відповісти
Вы коменты почитали? Это не русня пишет, а Украинцы. А разницы почти нет.
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23.09.2022 18:23 Відповісти
Я ваш коммент, призывающий к сепаратизму прочитал.
А в комментах, которые призывают призванных кырымлы повернуть оружие в сторону оккупантов нет ничего плохого. Или по-вашему будет лучше, если они это оружие будут против Украины использовать, пока их ВСУ не освободит?
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23.09.2022 18:29 Відповісти
Где там был призыв к сепаратизму? Найдите словарь, почитайте определение слову "протекторат".
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23.09.2022 18:32 Відповісти
Максе, припиняй вже....
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23.09.2022 19:05 Відповісти
Я прекрасно знаю, что такое Протекторат, и что часть одного государства не может быть под Протекторатом другого государства в принципе - ибо это посягательство на территориальную целостность первого государства.
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23.09.2022 21:01 Відповісти
Ну ти згадав! Тоді, при Деркачі-старшому сбу була тупо філією фсб (фактично до 2014 така ситуація була, при нелєгітімном "прикомандировані" фсбшники офіційно сиділи в кабінетах на Володимирській). То тоді дійсно кримських татар сбу гоняло (екстримізм там всякий їм шило).
Але за останні 8 років дуже багато помінялось. Зараз у мене в сусідньому селі під Києвом живе дуже велика діаспора татар - з Криму у 2014-2015 переїхали. В них магазинчики свої, кафешки. Дуже чемні і приємні люди.
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23.09.2022 21:58 Відповісти
скільки до Криму не їздила - норм вони себе чухали там..росіян привітно зустрічали..хоча ти та ще бидлота
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23.09.2022 17:49 Відповісти
Ну так, Украинцы в Крыму жеж до войны жутко ненавидели русню и их не обслуживали, ну...
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23.09.2022 17:51 Відповісти
А Вы не пробовали задать этот вопрос тем частям ЗСУ в Крыму, которые частью сдались, а частью героически, с развернутыми знаменами, драпанули?
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23.09.2022 17:58 Відповісти
Це неправда, татари будуть добре жити при Укрраїні, але для цього треба зараз підняти дупку та показати в бою шо ви проти кацапстана
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23.09.2022 18:02 Відповісти
Це з чого ви такі висновки зробили? Колись довно така тема «підігрівалася», але останні років 10 не бачив я ніякого поганого ставлення від українців, (незалежно від географії проживання) до кримських татар. Маю знайомих по цей час, які проживають в Україні. Знаю ситуацію в Криму. так багато знайомих не татар. Звичайний народ, з чеснотами і недоліками. Патріотами і любителями російськаго миру, сторонники «какая разніца» і ті що чекають визволення на історичній батьківщині і бачать своє майбутнє з Україною. Н
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23.09.2022 18:49 Відповісти
пишите, пишите
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23.09.2022 20:44 Відповісти
Погоджуюсь, ставлення тут в коментарях дещо дивує. Наскільки пам'ятаю, в 2014 році кримські татари - єдина етнічна група в Криму, яка публічно виступила проти російської анексії і досі підтримує Україну, потерпаючи за це під російською окупацією. Чи допомагає чимось Україна у відповідь?.. (Риторичне питання, може я чогось в новинах не бачила.) Відразу після анексії я гадала, що кримські татари мають переорієнтуватися на Туреччину, бо Україна об'єктивно надто слабка. (Наскільки розумію, віра з турками - однакова, мова дуже схожа =захист тюркомовних). Можливо, допомога Туреччини йде не без "no strings attached" і тому кримські татари не особливо її просять? Чи Туреччина має такі ж особливі відносини з рф в Сирії, що і Ізраїль, і турки не ризикуватимуть цими відносинами заради кримських татар?

Гадаю, в чому і плюс, і мінус України, сама по собі вона нікому з етнічних груп нічого особливо не заважає і не диктує (мабуть, за винятком євреїв на практиці і росіян в теорії), але нікому нічого нічим особливо і не допомагає. Можливо, це плюралізм, а, можливо, інфантільний національний егоцентризм не має такої нав'язливої агресивної форми, як в країн з месіанськими амбіціями - Туреччини, рф, Ірану.
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23.09.2022 23:23 Відповісти
Так, хай вже зараз просять і забираються з української землі - Криму
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24.09.2022 03:53 Відповісти
Ну и чем ты от своих братух - вонючей русни отличаешься?
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24.09.2022 04:16 Відповісти
Кримські татари - це торговці, вони завжди за того, хто їм більше платить. А нам наші політики намагаються втовкмачити, що кримські татари - патріоти України. Прийшов час називати речі своїми іменами.
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23.09.2022 17:58 Відповісти
Ті татари потім стануть потім - як кацапи на Донбасі.
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23.09.2022 17:59 Відповісти
А сколько татар сейчас в ЗСУ воюет? Не больше сотни, зато в русской армии будут тысячи.
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23.09.2022 18:01 Відповісти
може кримським татарам пора прокидатися????
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23.09.2022 18:09 Відповісти
а чи багато з лютого в Криму було партизанських акцій ? татарам за кацапів воювати не можна бо геноцид , ось так само вони будуть воювати за Україну ! справжні татари з Криму виїхали .
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23.09.2022 18:21 Відповісти
Які блін партизанські акції в середині «військової частини» (Криму)? Хіба пояс шахіда.. А так, дійсно, виїхало багато
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23.09.2022 18:35 Відповісти
запитай в херсонських партизан ! жодної пошкодженої дороги ,жодної ЛЕП ... отож виїхали ті хто підтримує Україну , а лишились какая разница .
