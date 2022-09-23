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Новости Война в Украине
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Оккупант, неделю скрывавшийся в лесу, задержан под Волчанском, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полон,окупант

Украинским правоохранителям удалось задержать оккупанта, который после освобождения части Харьковской области скрывался в лесу под Волчанском.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Харьковской области.

"23 сентября правоохранители обнаружили неизвестного во время патрулирования и отработки деоккупированных территорий. Им оказался 27-летний мобилизованный уроженец города Иловайск Донецкой области", - заявили в полиции.

По информации правоохранителей, мужчина 25 февраля 2022 пересек украинскую границу в составе вооруженных сил Российской Федерации через город Волчанск.

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"С оружием нес службу на блок-постах. В село Юрченковое оккупант прибыл месяц назад, перед контрнаступлением Вооруженных Сил Украины", - добавили правоохранители.

Мужчина задержан и передан сотрудникам военной службы правопорядка.

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Топ комментарии
+35
Разрыв мозга у московских мусоров

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23.09.2022 19:14
+34
охотники на орков. хилым там не место
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23.09.2022 19:09
+26
Молодці, хлопці!

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23.09.2022 19:12
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Найновіша аналоговнетна зброя раші - голодний ванька з голою сракою.
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23.09.2022 20:54 Ответить
кого не впіймають, одні "невинні" блокпостовики... аж сльозу видушує... хочеться вибачитись. дать грошей й відпустити... та ні... краще пальці поміж полотно і коробку дверей, все правдиво розкаже.
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23.09.2022 22:32 Ответить
А этим меньше повезло: https://twitter.com/i/status/1573259294149120001
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24.09.2022 01:33 Ответить
Правильно . Це метод допиту . Називається Зачинити двері
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24.09.2022 01:34 Ответить
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