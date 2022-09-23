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ППО працювала на Дніпропетровщині, знищено два безпілотники РФ
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Сили протиповітряної оборони на Дніпропетровщині збили два російські безпілотники.
Про це повідомляє Повітряне Командування "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
"На Дніпропетровщині працювало ППО. Попередньо знищено два безпілотні літальні апарати", - йдеться в повідомленні.
Інформацію про збиття двох безпілотників РФ підтвердив глава ОВА Валентин Резніченко.
Топ коментарі
+9 Андрій Саган
показати весь коментар23.09.2022 18:32
+7 arye z.
показати весь коментар23.09.2022 18:27
+3 Андрій Саган
показати весь коментар23.09.2022 18:21
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Будь ласка, зачекайте...
Этим винтовкам 127(!!!) лет.
Дальше только заряжаемые с дула ружья, мечи, сабли, арбалеты, копья, луки, деревянные дубинки...
Це форма 70-80-х років і китайське взуття 2000-х.
Хіба що битви альтернативної історії моделювати.
Жодної продуманої стратегії чи тактики: ви просто женете їх в атаку.
То невже ви будете забезпечувати їх ******** зброєю та амуніцією?
Все згідно філософії м'ясника-жукова!