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23.09.2022 19:11 Відповісти
Чекають тебе. Треба хтось ідейний, щоб приклад показав, згуртував людей, і т.д ))) організую трансфер, безкоштовним житлом забезпечу у будь якому населеному пункті, та все інше))
шуткую, а може й ні.
А може ти чогось не знаєш? Або ще щось.
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23.09.2022 19:24 Відповісти
поки ти шуткуєш , я віддав два будинки під житло ЗСУ ! в татар є Меджліс який може згуртувати і повести на боротьбу .
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23.09.2022 19:31 Відповісти
З будинками ви гарно вчинили 👍. Зараз більшість громадян допомагає якимось способом, волонтерить, донатить, чи навіть просто працює і сплачує податки.
Хтось дійсно партизанить!
так от, ми починали з партизан (не з Меджлісу), по ним і продовжимо - то не можливо для не навченої і не підготовленої людини без «супроводу» і координіції, без обладнання відповідного, в ітих умовах.
А для групи людей ризики виростають астрономічно - один попадеться, всі пропали. Та все рівно, це відбувається, і про це не будуть писати на всіх «шпальтах».
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23.09.2022 20:10 Відповісти
як би сумчани боялись таких ризиків то кацапи досі були на Сумщині !яка потрібна підготовка в Британії ?
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23.09.2022 20:22 Відповісти
Сумчани молодці! Але ситуація наприклад у тому ж Херсоні і Сумах була дещо різна. Та й не переводьте тему, як це стосується партизанської бородьби в умовах окупації ? То складна тема..
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23.09.2022 21:34 Відповісти
складно обірвати ЛЕП чи розкидати їжаки на дорозі де проходить військова техніка ? може складно розпалити скати на рейках чи запалити суху траву біля військової частини ? той хто хоче той робить , хто не хоче шукає причину ! я нагадаю що Крим в окупації 8 років і той хто дійсно чекав ЗСУ той повинен був готуватись . ми не чекали нападу кацапів але швидко згуртувались наварили їжаків , перекрили лісові та польові дороги так це було не професійно зате від щирого серця . ще запам'яталось що жоден з афганців не приєднався до нас !
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23.09.2022 22:33 Відповісти
Ви не хочете мене почути. Ситуації різні. Крапка. То пустощі, а не партизанська боротьба. Що наприклад, ризведе до більш жорсткий фільтраційних заходів, і наприклад 10 чоловіків з найближчого села, підозрілих на їх погляд, попаде «на підвал». У Сумах були катівні? У Херсоні і області їх дуже багато, у кожному СІЗО, колонії, ще Бог знає де. І той один що траву підпалив, або не він, якщо схоплять, або в нього в телефоні щось знайдуть, розкаже те що треба і не треба, наприклад про бувших АТОвців, співробітників органів і кума Миколу у якого є рушниця. Відсутній український зв'язок, працюють РЕБ, відпрацювання постійні, військові частини не в населених пунктах, безліч блокпостів, комендантські години і багато чого.
Партизани є. Я вам писав. І не доцільно відправляти когось палити траву, нехай краще збирає інформацію по пересуванню, містам дислокації техніки. Користі буде більше на теперішній час. І то потрібно володіти певниси знаннями щоб безпечно передати інформацію і почистити телефон.
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23.09.2022 23:04 Відповісти
Хто займається фізичним знищенням, повинні бути навчені, мати відповідні «матеріали», захищені засоби зв'язку, діяти в координації з ЗСУ. І звичайно максимально скритно вміти робити справу. Про деякі моменти ви не почуєте в наших новинах, і рашисти не зізнаються що щось там в тилу відбулося.
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23.09.2022 23:10 Відповісти
прочитай про Тростянець були катівні чи ні ! звісно зупинити колону на 3-5 годин на добу вивести з ладу залізницю це пустощі ! пам'ятаєш пожежі на Луганщині і Харківщині в 2020 році скільки загинуло мирних і солдат ? ти не відрізняєш партизан від диверсантів.
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23.09.2022 23:53 Відповісти
От я вам щось про Тростянць писав? (((
В Сумах була дещо інша ситуація.
Не бачу сенсу продовжувати. Тему партизан-диверсантів трохивам описав.
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23.09.2022 23:58 Відповісти
А кто им мешает обратьт оружие в другую сторону? А если они ТРУСЛИВЫЕ РАБЫ, то жалеть их не надо, сами выбрали такую участь!
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23.09.2022 18:54 Відповісти
сейчас ваш коллега с США напишет на вас жалобу модеру
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24.09.2022 01:26 Відповісти
Наконец, с 14 года появятся на войне татарские батальоны.
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23.09.2022 20:42 Відповісти
только с другой стороны
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24.09.2022 01:27 Відповісти
Я это и имел в виду. С нашей стороны так и не появились. Несколько десятков героев, конечно, есть, но это только исключения.
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24.09.2022 14:28 Відповісти
по всей видимости, такая же политика этнической чистки ведется в отношении казахов, проживающих в россии, на данном видео запечатлена их массовая мобилизация
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23.09.2022 20:58 Відповісти
На нашей стороне обещанных татарских батальонов не увидели, увидим в рашистской армии? Чубаров, Джкмилев, аууу
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23.09.2022 21:48 Відповісти
Які нахер татарські батальйони?
Кримські татари як і громадяни України інших національностей воюють в лавах ЗСУ.
Батальйони за національною ознакою роблять для іноземців - грузин, білорусів, чеченців, тих же росіян...
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23.09.2022 22:18 Відповісти
Вони були утворили (антиконституційно) свій національний батальйон. Звісно, вони не воюють - розбіглись усі.
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24.09.2022 03:51 Відповісти
А українців - ні? О, та я ж забув - татарам пофіг на українців
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24.09.2022 03:50 Відповісти
 
 