УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3813 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 353 13
безпілотник (2095) війна (56544) Дніпропетровщина (2364) ППО (1833)

ППО працювала на Дніпропетровщині, знищено два безпілотники РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

схід,ппо

Сили протиповітряної оборони на Дніпропетровщині збили два російські безпілотники.

Про це повідомляє Повітряне Командування "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

"На Дніпропетровщині працювало ППО. Попередньо знищено два безпілотні літальні апарати", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про збиття двох безпілотників РФ підтвердив глава ОВА Валентин Резніченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, загинула цивільна особа, - ОК "Південь". ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
по улицах москвы проезжают майбахи,роллс-ройсы,мерседеси в которых сидят высшие чины,фсбешники и их любовницы, а сбоку марширует на убой стадо, страна рабов,страна господ.
показати весь коментар
23.09.2022 18:32
+7
Новобранцы с выданным оружием.
Этим винтовкам 127(!!!) лет.
Дальше только заряжаемые с дула ружья, мечи, сабли, арбалеты, копья, луки, деревянные дубинки...

показати весь коментар
23.09.2022 18:27
+3
знову іранські?
показати весь коментар
23.09.2022 18:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
знову іранські?
показати весь коментар
23.09.2022 18:21 Відповісти
У них інших і нема... Органи то для розвідки просто
показати весь коментар
23.09.2022 18:25 Відповісти
Новобранцы с выданным оружием.
Этим винтовкам 127(!!!) лет.
Дальше только заряжаемые с дула ружья, мечи, сабли, арбалеты, копья, луки, деревянные дубинки...

показати весь коментар
23.09.2022 18:27 Відповісти
по улицах москвы проезжают майбахи,роллс-ройсы,мерседеси в которых сидят высшие чины,фсбешники и их любовницы, а сбоку марширует на убой стадо, страна рабов,страна господ.
показати весь коментар
23.09.2022 18:32 Відповісти
Неужели єто не фейк? Если так, то на душе стало немного радостней.
показати весь коментар
23.09.2022 18:54 Відповісти
сокрее всего это какая то реоконструкция исотрических событий или еще какая то хрень
показати весь коментар
23.09.2022 18:57 Відповісти
Я в яких історичних подіях ходили в такій формі?
показати весь коментар
23.09.2022 19:11 Відповісти
Никогда в жизни никого ненавидел так , как ненавижу сейчас кацапов. Сколько било нужно умения и яда ***** , чтоб вирастить таких тварей ?
показати весь коментар
23.09.2022 19:17 Відповісти
Форма чиста - це реконструкція типа штурму картонного рейхтагу п/у Шойгу.
показати весь коментар
23.09.2022 19:16 Відповісти
так форма современая не аля дедывоевали)
показати весь коментар
23.09.2022 19:20 Відповісти
Яка реконструкція?
Це форма 70-80-х років і китайське взуття 2000-х.
Хіба що битви альтернативної історії моделювати.
показати весь коментар
23.09.2022 19:53 Відповісти
Просто уявіть, що вам начхати на власних солдат і єдина мета з якою ви відправляєте їх на фронт, це нанести максимальну шкоду супротивнику.
Жодної продуманої стратегії чи тактики: ви просто женете їх в атаку.
То невже ви будете забезпечувати їх ******** зброєю та амуніцією?
Все згідно філософії м'ясника-жукова!
показати весь коментар
23.09.2022 19:51 Відповісти
Якщо точно - то 78! Бо у них карабіни Мосіна зразка 1944 року
показати весь коментар
23.09.2022 21:21 Відповісти
 
 