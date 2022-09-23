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Окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, загинула цивільна особа, - ОК "Південь". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні атакували Одесу дронами-камікадзе.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Одесу атаковано дронами-камікадзе з моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, з пожежею боряться рятувальні служби.
Загинула одна цивільна особа", - йдеться в повідомленні.

Один "Шахід-136" збитий над морем силами протиповітряної оборони.

Також читайте: В Одесі лунають вибухи та постріли: Російські окупанти, ймовірно, застосували іранські дрони-камікадзе "Shahed-136"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+50
Сраний Іран не боїться ескалації, а великі США крепко переживають щоб по росіюшці їхня зброя не попала...
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23.09.2022 16:35
+35
Израиль плизз ****** по Тегерану так капитально.. чтобы им 20 тысч цивильных особей мало не показалось....
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23.09.2022 16:27
+32
Так як на кацапії вже повна мобілізація, то нема сенсу стримувати себе по нанесеню ударів по всьому лаптестану. Треба валити по базам, складам, казармам, аеродромам, нафтобазам... булоб чим. У нас же за 7 міс. вже підготовлена далекобійна зброя, да Зеля?
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23.09.2022 16:43
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Израиль плизз ****** по Тегерану так капитально.. чтобы им 20 тысч цивильных особей мало не показалось....
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23.09.2022 16:27 Відповісти
Зараз не варто. В Ірані відбуваються заворушення, а напад ззовні, хочеш-не хочеш сприятиме національній єдності.
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23.09.2022 17:57 Відповісти
Как-то странно, шумный, медленный, но сбить не смогли. Стингеры, иглы не работают по такой легкой цели?
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23.09.2022 16:28 Відповісти
Думаєш в Одесі стінгери на кожному балконі?
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23.09.2022 16:39 Відповісти
летит вроде бы слишком низко и тяжело засекти системами ППО
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23.09.2022 16:56 Відповісти
Вони їх не бачать. Тільки старстріки, а їх дуже мало. Ще прекрасно працює зак, але їх у нас теж мало. Як наслідок збивали простою стрілецькою зброєю хоч і великого калібру.
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23.09.2022 17:11 Відповісти
Ні. Теплова сигнатура такого маленького двигуна, до того з пропеллерем пропульсивним елементом, недостатня для захоплення ГСН Стингера або Ігли.
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23.09.2022 18:05 Відповісти
Почему не сделать стингер с наведением по характерному звуку ?
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13.10.2022 09:42 Відповісти
Запускати таку ракету, коли десь поблизу її траекторії їде скутер, працює бензогенератор або бензопила, буде небезпечно. Також, не забувайте, що двигун у Т-64 двотактний і дає вельми схожий звук.
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14.10.2022 18:43 Відповісти
Будет MQ-9 ? Что за скотство ?
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23.09.2022 16:33 Відповісти
Сраний Іран не боїться ескалації, а великі США крепко переживають щоб по росіюшці їхня зброя не попала...
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23.09.2022 16:35 Відповісти
Так ірану і так ***** по всім фронтам, чого йому ще боятися.
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23.09.2022 16:47 Відповісти
в Иране движуха шестые сутки идет....
В Иране в понедельник продолжились акции протеста, которые начались в выходные после появления известий о смерти девушки, задержанной за неправильное ношение хиджаба. 22-летняя Махса Амини потеряла сознание после того, как ее арестовала полиция нравов, и три дня спустя умерла.
так что, чем там дело кончится еще не совсем ясно.....
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23.09.2022 16:56 Відповісти
кстати, мусора в мацкве вчера, или позавчера, убили девчонку на протестах - и всем на расее *****....
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23.09.2022 16:58 Відповісти
мені також)))
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23.09.2022 18:28 Відповісти
А по Білгороду то мабуть б'є зброя зеленого уклоніста.
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23.09.2022 16:59 Відповісти
НІХТО рф не боїться просто похоже на якийсь договорняк по знищеню України наших міст сіл і людей а в кацапів тільки техніку і людей нашими руками.
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23.09.2022 17:19 Відповісти
США переживають не те щоб їхня зброя по расіюшці не попала,а щоб не вібулася ядерна війна і ядерні боєголовки полетіли на територію США
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23.09.2022 17:43 Відповісти
Так як на кацапії вже повна мобілізація, то нема сенсу стримувати себе по нанесеню ударів по всьому лаптестану. Треба валити по базам, складам, казармам, аеродромам, нафтобазам... булоб чим. У нас же за 7 міс. вже підготовлена далекобійна зброя, да Зеля?
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23.09.2022 16:43 Відповісти
А як же, асфальт вже в казанах та розігрівається.
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23.09.2022 16:50 Відповісти
Шо ви питаєте Зе? Він зайнятий. шашлики смажить. Точніше їсть.
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23.09.2022 17:07 Відповісти
він повинен дати дозвіл їбашити по кацапстану, а з лютого повинен був дати наказ на налагодження та виробництво далекобійних ракет.
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23.09.2022 17:14 Відповісти
Почему посол Ирана еще не вызван на ковер? Почему еще нет предложений от Украины партнерам обложить Иран еще более серьезными санкциями?
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23.09.2022 16:44 Відповісти
Посол Ірану тупо заперечить пряму продаж безпілотників рашці, а стосовно продажі в інші країни і наступної перепродажі кацапам він скаже, що відношення вони не мають. Портников відразу говорив, що диктаторський Іран буде через треті сторони помагати рашці.
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23.09.2022 17:02 Відповісти
Сильно багато санкцій наклали на Рашу після закликів України? Чи може назвали державою-терористом після закликів?

