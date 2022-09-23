ПВО работала на Днепропетровщине, уничтожены два беспилотника РФ

Силы противовоздушной обороны на Днепропетровщине сбили два российских беспилотника

Об этом сообщает Воздушное Командование "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"На Днепропетровщине работало ПВО. Предварительно уничтожены два беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.

Информацию об ущербе двух беспилотников РФ подтвердил глава ОВА Валентин Резниченко.

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