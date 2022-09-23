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Новости За рубежом
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Зеленский назначил Макеева послом в Германии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

макєєв

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Макеева Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Республике Германия.

Об этом свидетельствует указ №662/2022, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Макеева Алексея Сергеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Республике Германия", - говорится в указе.

Сейчас Алексей Макеев является спецпредставителем МИД Украины по санкционной политике и членом международной экспертной группы Ермака-Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал в Берлине и Берне.

Макеев, согласно официальной биографии на сайте МИД, родился в 1975 году в Киеве. Образование получал в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Карьеру дипломата Макеев начал в 1996 году. Работал в посольствах Украины в Швейцарской Конфедерации и Федеративной Республике Германия. Специализируется на проблематике международной безопасности и анализе внешнеполитических процессов.

В 2014-2020 годах занимал должность политического директора МИД Украины, после чего был назначен спецпредставителем министерства по санкционной политике.

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Топ комментарии
+12
Фуууххх, а я думал он Лысого дегенерата назначит. Пардон, Плешивого.
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23.09.2022 17:31
+12
не *****, як би не Мельник ми б крім касок від німців нічого не отримали
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23.09.2022 17:51
+11
Слва Богу! Хайпожера, Мельника который приложил массу усилий для того, что бы поломать отношения Украины и Германии, наконец то убрали!
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23.09.2022 17:32
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Фуууххх, а я думал он Лысого дегенерата назначит. Пардон, Плешивого.
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23.09.2022 17:31 Ответить
Лисий в прольоті
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23.09.2022 17:38 Ответить
Зедерьмачье ЗРАДНИКА тарана назначили послом в Словению‼️Награда и повышение за ПОЛНЫЙ САБОТАЖ ПОДГОТОВКИ К ВОЙНЕ
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23.09.2022 20:14 Ответить
А какая разніца??? Це ж "птєнец" єрмака
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23.09.2022 17:43 Ответить
Макеєв, згідно з офіційною біографією на сайті МЗС, народився 1975 року в Києві. Освіту здобував в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кар'єру дипломата Макеєв розпочав 1996 року. Працював у посольствах України у Швейцарській Конфедерації та Федеративній Республіці Німеччина. Спеціалізується на проблематиці міжнародної безпеки та аналізі зовнішньополітичних процесів.

У 2014-2020 роках обіймав посаду політичного директора МЗС України, після цього був призначений спецпредставником міністерства із санкційної політики. Джерело: https://censor.net/ua/n3369201

