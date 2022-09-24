Зеленский: Российская мобилизация на оккупированных территориях – преступление против народа
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский назвал мобилизацию в российскую армию на оккупированных территориях преступлением против конкретных людей, народа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в видеообращении в пятницу.
Украинский президент отметил, что "совершенно справедливо мир отреагирует и на псевдореферендумы – они будут однозначно осуждены, и на преступную мобилизацию, которую оккупанты пытаются сейчас провести в Крыму и на других частях Украины, которые они пока контролируют".
"Это не просто преступления против международного права и права Украины. Это преступления против конкретных людей, против народа", – сказал президент.
"Сейчас в Крыму в местах компактного проживания кырымлы пытаются найти и мобилизовать больше мужчин. У нас уже есть доказательства этого. Это сознательная попытка России уничтожить крымскотатарский народ, это сознательная попытка государства-агрессора унести жизнь у наибольшего количества жителей территории, на которую зашли российские войска" , – заявил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
НАДО БИТЬ КАЦАПОВ ИХ ЖЕ МЕТОДАМИ
а напроти стоїть режисер Кварталу і керує як грізніше виглядати Бубочкє який колись
нюхав квіточки і безтурботно казав що "треба просто пєрєстать стрєлять" і
"я відєл мір в єго глазах". Зе порепаний напередодні 24 лютого негласно потаєно
від народу України і навіть від своїх виборців у перемовинах з Козаком відмовився
від курсу України в НАТО, нащастя ліліпутіну цього вже було замало і він схотів всю
Україну без всяких зеленських. Бубочкє ето нанєсло очєнь сільную душевную травму -
вєдь всйо зря, і здача вагнерівців, і отвод військ і штрафи за відкриття вогню, і
грабунок ЗСУ і розмінування Чонгару, все це виявилось зря, ліліпутін нє оцєніл стараній
Бубочкі і просто кинув його як лоха на вокзалі 😆
А тєпєрь Вововчка можеш тужится грізно хоч до всрачки, бо ти Лох з великої літери,
тебе кинули як пацана, кинув той у кого ти "відєл мір в глазах".
Коммунизм это - от каждого по способности, каждому по потребности. Т.е. утопия.
Где вы такое вычитали?
Государство общего благосостояния, "welfare state", ни какого отношения к социализму, а тем более к коммунизму, не имеет.
А при иване грозном провели резню новгородцев (уничтожив новгородский этнос) и волжских татар. А татар еще и обманули. Сказали, что если сдадутся, то убивать их не будут.
О коммунизме тогда ничего и близко не слышали. Почти безграничная жестокость, подлый обман - это генетическое свойство кацапов в принципе.