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ПВО работала на Днепропетровщине, уничтожены два беспилотника РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы противовоздушной обороны на Днепропетровщине сбили два российских беспилотника
Об этом сообщает Воздушное Командование "Схід", передает Цензор.НЕТ.
"На Днепропетровщине работало ПВО. Предварительно уничтожены два беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.
Информацию об ущербе двух беспилотников РФ подтвердил глава ОВА Валентин Резниченко.
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+9 Андрій Саган
показать весь комментарий23.09.2022 18:32
+7 arye z.
показать весь комментарий23.09.2022 18:27
+3 Андрій Саган
показать весь комментарий23.09.2022 18:21
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Этим винтовкам 127(!!!) лет.
Дальше только заряжаемые с дула ружья, мечи, сабли, арбалеты, копья, луки, деревянные дубинки...
Це форма 70-80-х років і китайське взуття 2000-х.
Хіба що битви альтернативної історії моделювати.
Жодної продуманої стратегії чи тактики: ви просто женете їх в атаку.
То невже ви будете забезпечувати їх ******** зброєю та амуніцією?
Все згідно філософії м'ясника-жукова!