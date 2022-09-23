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Окупант, який тиждень переховувався у лісі, затриманий під Вовчанськом, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,окупант

Українським правоохоронцям вдалося затримати окупанта, який після звільнення частини Харківської області ховався у лісі під Вовчанськом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Харківської області.

"23 вересня правоохоронці виявили невідомого під час патрулювання та відпрацювання деокупованих територій. Ним виявився 27-річний мобілізований уродженець міста Іловайськ Донецької області", - заявили в поліції.

За інформацію правоохоронців, чоловік 25 лютого 2022 року перетнув український кордон у складі збройних сил Російської Федерації через місто Вовчанськ.

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"Зі зброєю ніс службу на блок-постах. В село Юрченкове окупант прибув місяць тому, перед контрнаступом Збройних Сил України", - додали правоохоронці.

Наразі чоловіка затримали та передали співробітникам військової служби правопорядку.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
Разрыв мозга у московских мусоров

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23.09.2022 19:14
+34
охотники на орков. хилым там не место
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23.09.2022 19:09
+26
Молодці, хлопці!

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23.09.2022 19:12
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Найновіша аналоговнетна зброя раші - голодний ванька з голою сракою.
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23.09.2022 20:54 Відповісти
кого не впіймають, одні "невинні" блокпостовики... аж сльозу видушує... хочеться вибачитись. дать грошей й відпустити... та ні... краще пальці поміж полотно і коробку дверей, все правдиво розкаже.
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23.09.2022 22:32 Відповісти
А этим меньше повезло: https://twitter.com/i/status/1573259294149120001
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24.09.2022 01:33 Відповісти
Правильно . Це метод допиту . Називається Зачинити двері
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24.09.2022 01:34 Відповісти
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