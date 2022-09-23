Окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, загинула цивільна особа, - ОК "Південь". ВIДЕО

Російські окупаційні атакували Одесу дронами-камікадзе.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

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"Одесу атаковано дронами-камікадзе з моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, з пожежею боряться рятувальні служби.

Загинула одна цивільна особа", - йдеться в повідомленні.

Один "Шахід-136" збитий над морем силами протиповітряної оборони.

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