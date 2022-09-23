Финляндия готова объявить об ограничении въезда россиян
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Власти Финляндии объявят о принципиальном решении относительно российских виз и туристов. Въезд будет существенно ограничен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
В ближайшее время министр иностранных дел Пекка Хаависто объявит о том, что страна существенно ограничит въезд россиян и выдачу виз. Ограничения будут введены в связи с "серьезным ущербом для международного положения Финляндии".
Предполагается, что ограничения на въезд не будут распространяться на посещение родственников.
Топ комментарии
+20 Ірландія
показать весь комментарий23.09.2022 20:02
+18 Ksenia VB
показать весь комментарий23.09.2022 20:10
+13 Тетяна Тать
показать весь комментарий23.09.2022 20:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
финны, запрещая вьезд россиянцам сориентировались быстрее чем раша запретила их выезд
кто там говорил, что фмнны медленно соображают?
Там ещё есть кретины и олигофрены.
Там є навіть такі, які відкосили аж чотири рази.
А недавно смотрели ,как афганцы за самолёты цеплялись ,и удивлялись.Вот и козлорылые теперь бегают с одной только мыслью куда бы слинять.
всех ватников домой *****... родину ********** вместе с куйлом..
Хай Заїжджають на територію Польщі Латвії Литви Естонії, Фінляндії, але тільки транзитом. І їдуть собі далі в Європу.
Чим більше втече з Росії, тим менше Путіну вдасться мобілізувати.
Русских нужно не просто не пускать, а вообще всех депортировать. Особенно айтишников и других людей с хорошим доходом и опытом руководства. Чтобы их призвали или они на месте стали работать. Тогда режим Путина легко упадет в результате насильственного военного переворота вместе с террором от населения.
Это даже с учетом того, что кто-то испытывает жалость у России. Кто ее не испытывает, то лучше подумайте о собственной безопасности. И не забывайте, что Путин собирался уничтожить Украину за 3 дня (2 недели суммарно). Только для того, чтобы сделать плацдарм для нападения на Европу, а наших людей использовать как мобилизованное мясо. Это же было прочитано в статье из спутника, риа и других пропагандонов, которые не отменили автопубликацию по таймеру:
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
На узбекском спутнике до сих пор она висит. Их план - это дальнейшее нападение на Европу. Вдруг кацапы найдут вундерфавлю и смогут победить Украину. Такое же теоретически возможно. Так зачем вы запускайте агентов врага? Германия то понятно на грани уничтожения уже стоит, куплена с потрохами. Но вы должны быть умнее.