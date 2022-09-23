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Уничтожены российский штурмовик Су-25 и шесть беспилотников-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные силы ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

су

23 сентября подразделения ВСУ сбили 6 вражеских беспилотников-камикадзе "Shahed-136" и штурмовик Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

"23 сентября, во второй половине дня, на восточном и южном направлениях российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" иранского производства. По состоянию на 18:30 шесть дронов-камикадзе сбили зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Кроме того, на юге страны зенитчики Воздушных Сил уничтожили вражеский штурмовик Су-25", – говорится в сообщении.

Некоторые подробности сообщили в воздушном командовании "Південь":

"23 сентября, в промежуток времени с 17:00 до 18:00 часов, силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты четыре вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, которыми российские оккупационные войска пытались атаковать Одессу.

А около 18:00 часов, в Бериславском районе Херсонщины, сбит российский штурмовик Су-25".

Читайте: ПВО работала на Днепропетровщине, уничтожены два беспилотника РФ
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Топ комментарии
+55
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23.09.2022 19:25
+21
якщо війна українсько-російська, то пора "бамбить варонеж и растов"
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23.09.2022 19:30
+19
иранская свинья ****** *******, сын шлюхи и осла! Чтоб ты ********* было проклято и сдохло. тебя шайтан в аду ждет...
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23.09.2022 19:48
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Дуже файно.
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23.09.2022 19:24 Ответить
...Без обідньої перерви
Смажать з орків біляші.
Авіація - то стан душі!
https://www.youtube.com/watch?v=FVUUKki393E&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-Topic
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23.09.2022 19:38 Ответить
БРАВО !!!!! Спасибо ВСУ .
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23.09.2022 19:25 Ответить
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23.09.2022 19:25 Ответить
Краще - частками.
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23.09.2022 20:28 Ответить
кацапчег он денацификацию прошёл...
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23.09.2022 19:32 Ответить
и этого кацапа денафицировали...
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23.09.2022 23:04 Ответить
Став іхтамнєтом...
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23.09.2022 19:32 Ответить
Дрони Shahed-165 по Одесі та Миколаєву запускають з замаскованих фур
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23.09.2022 19:29 Ответить
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23.09.2022 19:31 Ответить
дрони запускають з вантажних фур, які окупанти пригнали з Криму. Після виконання завдання вони повернулись на окупований півострів.

При цьому фури замасковані під цивільні автомобілі.
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23.09.2022 19:35 Ответить
І що далі?
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23.09.2022 19:45 Ответить
Высокие технологии очень высокие технологии наше всё ,,,,,
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23.09.2022 21:39 Ответить
Я вижу, вьісокие технологии сварки из ржавого профиля, говна и палок, более того, судя по отзьівам внутри єтих чудо самолетов гражданские микросхемьі
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23.09.2022 22:00 Ответить
Там внутри стоят гражданские микросхемьі, которьіе можно купить и на которьіе не распространяются санкции... Именно таким образом иран собирает свое говно без доступа к мировьім военньім технологиям... Короче єто говно собрано по технологиям какого нибудь детского радиоуплавления с системой fpv
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23.09.2022 22:58 Ответить
вот эти вьісокие технологии
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23.09.2022 22:06 Ответить
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23.09.2022 22:27 Ответить
Любима тактика рашистів - підлість
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23.09.2022 19:46 Ответить
Раз це вже в інтернеті - значить, командуванню це теж відомо. Існа річ, кацапські фури тепер прирівняють до військової техніки і вчинятимуть з ними відповідно
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23.09.2022 19:52 Ответить
якщо війна українсько-російська, то пора "бамбить варонеж и растов"
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23.09.2022 19:30 Ответить
бажано трофейними кацапськими снарядами і минами !
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23.09.2022 19:35 Ответить
Знищений Су-25 кацапи нічим вже не замінять, бо виготовлялися вони на заводі в Тбілісі!
Тепер завод лише ремонтує та модернізує Су-25.
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23.09.2022 19:37 Ответить
А ось і нова пісня ПОД МОГИЛИЗАЦИЮ

https://fb.watch/fJCIJcjUD5/
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23.09.2022 19:40 Ответить
Дуже жорстоке відео. Чи треба таке виставляти? Пам'ятаю як у 2014 московити вихвалялися фотами наших загиблих хлопців.
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23.09.2022 20:34 Ответить
https://t.me/vanek_nikolaev/6813
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23.09.2022 19:45 Ответить
иранская свинья ****** *******, сын шлюхи и осла! Чтоб ты ********* было проклято и сдохло. тебя шайтан в аду ждет...
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23.09.2022 19:48 Ответить
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23.09.2022 19:59 Ответить
І де ті довбо*оби які мені доводили що іранці їх зробили 100 штук? Тільки в першій партії про яку стало відомо місяці тому йшлося про тисячу.
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23.09.2022 19:49 Ответить
сколько ума надо иметь что бы на кацапские ипсо вестить?)))1005000 млиардов кацапам передали))))
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23.09.2022 19:52 Ответить
Ще бонусом "Зірку смерті"!
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23.09.2022 19:59 Ответить
было бы удивительно если бы нефте-страна под санкциями плюс с боевыми действиями и почти законченной разработкой яо сделала 100 штук планеров с боеголовкой. гораздо более удивительно что с 2014 года у нас нихрена на этом направлении нет. все предпочитали готовые машины и хатынки покупать.
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23.09.2022 20:01 Ответить
З 1991-го.
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23.09.2022 20:18 Ответить
идиот ничего не недалось потому не было запроса - так как народ " юга-вастока устал ат вайны"
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23.09.2022 21:43 Ответить
ну вот...., жизнь потихоньку налаживается.....
скоро валить их будут пачками.....
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23.09.2022 19:51 Ответить
Персидские беспилотники это что то))) Пусть уж лучше ковры продолжают ткать!
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23.09.2022 19:51 Ответить
е думаю, что бормолеи с полотенцами не головах придумали крутую электронику на этих шахидах. Наши айтишники - одни из лучших в мире, разберутся и с этим.
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23.09.2022 19:54 Ответить
Вони дешеві і їх багато.
І тому небезпечні.
Це дійсно проблема.
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23.09.2022 19:57 Ответить
Де одесити, які тут в коментах пару годин тому кіпішували?
Все нормально?
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23.09.2022 20:01 Ответить
Все норм, але одного цивільного таки вбито... нажаль.
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23.09.2022 20:08 Ответить
Нехай Господь Бог береже ЗСУ і Україну
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23.09.2022 20:02 Ответить
Рекомендую зайти по силці і подивитись відео збиття безпілотника
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23.09.2022 20:04 Ответить
Ну так - сьогодні в Одесі було таки шумно, пару разів навіть дуже!

Але заправку таки не дрон підірвав!
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23.09.2022 20:05 Ответить
"А близько 18.00 години, в Бериславському районі Херсонщини, збито російський штурмовик Су-25"
Боже, хай час зупиниться і в нас постійно буде 18.00 година !!!
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23.09.2022 20:18 Ответить
Иран випускає беспілотники-камікадзе з дальністю 2000 км.
У нас в Києві величезний авіазавод з конструкторським бюро 30 років проектує нікому не потрібні вантажні і пасажирські літаки. Там величезна кількість працівників. Можна було десятки тисяч безпілотників зробити.
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23.09.2022 20:27 Ответить
💯💯💯
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23.09.2022 20:54 Ответить
патаму что "диванный народ" "устал ат вайны"
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23.09.2022 21:45 Ответить
 
 