Уничтожены российский штурмовик Су-25 и шесть беспилотников-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные силы ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
23 сентября подразделения ВСУ сбили 6 вражеских беспилотников-камикадзе "Shahed-136" и штурмовик Су-25.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
"23 сентября, во второй половине дня, на восточном и южном направлениях российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" иранского производства. По состоянию на 18:30 шесть дронов-камикадзе сбили зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Кроме того, на юге страны зенитчики Воздушных Сил уничтожили вражеский штурмовик Су-25", – говорится в сообщении.
Некоторые подробности сообщили в воздушном командовании "Південь":
"23 сентября, в промежуток времени с 17:00 до 18:00 часов, силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты четыре вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, которыми российские оккупационные войска пытались атаковать Одессу.
А около 18:00 часов, в Бериславском районе Херсонщины, сбит российский штурмовик Су-25".
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Смажать з орків біляші.
Авіація - то стан душі!
https://www.youtube.com/watch?v=FVUUKki393E&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-Topic
При цьому фури замасковані під цивільні автомобілі.
Тепер завод лише ремонтує та модернізує Су-25.
https://fb.watch/fJCIJcjUD5/
скоро валить их будут пачками.....
І тому небезпечні.
Це дійсно проблема.
Все нормально?
Але заправку таки не дрон підірвав!
Боже, хай час зупиниться і в нас постійно буде 18.00 година !!!
У нас в Києві величезний авіазавод з конструкторським бюро 30 років проектує нікому не потрібні вантажні і пасажирські літаки. Там величезна кількість працівників. Можна було десятки тисяч безпілотників зробити.