Зеленський призначив Макєєва послом у Німеччині

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Макеєва Надзвичайним і Повноважним Послом України у Федеративній Республіці Німеччина.

Про це свідчить указ № 662/2022, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Макеєва Олексія Сергійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Федеративній Республіці Німеччина", - йдеться в указі.

Зараз Олексій Макеєв є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював зокрема у Берліні та Берні.

Макеєв, згідно з офіційною біографією на сайті МЗС, народився 1975 року в Києві. Освіту здобував в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кар'єру дипломата Макеєв розпочав 1996 року. Працював у посольствах України у Швейцарській Конфедерації та Федеративній Республіці Німеччина. Спеціалізується на проблематиці міжнародної безпеки та аналізі зовнішньополітичних процесів.

У 2014–2020 роках обіймав посаду політичного директора МЗС України, після цього був призначений спецпредставником міністерства із санкційної політики.

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