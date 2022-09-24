Зеленский: Российская мобилизация на оккупированных территориях – преступление против народа

Президент Украины Владимир Зеленский назвал мобилизацию в российскую армию на оккупированных территориях преступлением против конкретных людей, народа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в видеообращении в пятницу.

Украинский президент отметил, что "совершенно справедливо мир отреагирует и на псевдореферендумы – они будут однозначно осуждены, и на преступную мобилизацию, которую оккупанты пытаются сейчас провести в Крыму и на других частях Украины, которые они пока контролируют".

"Это не просто преступления против международного права и права Украины. Это преступления против конкретных людей, против народа", – сказал президент.

"Сейчас в Крыму в местах компактного проживания кырымлы пытаются найти и мобилизовать больше мужчин. У нас уже есть доказательства этого. Это сознательная попытка России уничтожить крымскотатарский народ, это сознательная попытка государства-агрессора унести жизнь у наибольшего количества жителей территории, на которую зашли российские войска" , – заявил Зеленский.

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