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ПВО работала на Днепропетровщине, уничтожены два беспилотника РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

схід,ппо

Силы противовоздушной обороны на Днепропетровщине сбили два российских беспилотника

Об этом сообщает Воздушное Командование "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"На Днепропетровщине работало ПВО. Предварительно уничтожены два беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.

Информацию об ущербе двух беспилотников РФ подтвердил глава ОВА Валентин Резниченко.

Смотрите: Последствия обстрела Днепропетровщины войсками РФ: 2 человека погибли, ранены 9 человек, повреждены более 20 домов. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+9
по улицах москвы проезжают майбахи,роллс-ройсы,мерседеси в которых сидят высшие чины,фсбешники и их любовницы, а сбоку марширует на убой стадо, страна рабов,страна господ.
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23.09.2022 18:32
+7
Новобранцы с выданным оружием.
Этим винтовкам 127(!!!) лет.
Дальше только заряжаемые с дула ружья, мечи, сабли, арбалеты, копья, луки, деревянные дубинки...

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23.09.2022 18:27
+3
знову іранські?
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23.09.2022 18:21
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знову іранські?
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23.09.2022 18:21 Ответить
У них інших і нема... Органи то для розвідки просто
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23.09.2022 18:25 Ответить
Новобранцы с выданным оружием.
Этим винтовкам 127(!!!) лет.
Дальше только заряжаемые с дула ружья, мечи, сабли, арбалеты, копья, луки, деревянные дубинки...

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23.09.2022 18:27 Ответить
по улицах москвы проезжают майбахи,роллс-ройсы,мерседеси в которых сидят высшие чины,фсбешники и их любовницы, а сбоку марширует на убой стадо, страна рабов,страна господ.
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23.09.2022 18:32 Ответить
Неужели єто не фейк? Если так, то на душе стало немного радостней.
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23.09.2022 18:54 Ответить
сокрее всего это какая то реоконструкция исотрических событий или еще какая то хрень
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23.09.2022 18:57 Ответить
Я в яких історичних подіях ходили в такій формі?
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23.09.2022 19:11 Ответить
Никогда в жизни никого ненавидел так , как ненавижу сейчас кацапов. Сколько било нужно умения и яда ***** , чтоб вирастить таких тварей ?
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23.09.2022 19:17 Ответить
Форма чиста - це реконструкція типа штурму картонного рейхтагу п/у Шойгу.
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23.09.2022 19:16 Ответить
так форма современая не аля дедывоевали)
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23.09.2022 19:20 Ответить
Яка реконструкція?
Це форма 70-80-х років і китайське взуття 2000-х.
Хіба що битви альтернативної історії моделювати.
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23.09.2022 19:53 Ответить
Просто уявіть, що вам начхати на власних солдат і єдина мета з якою ви відправляєте їх на фронт, це нанести максимальну шкоду супротивнику.
Жодної продуманої стратегії чи тактики: ви просто женете їх в атаку.
То невже ви будете забезпечувати їх ******** зброєю та амуніцією?
Все згідно філософії м'ясника-жукова!
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23.09.2022 19:51 Ответить
Якщо точно - то 78! Бо у них карабіни Мосіна зразка 1944 року
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23.09.2022 21:21 Ответить
 
 