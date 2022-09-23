Окупант, який тиждень переховувався у лісі, затриманий під Вовчанськом, - Нацполіція
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українським правоохоронцям вдалося затримати окупанта, який після звільнення частини Харківської області ховався у лісі під Вовчанськом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Харківської області.
"23 вересня правоохоронці виявили невідомого під час патрулювання та відпрацювання деокупованих територій. Ним виявився 27-річний мобілізований уродженець міста Іловайськ Донецької області", - заявили в поліції.
За інформацію правоохоронців, чоловік 25 лютого 2022 року перетнув український кордон у складі збройних сил Російської Федерації через місто Вовчанськ.
"Зі зброєю ніс службу на блок-постах. В село Юрченкове окупант прибув місяць тому, перед контрнаступом Збройних Сил України", - додали правоохоронці.
Наразі чоловіка затримали та передали співробітникам військової служби правопорядку.
Будь ласка, зачекайте...