До речі, Іран вже давно сидить з ембарго на нафту. Більше стелі не стрибнеш вже, санкції вичепрані. А Раша все ще успішно торгує нафтою, не зважаючи що наробили зла в 1000 разів більше Ірану.
Тож до сраки ці заклики.
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23.09.2022 17:04 Відповісти
Под более серьезными санкциями подразумеваются более жесткие механизмы контроля возможных способов обхода санкций. И не нужно здесь разгонять любимую тему рашистов о бесполезности санкций, санкции работают. Без них Иран поставлял бы мордору свои версии Хаймарсов.
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23.09.2022 20:57 Відповісти
На Іран накладено вже усі можливі санкції, навіть нафтове ембарго. Наступний крок впливу - це вже військове втручання
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23.09.2022 18:33 Відповісти
Доволі примітивні ці дрони, але чомусь все таки долітають да нас... https://www.youtube.com/watch?v=12so3DrnhiM

Цей дрон завалити, що завалити Кукурузника... він же АН-2
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23.09.2022 16:45 Відповісти
ага, по силці там якись бовдур фотки знімає і дригає камерою навмисне хоче придати атмосфери ніби то живе відео і поза кадром чути, як якийсь кацап пробує говорити соловїною..
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23.09.2022 19:39 Відповісти
Одесу будуть ще довго кошмарити бо Іран дав Росії тисячу дронів-камікадзе тобто ще є чим воювати.
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23.09.2022 16:49 Відповісти
Ти самотужки всю ту тисячу розгружав?
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23.09.2022 17:00 Відповісти
Тут швидше мова не про кількість, а те що ці безпілотники ефективні і на даний момент наносять нам шкоду.
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23.09.2022 17:04 Відповісти
Ви з Роман Марушка 5978a8d4 в парі працюєте? "Одесу будуть ще довго кошмарити бо Іран дав Росії тисячу дронів-камікадзе тобто ще є чим воювати." Де тут про ефективність мова йде?
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23.09.2022 17:15 Відповісти
Та ну, я чув що мільйон
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23.09.2022 17:02 Відповісти
видео из Одессы: https://twitter.com/i/status/1573290921726464000
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23.09.2022 17:04 Відповісти
квартал зелёных фонарей, как там поживает международный суд по сбитому Ираном украинскому лайнеру?..
понять и простить?.., да, арахниды, безродные барыги?
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23.09.2022 17:05 Відповісти
Це було Оманське попередження від Патрушева
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23.09.2022 17:16 Відповісти
Как там у нас дипотношения с Ираном норм? Сначала рейс МАУ и нихуя, теперь их дроны нас дома убивают и норм, ноль реакции из зелёного болота
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23.09.2022 17:08 Відповісти
А тим часом в Криму без ніяких проблем під відкритим небом відбувається мобілізація сотень чоловіків. Яких би могли завчасно вбити дрони камікадзе та ракети щоб спасло безліч людей яких убють ці зомбі як тільки попадуть на фронт.
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23.09.2022 17:09 Відповісти
Читаю характеристики дрона-камикадзе Шахид 136:"Дальность полета дрона составляет порядка от 1,5 до 3 километров. Скорость у него - 185 км/ч, размах крыльев - 2,5 метра, длина самого дрона - 3 метра, вес - 200 килограмм, головная часть может составлять до 50 килограмм взрывчатки. Это приблизительные данные", - добавил эксперт.
При такой дальности полёта эти дроны должны из Аркадии запускать.Что то не клеится с их характеристиками. Откуда их запустили?
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23.09.2022 17:16 Відповісти
Откуда данные про 1,5 - 3 км? Из Википедии '' Shahed 136 дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту - 2000 км''
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23.09.2022 17:29 Відповісти
Специфікації, на які посилаються іранські джерела, згадують ефективний робочий радіус 1700 км, радіус дії лінії передачі даних (LOS?) 200 км, тривалість польоту 24 години та максимальну висоту польоту 24 000 футів.
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23.09.2022 18:10 Відповісти
Двигун і мікросхеми Іран закупає в КНР. Але ЗЕленим Агрохіміям все одно вигідно продавати китайським комунякам зерно, кукурудзу, олію...
Ну шо, насміялись вже всі з іранських дронів?
Тепер сміються з могилізації, але потім теж ще аукнеться...
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23.09.2022 17:18 Відповісти
Без паники!
Эти дроны действительно легкая мишень. Но имеющиеся у нас РЛС их не видят (в силу многих причин). Эти дроны только появились на фронте. Научимся и с ними бороться!
Вспомните февраль/март, когда РФ запускала по нам десятки ракет и мы не могли с ними ничего поделать. А сейчас? Да, не все, но сбиваем! Так же будет и с этими дронами.
Думаю, что с ними и М 134 справится. А их в США очень много.
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23.09.2022 17:23 Відповісти
https://www.unian.net/war/iranskie-drony-kamikadze-shahed-136-zhdanov-raskryl-harakteristiki-11985294.html

