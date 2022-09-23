Зеленский назначил Макеева послом в Германии

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Макеева Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Республике Германия.

Об этом свидетельствует указ №662/2022, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Макеева Алексея Сергеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Республике Германия", - говорится в указе.

Сейчас Алексей Макеев является спецпредставителем МИД Украины по санкционной политике и членом международной экспертной группы Ермака-Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал в Берлине и Берне.

Макеев, согласно официальной биографии на сайте МИД, родился в 1975 году в Киеве. Образование получал в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Карьеру дипломата Макеев начал в 1996 году. Работал в посольствах Украины в Швейцарской Конфедерации и Федеративной Республике Германия. Специализируется на проблематике международной безопасности и анализе внешнеполитических процессов.

В 2014-2020 годах занимал должность политического директора МИД Украины, после чего был назначен спецпредставителем министерства по санкционной политике.

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