А кого треба було призначати на вашу думку?
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23.09.2022 17:49 Ответить
длбб пёрднул
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23.09.2022 18:22 Ответить
Кащей 🤖🤢🦠 🤮
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23.09.2022 20:04 Ответить
для довбнів всі "зелені" вороги, вони не розуміють що таке дипломатія
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23.09.2022 18:04 Ответить
Весела, дегенеративна неукраїнська морда, як сивоха. Ще й від єрмака. Нічого хорошого і не чекати.
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23.09.2022 18:28 Ответить
є ні радісний споживач зелайнофону.долбойоб тут ти,шістка дерьмака уже апріорі зпроблядь мічена. так що радій мовчки в свому гноярнику сам
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23.09.2022 22:03 Ответить
Лисого спецпредставником на Балі
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23.09.2022 18:05 Ответить
Слва Богу! Хайпожера, Мельника который приложил массу усилий для того, что бы поломать отношения Украины и Германии, наконец то убрали!
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23.09.2022 17:32 Ответить
не *****, як би не Мельник ми б крім касок від німців нічого не отримали
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23.09.2022 17:51 Ответить
Пацан, ты наверное путаешь профессию дипломата с профессией коновала! Мельник своим хамством ( Зеленский в это время хамил Президенту Германии), привел к тому что отношения Украины и Германии полностью разладились. Потребовался сильшейший нажим США на немецких политиков, что бы начали предоставлять вооружения! Хорош себе "дипломат", которого не принимает ни один из министров( даже МИД) страны пребывания! Зато все хайпожеры были в экстазе от того, что Мельник хамил, а политики Германии в ответ просто останавливали поставки оружия.
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23.09.2022 19:03 Ответить
Мельник все вірно робив. Він зіштовхнув лобами СПД та ЦДУ - дві найбільші партії Німеччини. А російських посіпак Лівих та АФД (АдольФ Дойчланд) сміливо називав путінськими підсосами. Його риторіку розібрали на цитати, та депутатам, які підтримують Україну, стало легше "спілкуватися" з путіністами - останні одразу отримували проміж очей щось огидне та боялися проти України виступати. А до цього була повна методичка про "неонацистів" та "8 років Домбасу". А тиск від ЦДУ навпаки нарощувався. Як результат: декілька одиниць важливого озброєння ми отримали. Якщо б не Мельник, Шольц би досі ухилявся та говорив: Німеччина за мир. Або: нам зброя самим потрібна.
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23.09.2022 19:30 Ответить
Это все зашибись, шо он там "зіштовхував", главным результатом чего стало практически отказ от поставок вооружений в самой правящяей коалиции( которая и поставила Шольца канцлером).И повторюсь, если бы не колосальное давление США на Шольца и другой истеблишмент, мы бы до сих пор получали в лучшем случае каски. Удивляться нечему, играли в четыре руки-Мельника за хамство не пускали даже в МИД Германии, а Зеленский из своего кресла хамил Штаймаеру. Это класно для подворотни, но оочень неконструктивно для дипломатии.
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23.09.2022 20:51 Ответить
окрім "проплачених" методичек також необхідно додати суто "экономічний проект" від фрау Ріббентроп. Мельник взірець державного дипломата в лігві ворога!
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23.09.2022 21:56 Ответить
ой *** яке ж ти кончене ... тебе часом не зі сральника в ОПІ витягли,де ти замість біде працював?))))
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23.09.2022 22:05 Ответить
добрий вечір, ботяра))) радий за твій палаючий пердак. Після того як покакав не забуть підмитися)))
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23.09.2022 22:13 Ответить
як весело зепідор. зарплатня шльондра пердоляка мене ботом обзиває,********* завалив
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25.09.2022 12:44 Ответить
"пацан" полтинник разменял и имеет два "выша" и достоверную информацию из Германии, так что...иди броди, адвокат "обиженой ливерной колбасы", ферштейн?
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23.09.2022 21:52 Ответить
1.Образование само по себе способность к критическому мышлению влияния не имеет.
2. "Достоверная информаци" это что? То, что "хайпового дипломата" никто из членов немецкого правительства не принимал? И поэтому влиять на что-либо в Германии этот хайпорез в принципе не мог?
3. Два фактора- влияние США и работа украинского МИДа, вынужденного отплясывать "казачка" и купировать скандалы, которые сеял Зеленский с Мельником, позволили хото-как то наладить отношения и разблокировать поставки вооружений.
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23.09.2022 22:18 Ответить
Чи не Єрмака ти називаєш "работой украинского МИДа"?))) Я не можу вести з тобою просвітницьку діяльність, бо, по перше, ти на це не налаштований))) Але спочатку були "5000 касок три місяці", а потім вже все інше...в тому числі (*** а не) Леопарди і Мардери, тож не втрачай причинно-наслідковий зв'язок з реальністю
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23.09.2022 23:06 Ответить
Эт точно, просвещать парня, который кроме заголовков ничего не читает не стоит. И даже то, что Германия поставила наибольшее количество ТЯЖЕЛЫХ ВООРУЖЕНИЙ после США, тебя то же не интересует.
А по Леопардам, то же не мешало бы не только заголовки изучить, но и вопрос по скути.
По Леопардам работа идет и нормальные дипломаты работу помалу делают( в отличие от деструктивного и нерукопожатого Мельника). Есть вероятность, что правящая коалиция будет додавлена США и нашим МИДОм. Есть направление, проговариваемое с немцами и ЕС о ЕСовском финансировании производства Леопардов в Германии для Украины, там еще до реалий далеко, но это очень перспективные наработки, в любом соучае все упрется в деньги.
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23.09.2022 23:39 Ответить
Ах ты маленький гаденький манипулятор, ты меня утомил уже что ты называешь ТЯЖЕЛЫМ ВООРУЖЕНИЕМ? Gepard?! Три штуки-M270?! 10 штук- PzH 2000?! Ладно, танки никто не поставил...а сколько Германия поставила бронемашин? А сколько Австралия, Польша? Какой объем ВВП у Германии и у Эстонии? Какова доля помощи, в контексте такой величины? А как Rheinmetall бьется с Шольцем не в теме? А как поляков с танками обули не знаешь? Не нравится Мельник? Не разделяешь его эпатажную стратегию? Давно? ведь он восемь лет был послом и тебя это не кололо Это твое личное горе, ну может еще горе "обиженой ливерной колбасы". Украинская диаспора в Германии так не считает. Да и не только... Про Леопарды давай не свисти очевидные вещи, ибо "вероятность", как ты говоришь 100% сейчас, в отличии от мая. Ты, конечно, читаешь больше чем заголовки...только "главы" в этой книжке пропускаешь. НЕ пропусти главу о готовности Дойчланда принять бегущих от мобилизации москалей. Подозреваю что Мельник бы не промолчал на эту тему...
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24.09.2022 14:45 Ответить
Несмотря на наличие двух образований- полное остутствие способности к агнализу информации.Все танки, котрые поставляли Польша и Чехия идут в обмен на вооружение из Германии. То, что ФРГ еще не выполнила свои обязательства, перед Польшей вовсе не означает, что ФРГ не хочет их исполнять. Для того что бы предметно рассуждать на эти темы нужно хотя бы хоть немного знать техническую составляющую. Еще в 2017 была проведена глубокая инспекция состояния вооружений Бкндесвера-общий вывод, уровень боеготовнрсти-30-40 процентов. Не собиралась никогода Германи воевать. И вообще, умник, с чего ты взял, что европейские страны что-то должны Украине? Никаких обязательств нет и договоров то же. Все "старые" члены ЕС ничем не отличаются от Германии в отношении войны в Украине! Все еще до сих пор надеются на обычный бизнес с рф. И тем более важно присутствие в дипкорпусе профи, которые не интервью раздают СМИ, что бы недалекие хайпожеры вроде тебя кипятком пис..ли от умиления, а молча делают свое дело. А вообще, если тебе так нравиться хайпожер Мельник-приклей себе на нос папье-маше с его изображением, он всегда будет с тобою...
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24.09.2022 17:51 Ответить
P.s 50шт. -Динго
33 шт-М 113
Это количество бронемашин от ФРГ. Теперь напиши, сколько поставила Франция, Бельгия, Испания, Португалия, Италия, Австрия...
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24.09.2022 17:54 Ответить
споживач зелайнофону,а вони і так йому ***** не давали,бо навіть слухати того попущенного не хотіли)))
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23.09.2022 22:04 Ответить
Твой рот занят этим,дипломат должен договариваться ,а не *******,чем ты и он занимались.
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23.09.2022 22:31 Ответить
Людина що розказала правду про те що німеччина причетна до війни є хайпожером? Якби не він ніхто так би й не розумів чого це політики з німеччини роблять цирк та вдають з себе дураків.

