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Знищено російський штурмовик Су-25 і шість безпілотників-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні сили ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су

23 вересня підрозділи ЗСУ збили 6 ворожих безпілотників-камікадзе "Shahed-136" і штурмовик Су-25.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

"23 вересня, у другій половині дня, на східному та південному напрямках російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва. Станом на 18.30 шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України. Крім того, на півдні країни зенітники Повітряних Сил знищили ворожий штурмовик Су-25 ", - йдеться у повідомленні.

Деякі подробиці повідомили у повітняному командуванні "Південь": 

"23 вересня, в проміжок часу з 17.00 до 18.00 години, силами та засобами протиповітряної оборони було збито чотири ворожих дрона-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, якими російські окупаційні війська намагалися атакувати Одесу.

А близько 18.00 години, в Бериславському районі Херсонщини, збито російський штурмовик Су-25".

Також читайте: ППО збила на Миколаївщині чотири ворожі дрони-камікадзе "Shahed-136", - ПК "Південь"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+55
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23.09.2022 19:25
+21
якщо війна українсько-російська, то пора "бамбить варонеж и растов"
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23.09.2022 19:30
+19
иранская свинья ****** *******, сын шлюхи и осла! Чтоб ты ********* было проклято и сдохло. тебя шайтан в аду ждет...
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23.09.2022 19:48
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Дуже файно.
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23.09.2022 19:24 Відповісти
...Без обідньої перерви
Смажать з орків біляші.
Авіація - то стан душі!
https://www.youtube.com/watch?v=FVUUKki393E&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-Topic
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23.09.2022 19:38 Відповісти
БРАВО !!!!! Спасибо ВСУ .
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23.09.2022 19:25 Відповісти
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23.09.2022 19:25 Відповісти
Краще - частками.
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23.09.2022 20:28 Відповісти
кацапчег он денацификацию прошёл...
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23.09.2022 19:32 Відповісти
и этого кацапа денафицировали...
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23.09.2022 23:04 Відповісти
Став іхтамнєтом...
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23.09.2022 19:32 Відповісти
Дрони Shahed-165 по Одесі та Миколаєву запускають з замаскованих фур
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23.09.2022 19:29 Відповісти
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23.09.2022 19:31 Відповісти
дрони запускають з вантажних фур, які окупанти пригнали з Криму. Після виконання завдання вони повернулись на окупований півострів.

При цьому фури замасковані під цивільні автомобілі.
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23.09.2022 19:35 Відповісти
І що далі?
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23.09.2022 19:45 Відповісти
Высокие технологии очень высокие технологии наше всё ,,,,,
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23.09.2022 21:39 Відповісти
Я вижу, вьісокие технологии сварки из ржавого профиля, говна и палок, более того, судя по отзьівам внутри єтих чудо самолетов гражданские микросхемьі
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23.09.2022 22:00 Відповісти
Там внутри стоят гражданские микросхемьі, которьіе можно купить и на которьіе не распространяются санкции... Именно таким образом иран собирает свое говно без доступа к мировьім военньім технологиям... Короче єто говно собрано по технологиям какого нибудь детского радиоуплавления с системой fpv
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23.09.2022 22:58 Відповісти
вот эти вьісокие технологии
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23.09.2022 22:06 Відповісти
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23.09.2022 22:27 Відповісти
Любима тактика рашистів - підлість
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23.09.2022 19:46 Відповісти
Раз це вже в інтернеті - значить, командуванню це теж відомо. Існа річ, кацапські фури тепер прирівняють до військової техніки і вчинятимуть з ними відповідно
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23.09.2022 19:52 Відповісти
якщо війна українсько-російська, то пора "бамбить варонеж и растов"
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23.09.2022 19:30 Відповісти
бажано трофейними кацапськими снарядами і минами !
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23.09.2022 19:35 Відповісти
Знищений Су-25 кацапи нічим вже не замінять, бо виготовлялися вони на заводі в Тбілісі!
Тепер завод лише ремонтує та модернізує Су-25.
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23.09.2022 19:37 Відповісти
А ось і нова пісня ПОД МОГИЛИЗАЦИЮ

https://fb.watch/fJCIJcjUD5/
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23.09.2022 19:40 Відповісти
Дуже жорстоке відео. Чи треба таке виставляти? Пам'ятаю як у 2014 московити вихвалялися фотами наших загиблих хлопців.
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23.09.2022 20:34 Відповісти
https://t.me/vanek_nikolaev/6813
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23.09.2022 19:45 Відповісти
иранская свинья ****** *******, сын шлюхи и осла! Чтоб ты ********* было проклято и сдохло. тебя шайтан в аду ждет...
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23.09.2022 19:48 Відповісти
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23.09.2022 19:59 Відповісти
І де ті довбо*оби які мені доводили що іранці їх зробили 100 штук? Тільки в першій партії про яку стало відомо місяці тому йшлося про тисячу.
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23.09.2022 19:49 Відповісти
сколько ума надо иметь что бы на кацапские ипсо вестить?)))1005000 млиардов кацапам передали))))
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23.09.2022 19:52 Відповісти
Ще бонусом "Зірку смерті"!
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23.09.2022 19:59 Відповісти
было бы удивительно если бы нефте-страна под санкциями плюс с боевыми действиями и почти законченной разработкой яо сделала 100 штук планеров с боеголовкой. гораздо более удивительно что с 2014 года у нас нихрена на этом направлении нет. все предпочитали готовые машины и хатынки покупать.
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23.09.2022 20:01 Відповісти
З 1991-го.
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23.09.2022 20:18 Відповісти
идиот ничего не недалось потому не было запроса - так как народ " юга-вастока устал ат вайны"
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23.09.2022 21:43 Відповісти
ну вот...., жизнь потихоньку налаживается.....
скоро валить их будут пачками.....
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23.09.2022 19:51 Відповісти
Персидские беспилотники это что то))) Пусть уж лучше ковры продолжают ткать!
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23.09.2022 19:51 Відповісти
е думаю, что бормолеи с полотенцами не головах придумали крутую электронику на этих шахидах. Наши айтишники - одни из лучших в мире, разберутся и с этим.
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23.09.2022 19:54 Відповісти
Вони дешеві і їх багато.
І тому небезпечні.
Це дійсно проблема.
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23.09.2022 19:57 Відповісти
Де одесити, які тут в коментах пару годин тому кіпішували?
Все нормально?
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23.09.2022 20:01 Відповісти
Все норм, але одного цивільного таки вбито... нажаль.
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23.09.2022 20:08 Відповісти
Нехай Господь Бог береже ЗСУ і Україну
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23.09.2022 20:02 Відповісти
Рекомендую зайти по силці і подивитись відео збиття безпілотника
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23.09.2022 20:04 Відповісти
Ну так - сьогодні в Одесі було таки шумно, пару разів навіть дуже!

Але заправку таки не дрон підірвав!
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23.09.2022 20:05 Відповісти
"А близько 18.00 години, в Бериславському районі Херсонщини, збито російський штурмовик Су-25"
Боже, хай час зупиниться і в нас постійно буде 18.00 година !!!
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23.09.2022 20:18 Відповісти
Иран випускає беспілотники-камікадзе з дальністю 2000 км.
У нас в Києві величезний авіазавод з конструкторським бюро 30 років проектує нікому не потрібні вантажні і пасажирські літаки. Там величезна кількість працівників. Можна було десятки тисяч безпілотників зробити.
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23.09.2022 20:27 Відповісти
💯💯💯
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23.09.2022 20:54 Відповісти
патаму что "диванный народ" "устал ат вайны"
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23.09.2022 21:45 Відповісти
 
 