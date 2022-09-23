Фінляндія готова оголосити про обмеження в’їзду росіян
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Влада Фінляндії оголосить про принципове рішення щодо російських віз і туристів. В’їзд буде суттєво обмежений.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Найближчим часом міністр закордонних справ Пекка Хаавісто оголосить про те, що країна суттєво обмежить в'їзд росіян та видачу віз. Обмеження будуть запроваджені у зв'язку із "серйозними збитками для міжнародного становища Фінляндії".
Передбачається, що обмеження на в'їзд не поширюватимуться на відвідування родичів.
Топ коментарі
+20 Ірландія
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+18 Ksenia VB
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+13 Тетяна Тать
показати весь коментар23.09.2022 20:02
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финны, запрещая вьезд россиянцам сориентировались быстрее чем раша запретила их выезд
кто там говорил, что фмнны медленно соображают?
Там ещё есть кретины и олигофрены.
Там є навіть такі, які відкосили аж чотири рази.
А недавно смотрели ,как афганцы за самолёты цеплялись ,и удивлялись.Вот и козлорылые теперь бегают с одной только мыслью куда бы слинять.
всех ватников домой *****... родину ********** вместе с куйлом..
Хай Заїжджають на територію Польщі Латвії Литви Естонії, Фінляндії, але тільки транзитом. І їдуть собі далі в Європу.
Чим більше втече з Росії, тим менше Путіну вдасться мобілізувати.
Русских нужно не просто не пускать, а вообще всех депортировать. Особенно айтишников и других людей с хорошим доходом и опытом руководства. Чтобы их призвали или они на месте стали работать. Тогда режим Путина легко упадет в результате насильственного военного переворота вместе с террором от населения.
Это даже с учетом того, что кто-то испытывает жалость у России. Кто ее не испытывает, то лучше подумайте о собственной безопасности. И не забывайте, что Путин собирался уничтожить Украину за 3 дня (2 недели суммарно). Только для того, чтобы сделать плацдарм для нападения на Европу, а наших людей использовать как мобилизованное мясо. Это же было прочитано в статье из спутника, риа и других пропагандонов, которые не отменили автопубликацию по таймеру:
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
На узбекском спутнике до сих пор она висит. Их план - это дальнейшее нападение на Европу. Вдруг кацапы найдут вундерфавлю и смогут победить Украину. Такое же теоретически возможно. Так зачем вы запускайте агентов врага? Германия то понятно на грани уничтожения уже стоит, куплена с потрохами. Но вы должны быть умнее.