Знищено російський штурмовик Су-25 і шість безпілотників-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні сили ЗСУ
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23 вересня підрозділи ЗСУ збили 6 ворожих безпілотників-камікадзе "Shahed-136" і штурмовик Су-25.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.
"23 вересня, у другій половині дня, на східному та південному напрямках російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва. Станом на 18.30 шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України. Крім того, на півдні країни зенітники Повітряних Сил знищили ворожий штурмовик Су-25 ", - йдеться у повідомленні.
Деякі подробиці повідомили у повітняному командуванні "Південь":
"23 вересня, в проміжок часу з 17.00 до 18.00 години, силами та засобами протиповітряної оборони було збито чотири ворожих дрона-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, якими російські окупаційні війська намагалися атакувати Одесу.
А близько 18.00 години, в Бериславському районі Херсонщини, збито російський штурмовик Су-25".
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Смажать з орків біляші.
Авіація - то стан душі!
https://www.youtube.com/watch?v=FVUUKki393E&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-Topic
При цьому фури замасковані під цивільні автомобілі.
Тепер завод лише ремонтує та модернізує Су-25.
https://fb.watch/fJCIJcjUD5/
скоро валить их будут пачками.....
І тому небезпечні.
Це дійсно проблема.
Все нормально?
Але заправку таки не дрон підірвав!
Боже, хай час зупиниться і в нас постійно буде 18.00 година !!!
У нас в Києві величезний авіазавод з конструкторським бюро 30 років проектує нікому не потрібні вантажні і пасажирські літаки. Там величезна кількість працівників. Можна було десятки тисяч безпілотників зробити.