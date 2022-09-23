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Финляндия готова объявить об ограничении въезда россиян

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

хаавісто,пекка

Власти Финляндии объявят о принципиальном решении относительно российских виз и туристов. Въезд будет существенно ограничен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

В ближайшее время министр иностранных дел Пекка Хаависто объявит о том, что страна существенно ограничит въезд россиян и выдачу виз. Ограничения будут введены в связи с "серьезным ущербом для международного положения Финляндии".

Предполагается, что ограничения на въезд не будут распространяться на посещение родственников.

Читайте: Финляндия ограничит въезд россиян, - глава МИД Хаависто
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Топ комментарии
+20
Закрийте кордон на ремонт і всі діла . Дипломатія не працює з ордою
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23.09.2022 20:02
+18
Кацапєтушки. Чого країни приймають оце лайно ...
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23.09.2022 20:10
+13
конец света
финны, запрещая вьезд россиянцам сориентировались быстрее чем раша запретила их выезд

кто там говорил, что фмнны медленно соображают?
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23.09.2022 20:02
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Закрийте кордон на ремонт і всі діла . Дипломатія не працює з ордою
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23.09.2022 20:02 Ответить
Скажите, что масло потекло. Аннушка разлила.
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24.09.2022 01:13 Ответить
конец света
финны, запрещая вьезд россиянцам сориентировались быстрее чем раша запретила их выезд

кто там говорил, что фмнны медленно соображают?
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23.09.2022 20:02 Ответить
"найближчим часом" - це коли, через рік??))
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23.09.2022 20:04 Ответить
адін чяс = 3600 сєкунд
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23.09.2022 20:06 Ответить
Ату их, ату
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23.09.2022 20:06 Ответить
Кацапєтушки. Чого країни приймають оце лайно ...
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23.09.2022 20:10 Ответить
Вчера ведущий "Дождя" в беседе с министром иностранных дел Латвии с надрывом говорил, что "узким", бегущим от мобилизации, надо в Европе чуть ли не убежище предоставлять, ведь они же "против путина". Вот ведь как
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24.09.2022 06:39 Ответить
мені подобається коли наші громадяни коментуюсь з Ірландії, Польші, Австралії, але не вважають за потрібним бути в Україні...Go Home!
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23.09.2022 20:13 Ответить
Это элита - патриоты в 12-ом колене.
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23.09.2022 20:44 Ответить
Ну де нам, участникам двух победивших революций, партийным активистам и народным добровольцам батальона*Донбасс*(воевавшим 2 года и получившим ранения, приведшим к инвалидности) до тебя, диванного патриота, пишущего анонимно под погонялом. Мы уж как-то там разберемся сами, без таких.
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23.09.2022 21:57 Ответить
Дєбіли, ***, вся кацапня - суцільні дєбіли...
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23.09.2022 20:13 Ответить
Нет, не все, не надо наговаривать и разводить русофобию.
Там ещё есть кретины и олигофрены.
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24.09.2022 06:42 Ответить
Таке обмеження фінською називається "саалуппаа"
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23.09.2022 20:35 Ответить
РюZкие драпают от могилиZaции в основном в Казахстан, Грузию,Германию и Чехию...много этого быдла прибыло в Латвию и Словакию...
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23.09.2022 20:40 Ответить
нехай касапи почитають в гуглі досвідчених осіб, як можна відкосити від мобілізації.
Там є навіть такі, які відкосили аж чотири рази.
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23.09.2022 21:03 Ответить
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23.09.2022 21:06 Ответить
ХА! Улыбнуло. Свпомнил себя, когда служил на комунячем ЧФ(85-88). Примерно так и поступал. Только говорил открыто(сдамся в плен, перейду на сторону свободного цивилизованного мира и т.д.). Результат: полгода не допускали к политзанятиям, запрещали изучать Ленина на предмет людоедства(спрятали от меня полное соб.соч.), разжаловали, исключили из комсомола, беседовал несколько раз с особистом, передал два репортажа на *Радио Свобода*, но дослужил, хотя психушкой и грозили(политстатьей тоже, безрезультатно).
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23.09.2022 22:12 Ответить
Все "умные" идут на фронт, "дураки" убегают
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23.09.2022 21:07 Ответить
Железнодорожный занавес опустился раньше,чем все ожидали
А недавно смотрели ,как афганцы за самолёты цеплялись ,и удивлялись.Вот и козлорылые теперь бегают с одной только мыслью куда бы слинять.
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23.09.2022 21:24 Ответить
Даже неряха Венедиктов скрытый и в тоже время явный ************ кричит мол киздец - это выстрел в оба колена разрыв эномических цепочек, запрет выезда из региона в регион... алярм... царь батюшка что же ты творишь...

всех ватников домой *****... родину ********** вместе с куйлом..
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23.09.2022 21:33 Ответить
23 сентября. /ТАСС/. Венгрия не намерена отказываться от выдачи россиянам шенгенских виз, в том числе, многократных.Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
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23.09.2022 21:45 Ответить
Не впускать мокшанцев путинячих! Все сруцькимиром завоняют!
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23.09.2022 22:16 Ответить
Ограничения? Целый месяц волали что вообще запретят. Что случилось.
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23.09.2022 23:10 Ответить
потрібно не вкидати анонси про можливе закриття кацапам в"їзду до фінляндії а просто "технічно" закрити і закрити наглухо
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23.09.2022 23:14 Ответить
Може в зв'язку з цею мобілізацією, відмінити ці обмеження?
Хай Заїжджають на територію Польщі Латвії Литви Естонії, Фінляндії, але тільки транзитом. І їдуть собі далі в Європу.
Чим більше втече з Росії, тим менше Путіну вдасться мобілізувати.
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23.09.2022 23:16 Ответить
Не впускайте их ни в каких обстоятельствах. Эти люди даже если они хорошие русские, должны выполнить свою задачу: возглавить стадо руснявых дегенаратов (80% населения без преувеличения, там если на то пошло, то 50-60% населения страны никогда в руках долларовую купюру не держали, о чем речь вообще) и направить против олигархов. Эти ваньки на самом деле очень легко переобучаются, если направить их ненависть за собственную ничтожность против жирных свиней-олигархов и их сыновей. Просто показать, как живут сынки в 20-30 лет этой сволочи, и ваньки сами побегут их громить.

Русских нужно не просто не пускать, а вообще всех депортировать. Особенно айтишников и других людей с хорошим доходом и опытом руководства. Чтобы их призвали или они на месте стали работать. Тогда режим Путина легко упадет в результате насильственного военного переворота вместе с террором от населения.

Это даже с учетом того, что кто-то испытывает жалость у России. Кто ее не испытывает, то лучше подумайте о собственной безопасности. И не забывайте, что Путин собирался уничтожить Украину за 3 дня (2 недели суммарно). Только для того, чтобы сделать плацдарм для нападения на Европу, а наших людей использовать как мобилизованное мясо. Это же было прочитано в статье из спутника, риа и других пропагандонов, которые не отменили автопубликацию по таймеру:
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
На узбекском спутнике до сих пор она висит. Их план - это дальнейшее нападение на Европу. Вдруг кацапы найдут вундерфавлю и смогут победить Украину. Такое же теоретически возможно. Так зачем вы запускайте агентов врага? Германия то понятно на грани уничтожения уже стоит, куплена с потрохами. Но вы должны быть умнее.
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23.09.2022 23:25 Ответить
 
 