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Окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, загинула цивільна особа, - ОК "Південь". ВIДЕО
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Російські окупаційні атакували Одесу дронами-камікадзе.
Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Одесу атаковано дронами-камікадзе з моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, з пожежею боряться рятувальні служби.
Загинула одна цивільна особа", - йдеться в повідомленні.
Один "Шахід-136" збитий над морем силами протиповітряної оборони.
Топ коментарі
+50 Andry Moon
показати весь коментар23.09.2022 16:35
+35 VOLVO XC 70
показати весь коментар23.09.2022 16:27
+32 Alex Dev d4763325
показати весь коментар23.09.2022 16:43
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Будь ласка, зачекайте...
В Иране в понедельник продолжились акции протеста, которые начались в выходные после появления известий о смерти девушки, задержанной за неправильное ношение хиджаба. 22-летняя Махса Амини потеряла сознание после того, как ее арестовала полиция нравов, и три дня спустя умерла.
так что, чем там дело кончится еще не совсем ясно.....
До речі, Іран вже давно сидить з ембарго на нафту. Більше стелі не стрибнеш вже, санкції вичепрані. А Раша все ще успішно торгує нафтою, не зважаючи що наробили зла в 1000 разів більше Ірану.
Тож до сраки ці заклики.
Цей дрон завалити, що завалити Кукурузника... він же АН-2
понять и простить?.., да, арахниды, безродные барыги?
При такой дальности полёта эти дроны должны из Аркадии запускать.Что то не клеится с их характеристиками. Откуда их запустили?
Ну шо, насміялись вже всі з іранських дронів?
Тепер сміються з могилізації, але потім теж ще аукнеться...
Эти дроны действительно легкая мишень. Но имеющиеся у нас РЛС их не видят (в силу многих причин). Эти дроны только появились на фронте. Научимся и с ними бороться!
Вспомните февраль/март, когда РФ запускала по нам десятки ракет и мы не могли с ними ничего поделать. А сейчас? Да, не все, но сбиваем! Так же будет и с этими дронами.
Думаю, что с ними и М 134 справится. А их в США очень много.
Дальность полёта до 3-х км.... ну пусть усовершенствовали -до 10... А теперь вопрос к одесситам : откуда их запустили к ВАМ ???
знову гуде сирена в Одесі
вулиця Круглоуніверситетська, 12, Київ, Україна, 01901
зробіть це 🔥🔥🔥🔥
О чем это говорит? Это, граждане-бандиты, говорит о том, что средневысотные БПЛА гарантированно могут поражаться только многоэшелонной обороной, включающей в себя в т.ч. и истребительную авиацию (работающую на границе низких и средних высот). С учетом времени пребывания МиГов в воздухе (а СУшки для этого слишком нерациональны), следует прийти к выводу (ну, умные люди к нему лет 20 назад пришли), что лучшим способом противодействия таким атакам, следует признать удары по пунктам базирования и наведения БПЛА. И, если сухопутный театр представляет сложности, то удары со стороны моря (по п-ву Крым) ничем не ограничены.
Нет, это я поторопился. Муйню сморозил. Извините.
ВСУ хотя бы одну агитационную ракету по Крыму выпустили?
Может на Крым радиостанция работает, которая громко обозначила бы военные объекты, к которым подходить гражданским не следует?
Может ВСУ еще каким образом донесли до гражданских в Крыму мысль, что пипец, будем ёшать, по вам, с...ки? (Арестович не в счёт - это психотерапевт).
Ну, а чего вы хотите? Лохопеды.
У меня, кстати, как у военного, к вашему командованию вопросов вагон...