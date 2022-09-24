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Зеленский: Российская мобилизация на оккупированных территориях – преступление против народа

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский назвал мобилизацию в российскую армию на оккупированных территориях преступлением против конкретных людей, народа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в видеообращении в пятницу.

Украинский президент отметил, что "совершенно справедливо мир отреагирует и на псевдореферендумы – они будут однозначно осуждены, и на преступную мобилизацию, которую оккупанты пытаются сейчас провести в Крыму и на других частях Украины, которые они пока контролируют".

"Это не просто преступления против международного права и права Украины. Это преступления против конкретных людей, против народа", – сказал президент.

"Сейчас в Крыму в местах компактного проживания кырымлы пытаются найти и мобилизовать больше мужчин. У нас уже есть доказательства этого. Это сознательная попытка России уничтожить крымскотатарский народ, это сознательная попытка государства-агрессора унести жизнь у наибольшего количества жителей территории, на которую зашли российские войска" , – заявил Зеленский.

Смотрите также: Зеленский жителям оккупированных территорий: Берегите свою жизнь и помогайте нам уничтожать оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+18
Ликвидация оборонительных сооружений и сдача большей части Херсонской области тоже является преступлением против украинского народа. Кто там у нас гарант???
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24.09.2022 00:48
+15
мразь уничтожила ракетную программу и разминировал границу шашлыки обещал ...гнида оманская
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24.09.2022 00:54
+14
Злочин поти народу -це твій про»об…і шашлики…
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24.09.2022 00:47
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Значит ЗСУ имеют право зайти на ту территорию( на свою украинскую, если хутину не ясно) , чтобы спасти своих граждан
НАДО БИТЬ КАЦАПОВ ИХ ЖЕ МЕТОДАМИ
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24.09.2022 00:47 Ответить
це єдиний спосіб перемогти, але нам не дають це зробити імпотенти з Заходу.
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24.09.2022 02:22 Ответить
Преступление против народа,это ты!шмаркля!
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24.09.2022 12:04 Ответить
Якого народу?Євреїв?
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24.09.2022 07:10 Ответить
Злочин поти народу -це твій про»об…і шашлики…
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24.09.2022 00:47 Ответить
Ликвидация оборонительных сооружений и сдача большей части Херсонской области тоже является преступлением против украинского народа. Кто там у нас гарант???
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24.09.2022 00:48 Ответить
мразь уничтожила ракетную программу и разминировал границу шашлыки обещал ...гнида оманская
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24.09.2022 00:54 Ответить
и не только.....
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24.09.2022 00:58 Ответить
Як для того хто зарегився 25 травня 2022 ти забагато розмовляєш
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24.09.2022 02:54 Ответить
Юра, ти такая дура!...
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24.09.2022 07:53 Ответить
Є такий вираз - а як ото шоб, не пиззіть?
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24.09.2022 00:59 Ответить
геноцид - натравлювати українців на українців
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24.09.2022 01:22 Ответить
Так. А до кримських татар в них взагалі історично-погане відношення. Ще у Другу Світову їх намагались винищити. Причому не німці,а кацапи. І частково їм це вдалось.
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24.09.2022 02:07 Ответить
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24.09.2022 02:53 Ответить
Головне зробити грізний вигляд тіпу ти там всіх ворогів порвеш одною силою думки,
а напроти стоїть режисер Кварталу і керує як грізніше виглядати Бубочкє який колись
нюхав квіточки і безтурботно казав що "треба просто пєрєстать стрєлять" і
"я відєл мір в єго глазах". Зе порепаний напередодні 24 лютого негласно потаєно
від народу України і навіть від своїх виборців у перемовинах з Козаком відмовився
від курсу України в НАТО, нащастя ліліпутіну цього вже було замало і він схотів всю
Україну без всяких зеленських. Бубочкє ето нанєсло очєнь сільную душевную травму -
вєдь всйо зря, і здача вагнерівців, і отвод військ і штрафи за відкриття вогню, і
грабунок ЗСУ і розмінування Чонгару, все це виявилось зря, ліліпутін нє оцєніл стараній
Бубочкі і просто кинув його як лоха на вокзалі 😆
А тєпєрь Вововчка можеш тужится грізно хоч до всрачки, бо ти Лох з великої літери,
тебе кинули як пацана, кинув той у кого ти "відєл мір в глазах".
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24.09.2022 03:07 Ответить
Боже! Зачем ты допустил, что рядом с нами проживают 140 млн невиданных больше нигде в мире мерзавцев.
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24.09.2022 05:04 Ответить
Бог любить Україну і вже давно скоротив кількість кацапів ********** до 89-92 млн. - саме стільки там сьогодні залишається згідно рівню споживання основних продуктів, товарів та послуг. Крім того Бог, бажаючи покарати кацапів, позбавив їх розуму. Так що не богохульствуй і "не поминай ім'я Господа всує".
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24.09.2022 07:19 Ответить
Громадянини ісраїлю, ніколи не задвали собі аналогічне питання. Вони просто єпашили своїх ворогів всіма доступними засобами
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24.09.2022 08:12 Ответить
Говорят, что коммунизм это фашизм. Неправда, кацапизм это фашизм. В кацапских уродов коммунизма нет давно, а фашизм процветант.
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24.09.2022 05:08 Ответить
Так там же и коммунизма не было. От слова НИКОГДА.
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24.09.2022 05:45 Ответить
28 країн пробували "будувати комунізм". У всіх закінчилось економічним крахом, війнами та знищенням власного населення...
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24.09.2022 07:29 Ответить
Социализм, коммунизм это тупиковые ветви развития человечества.
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24.09.2022 08:11 Ответить
Соціалізм це коли податки перевищують 50% але й соціальні виплати з бюджету теж вищі за 50%. Щось я нікого тупика в Швеції не бачу. Податки 61%, соціальні видатки 85% і за 15% 9 міністрів Кабміну вирішують решту питань і утримують армію, поліцію, увесь держапарат та дипломатичні місії по всьому світу... Будь яка ******* капіталістична система має вбудовані елементи соціалізму. Це те що називають "welfare state" - держава загального добробуту.
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24.09.2022 08:18 Ответить
Социализм это - от каждого по способности, каждому по труду. Фактически по труду ни кому не давали. А вот членам партии, не рядовым, а в райкомах и выше, за счёт других давали через спецраспределители очень много, не по их труду, хотя их деятельность с трудом ни как не была связана.
Коммунизм это - от каждого по способности, каждому по потребности. Т.е. утопия.
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24.09.2022 08:39 Ответить
А Швеция это социалистическая страна?
Где вы такое вычитали?
Государство общего благосостояния, "welfare state", ни какого отношения к социализму, а тем более к коммунизму, не имеет.
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24.09.2022 08:44 Ответить
Я оговорился. Не коммунизм, а идеология "строительства коммунизма" у кацапов раньше была, сейчас нет.

