ППО працювала на Дніпропетровщині, знищено два безпілотники РФ

Сили протиповітряної оборони на Дніпропетровщині збили два російські безпілотники.

Про це повідомляє Повітряне Командування "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

"На Дніпропетровщині працювало ППО. Попередньо знищено два безпілотні літальні апарати", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про збиття двох безпілотників РФ підтвердив глава ОВА Валентин Резніченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, загинула цивільна особа, - ОК "Південь". ВIДЕО