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Фінляндія готова оголосити про обмеження в’їзду росіян

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хаавісто,пекка

Влада Фінляндії оголосить про принципове рішення щодо російських віз і туристів. В’їзд буде суттєво обмежений.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Найближчим часом  міністр закордонних справ Пекка Хаавісто оголосить про те, що країна суттєво обмежить в'їзд росіян та видачу віз. Обмеження будуть запроваджені у зв'язку із "серйозними збитками для міжнародного становища Фінляндії".

Передбачається, що обмеження на в'їзд не поширюватимуться на відвідування родичів.

Також читайте: Фінляндія обмежить в’їзд росіян, - глава МЗС Хаавісто

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
Закрийте кордон на ремонт і всі діла . Дипломатія не працює з ордою
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23.09.2022 20:02
+18
Кацапєтушки. Чого країни приймають оце лайно ...
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23.09.2022 20:10
+13
конец света
финны, запрещая вьезд россиянцам сориентировались быстрее чем раша запретила их выезд

кто там говорил, что фмнны медленно соображают?
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23.09.2022 20:02
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Закрийте кордон на ремонт і всі діла . Дипломатія не працює з ордою
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23.09.2022 20:02 Відповісти
Скажите, что масло потекло. Аннушка разлила.
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24.09.2022 01:13 Відповісти
конец света
финны, запрещая вьезд россиянцам сориентировались быстрее чем раша запретила их выезд

кто там говорил, что фмнны медленно соображают?
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23.09.2022 20:02 Відповісти
"найближчим часом" - це коли, через рік??))
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23.09.2022 20:04 Відповісти
адін чяс = 3600 сєкунд
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23.09.2022 20:06 Відповісти
Ату их, ату
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23.09.2022 20:06 Відповісти
Кацапєтушки. Чого країни приймають оце лайно ...
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23.09.2022 20:10 Відповісти
Вчера ведущий "Дождя" в беседе с министром иностранных дел Латвии с надрывом говорил, что "узким", бегущим от мобилизации, надо в Европе чуть ли не убежище предоставлять, ведь они же "против путина". Вот ведь как
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24.09.2022 06:39 Відповісти
мені подобається коли наші громадяни коментуюсь з Ірландії, Польші, Австралії, але не вважають за потрібним бути в Україні...Go Home!
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23.09.2022 20:13 Відповісти
Это элита - патриоты в 12-ом колене.
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23.09.2022 20:44 Відповісти
Ну де нам, участникам двух победивших революций, партийным активистам и народным добровольцам батальона*Донбасс*(воевавшим 2 года и получившим ранения, приведшим к инвалидности) до тебя, диванного патриота, пишущего анонимно под погонялом. Мы уж как-то там разберемся сами, без таких.
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23.09.2022 21:57 Відповісти
Дєбіли, ***, вся кацапня - суцільні дєбіли...
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23.09.2022 20:13 Відповісти
Нет, не все, не надо наговаривать и разводить русофобию.
Там ещё есть кретины и олигофрены.
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24.09.2022 06:42 Відповісти
Таке обмеження фінською називається "саалуппаа"
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23.09.2022 20:35 Відповісти
РюZкие драпают от могилиZaции в основном в Казахстан, Грузию,Германию и Чехию...много этого быдла прибыло в Латвию и Словакию...
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23.09.2022 20:40 Відповісти
нехай касапи почитають в гуглі досвідчених осіб, як можна відкосити від мобілізації.
Там є навіть такі, які відкосили аж чотири рази.
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23.09.2022 21:03 Відповісти
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23.09.2022 21:06 Відповісти
ХА! Улыбнуло. Свпомнил себя, когда служил на комунячем ЧФ(85-88). Примерно так и поступал. Только говорил открыто(сдамся в плен, перейду на сторону свободного цивилизованного мира и т.д.). Результат: полгода не допускали к политзанятиям, запрещали изучать Ленина на предмет людоедства(спрятали от меня полное соб.соч.), разжаловали, исключили из комсомола, беседовал несколько раз с особистом, передал два репортажа на *Радио Свобода*, но дослужил, хотя психушкой и грозили(политстатьей тоже, безрезультатно).
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23.09.2022 22:12 Відповісти
Все "умные" идут на фронт, "дураки" убегают
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23.09.2022 21:07 Відповісти
Железнодорожный занавес опустился раньше,чем все ожидали
А недавно смотрели ,как афганцы за самолёты цеплялись ,и удивлялись.Вот и козлорылые теперь бегают с одной только мыслью куда бы слинять.
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23.09.2022 21:24 Відповісти
Даже неряха Венедиктов скрытый и в тоже время явный ************ кричит мол киздец - это выстрел в оба колена разрыв эномических цепочек, запрет выезда из региона в регион... алярм... царь батюшка что же ты творишь...

всех ватников домой *****... родину ********** вместе с куйлом..
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23.09.2022 21:33 Відповісти
23 сентября. /ТАСС/. Венгрия не намерена отказываться от выдачи россиянам шенгенских виз, в том числе, многократных.Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
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23.09.2022 21:45 Відповісти
Не впускать мокшанцев путинячих! Все сруцькимиром завоняют!
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23.09.2022 22:16 Відповісти
Ограничения? Целый месяц волали что вообще запретят. Что случилось.
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23.09.2022 23:10 Відповісти
потрібно не вкидати анонси про можливе закриття кацапам в"їзду до фінляндії а просто "технічно" закрити і закрити наглухо
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23.09.2022 23:14 Відповісти
Може в зв'язку з цею мобілізацією, відмінити ці обмеження?
Хай Заїжджають на територію Польщі Латвії Литви Естонії, Фінляндії, але тільки транзитом. І їдуть собі далі в Європу.
Чим більше втече з Росії, тим менше Путіну вдасться мобілізувати.
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23.09.2022 23:16 Відповісти
Не впускайте их ни в каких обстоятельствах. Эти люди даже если они хорошие русские, должны выполнить свою задачу: возглавить стадо руснявых дегенаратов (80% населения без преувеличения, там если на то пошло, то 50-60% населения страны никогда в руках долларовую купюру не держали, о чем речь вообще) и направить против олигархов. Эти ваньки на самом деле очень легко переобучаются, если направить их ненависть за собственную ничтожность против жирных свиней-олигархов и их сыновей. Просто показать, как живут сынки в 20-30 лет этой сволочи, и ваньки сами побегут их громить.

Русских нужно не просто не пускать, а вообще всех депортировать. Особенно айтишников и других людей с хорошим доходом и опытом руководства. Чтобы их призвали или они на месте стали работать. Тогда режим Путина легко упадет в результате насильственного военного переворота вместе с террором от населения.

Это даже с учетом того, что кто-то испытывает жалость у России. Кто ее не испытывает, то лучше подумайте о собственной безопасности. И не забывайте, что Путин собирался уничтожить Украину за 3 дня (2 недели суммарно). Только для того, чтобы сделать плацдарм для нападения на Европу, а наших людей использовать как мобилизованное мясо. Это же было прочитано в статье из спутника, риа и других пропагандонов, которые не отменили автопубликацию по таймеру:
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
На узбекском спутнике до сих пор она висит. Их план - это дальнейшее нападение на Европу. Вдруг кацапы найдут вундерфавлю и смогут победить Украину. Такое же теоретически возможно. Так зачем вы запускайте агентов врага? Германия то понятно на грани уничтожения уже стоит, куплена с потрохами. Но вы должны быть умнее.
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23.09.2022 23:25 Відповісти
 
 