А при иване грозном провели резню новгородцев (уничтожив новгородский этнос) и волжских татар. А татар еще и обманули. Сказали, что если сдадутся, то убивать их не будут.
О коммунизме тогда ничего и близко не слышали. Почти безграничная жестокость, подлый обман - это генетическое свойство кацапов в принципе.
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24.09.2022 10:23 Ответить
Ну, со всеми бывает. Оговориться.
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24.09.2022 10:26 Ответить
И еще. А идеологию строительства коммунизма они приспособили как оправдания своих мерзких, нацистских действий. Кстати, при иване грозном термина "нацизм" не существовало, а кацапский нацизм был вполне.
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24.09.2022 10:30 Ответить
Фашизм та сіонізм базуються на теорії расової зверхності. Комунізм на теорії класової зверхності. Маоізм на владі яку дає зброя. А тепер зробіть невеличке розумове зусилля і поєднайте ці три в одне і отримаєте режим в **********. Можна довго спекулювати стосовно назви, але щось похідне від *****... От, мля! Так довго вчився, а одні матюки в голову лізуть...
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24.09.2022 07:27 Ответить
Преступлением против народа было твоё выдвижение в кандидаты на пост президента страны, а так же избрание тебя на этот пост мудрим зубажилим (розумово) нарідом и твоих утырков из шоблы "Слуга народа".
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24.09.2022 05:44 Ответить
До кого він звертається я хз
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24.09.2022 07:04 Ответить
Дивлюся на суворе епало преZeдента на фото і чомусь хочеться сміятись. Цікаво, скільки сотен фоток зробив фотограф, щоб у цього довпойопа вийшло серйозне лице.
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24.09.2022 08:09 Ответить
Бывший президент Монголии Цахиагийн Эгбердорж призвал тюркские народы рабZeи драпать в Монголию...типа Бурятов калмыков и прочих якутов,а также гневно осудил путлерскую банду убийц терроризирующих Украину...,передает сайт Украина 365....
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24.09.2022 08:54 Ответить
малоПИД...роский, бенин, Нарко-совкодрочер, преступление против народа это слив цемаха с вагнеровцами, дело клистронов, провал закупок оборонпрома, сдачи юга Украины, Азовцев, фсбэшник Елдак и т.д
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24.09.2022 09:02 Ответить
 
 