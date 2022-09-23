Оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе, погиб гражданский, - ОК "Південь". ВИДЕО

Российские оккупационные атаковали Одессу дронами-камикадзе.

Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

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"Одесса атакована дронами-камикадзе с моря. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, с пожаром борются спасательные службы.

Погиб один гражданский человек", - говорится в сообщении.

Один "Шахид-136" сбит над морем силами противовоздушной обороны.

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