Дальность полёта до 3-х км.... ну пусть усовершенствовали -до 10... А теперь вопрос к одесситам : откуда их запустили к ВАМ ???
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23.09.2022 17:24 Відповісти
пів на шосту
знову гуде сирена в Одесі
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23.09.2022 17:31 Відповісти
Як ?.. одесити там мають Катерину...російську...
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23.09.2022 17:40 Відповісти
над Миколаївською областю було збито одразу чотири БПЛА Shahed 136 (БПЛА «Герань-2
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23.09.2022 17:46 Відповісти
Посольство Ірану в Україні 👎👎👎💥💥💥

вулиця Круглоуніверситетська, 12, Київ, Україна, 01901
зробіть це 🔥🔥🔥🔥

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23.09.2022 18:12 Відповісти
Если бы у граждан Украины было бы стрелковое оружие на руках, то вряд ли бы этот дрон далеко залетел бы, так как является хорошей мишенью как в тире для учебы в стрельбе!
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23.09.2022 18:51 Відповісти
Ага, так всё таки "Герань-2" (в девичестве Шахед, а не шахид: шахед - свидетель, а шахид - свидетельствование (фарси не пробовали учить?)) всё-таки доставляет проблемы....
О чем это говорит? Это, граждане-бандиты, говорит о том, что средневысотные БПЛА гарантированно могут поражаться только многоэшелонной обороной, включающей в себя в т.ч. и истребительную авиацию (работающую на границе низких и средних высот). С учетом времени пребывания МиГов в воздухе (а СУшки для этого слишком нерациональны), следует прийти к выводу (ну, умные люди к нему лет 20 назад пришли), что лучшим способом противодействия таким атакам, следует признать удары по пунктам базирования и наведения БПЛА. И, если сухопутный театр представляет сложности, то удары со стороны моря (по п-ву Крым) ничем не ограничены.
Нет, это я поторопился. Муйню сморозил. Извините.
ВСУ хотя бы одну агитационную ракету по Крыму выпустили?
Может на Крым радиостанция работает, которая громко обозначила бы военные объекты, к которым подходить гражданским не следует?
Может ВСУ еще каким образом донесли до гражданских в Крыму мысль, что пипец, будем ёшать, по вам, с...ки? (Арестович не в счёт - это психотерапевт).
Ну, а чего вы хотите? Лохопеды.
У меня, кстати, как у военного, к вашему командованию вопросов вагон...
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23.09.2022 18:52 Відповісти
якщо америка не даватиме дронів доведеться їх купувати в ірану бо самі нестулепні а зброю нам не дають нормальну.
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23.09.2022 19:24 Відповісти
Іран не виробляє масово ці дрони.
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23.09.2022 19:28 Відповісти
А почему РТР не рассказало что дроны иранские? Но ответ уже найден: надо плюнуть на Германию и Венгрию (не путать с Орбаном) еще раз.
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23.09.2022 22:28 Відповісти
Это в Одессу русскиймир прилетел.
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23.09.2022 23:43 Відповісти
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24.09.2022 03:23 Відповісти
 
 