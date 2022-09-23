Зеленский назначил Макеева послом в Германии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Макеева Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Республике Германия.
Об этом свидетельствует указ №662/2022, передает Цензор.НЕТ.
"Назначить Макеева Алексея Сергеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Республике Германия", - говорится в указе.
Сейчас Алексей Макеев является спецпредставителем МИД Украины по санкционной политике и членом международной экспертной группы Ермака-Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал в Берлине и Берне.
Макеев, согласно официальной биографии на сайте МИД, родился в 1975 году в Киеве. Образование получал в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Карьеру дипломата Макеев начал в 1996 году. Работал в посольствах Украины в Швейцарской Конфедерации и Федеративной Республике Германия. Специализируется на проблематике международной безопасности и анализе внешнеполитических процессов.
В 2014-2020 годах занимал должность политического директора МИД Украины, после чего был назначен спецпредставителем министерства по санкционной политике.
Пожалуйста, подождите...
Кар'єру дипломата Макеєв розпочав 1996 року. Працював у посольствах України у Швейцарській Конфедерації та Федеративній Республіці Німеччина. Спеціалізується на проблематиці міжнародної безпеки та аналізі зовнішньополітичних процесів.
У 2014-2020 роках обіймав посаду політичного директора МЗС України, після цього був призначений спецпредставником міністерства із санкційної політики. Джерело: https://censor.net/ua/n3369201
А кого треба було призначати на вашу думку?
2. "Достоверная информаци" это что? То, что "хайпового дипломата" никто из членов немецкого правительства не принимал? И поэтому влиять на что-либо в Германии этот хайпорез в принципе не мог?
3. Два фактора- влияние США и работа украинского МИДа, вынужденного отплясывать "казачка" и купировать скандалы, которые сеял Зеленский с Мельником, позволили хото-как то наладить отношения и разблокировать поставки вооружений.
А по Леопардам, то же не мешало бы не только заголовки изучить, но и вопрос по скути.
По Леопардам работа идет и нормальные дипломаты работу помалу делают( в отличие от деструктивного и нерукопожатого Мельника). Есть вероятность, что правящая коалиция будет додавлена США и нашим МИДОм. Есть направление, проговариваемое с немцами и ЕС о ЕСовском финансировании производства Леопардов в Германии для Украины, там еще до реалий далеко, но это очень перспективные наработки, в любом соучае все упрется в деньги.
33 шт-М 113
Это количество бронемашин от ФРГ. Теперь напиши, сколько поставила Франция, Бельгия, Испания, Португалия, Италия, Австрия...
Завдяки ньому ми знаємо якими ідеями живе елітка та влада німеччини - це я про те що йому говорили в перші години вони про новий світовий порядок. І знаємо також про те що елітка німеччини навіть потім з часом всеодно не змінила свого відношення та показувала це знущаючись та запрошуючи нашого дипломата на виступ російських співаків і музикантів.
Лише завдяки ньому ми змогли поділитись цією інформацією з партнерами і через коліно переламати всю політичну систему німеччини. А потім нормально її так віддубасити, опусти та виставити посміховиськом на міжнародній арені що навіть політики із сусідніх їй країн знущаючись почали робили заяви що вони не німеччина і ось тому постачають зброю.
Йому героя треба давати.
А по поводу "е членом" ты точно выразился. У ЗЕбанутых нормальных нет, только члены.
@PashaXVI
·
9 год
Цікаво, чи розуміють в Європі, що у випадку програшу Україною війни, в росії буде півмільйонна армія з реальним бойовим досвідом і жагою до нових захоплень?
Розмотувати цих гандонів усе одно доведеться, сьогодні в Україні, чи завтра в Литві.
Дайте нам нарешті ВСЕ.
из 95-го балагана. Если зе может быть президентом,
то почему клоуны не могут быть послами.