Завдяки ньому ми знаємо якими ідеями живе елітка та влада німеччини - це я про те що йому говорили в перші години вони про новий світовий порядок. І знаємо також про те що елітка німеччини навіть потім з часом всеодно не змінила свого відношення та показувала це знущаючись та запрошуючи нашого дипломата на виступ російських співаків і музикантів.

Лише завдяки ньому ми змогли поділитись цією інформацією з партнерами і через коліно переламати всю політичну систему німеччини. А потім нормально її так віддубасити, опусти та виставити посміховиськом на міжнародній арені що навіть політики із сусідніх їй країн знущаючись почали робили заяви що вони не німеччина і ось тому постачають зброю.

Йому героя треба давати.
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23.09.2022 18:04 Ответить
Щоб доносити людям правду, існує така професія як журналіст. Дипломатія це трохи про інше. Але, якщо у нас величезна кількість людей вирішила, що з коміка який все свідоме життя читав з ужимками чужий текст зі сцени вийде гарний очільник держави, якій змінить їх життя на краще, то в цьому логічному ряду Мельник - зразок дипломата.
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23.09.2022 22:44 Ответить
Это правда..
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23.09.2022 23:43 Ответить
Ну хоч цей не з Трускавецького Народного Аніверситету
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23.09.2022 17:37 Ответить
Найвелычнишій чужих не назначает. Наверное, он заочно закончил это Беняугодное заведение. Да и сумма наверное была побольше, чем у Жеки лысого.
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23.09.2022 18:01 Ответить
Коли українців?
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23.09.2022 17:43 Ответить
і тут человечек Ермака. Ермак хоч посрать Зеленському дозволяє самому сходить? Чи і там контролює?
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23.09.2022 17:46 Ответить
не *****...він попередню посаду з 2014 року займав
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23.09.2022 17:52 Ответить
Хто голосніше за всіх кричить "дєржи-вора"? Отож, вітаю, що спалився. В українській мові нема слова "мразь", є слово "погань"! Хєровато вас "Кармалюків" навчають в Ольгіно
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23.09.2022 18:02 Ответить
цей підор є членом так званої "міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола" - я не буду пояснювати, що це означає, ви, підори зелені, маєте це знати.
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23.09.2022 17:56 Ответить
ЗЕленые и знать? Это ЗЕбанутое тупое быдло знает только то, о чем им прокукарекает на ушко их хозяин Дерьмак ( агент ФСБ с погремухой Козырь)
А по поводу "е членом" ты точно выразился. У ЗЕбанутых нормальных нет, только члены.
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23.09.2022 18:06 Ответить
Конечно контролюе, они при заступлении на должность сдают анализ. Если срут ЗЕленым, то Дерьмак сразу таких принимает.
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23.09.2022 18:09 Ответить
100% это человек Ермака.
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23.09.2022 20:42 Ответить
Павло Астроном
@PashaXVI
·
9 год
Цікаво, чи розуміють в Європі, що у випадку програшу Україною війни, в росії буде півмільйонна армія з реальним бойовим досвідом і жагою до нових захоплень?
Розмотувати цих гандонів усе одно доведеться, сьогодні в Україні, чи завтра в Литві.
Дайте нам нарешті ВСЕ.
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23.09.2022 17:56 Ответить
На вигляд типічний зелений клоун , амбасадоро-дегенерато ? ))
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23.09.2022 18:24 Ответить
А його навчили фразі:"ображена ліверна ковбаса"?)))
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23.09.2022 19:24 Ответить
Если Мельник плох, то надо было отправить Шевченко
из 95-го балагана. Если зе может быть президентом,
то почему клоуны не могут быть послами.
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23.09.2022 19:50 Ответить
Господи, чого одніх кацапів призначає цей недопєрзиденд?
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23.09.2022 21:13 Ответить
Андрію Мельнику - респект !
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24.09.2022 01:28 Ответить
 
 