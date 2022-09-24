УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5068 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна Мобілізація в РФ
2 602 39
Зеленський (17463) окупація (5847) мобілізація (1461)

Зеленський: Російська мобілізація на окупованих територіях - злочин проти народу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав мобілізацію до російської армії на окупованих територіях злочином проти конкретних людей, народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у відеозверненні у п'ятницю.

Український президент зазначив, що "цілком справедливо світ відреагує і на псевдореферендуми – вони будуть однозначно засуджені, і на злочинну мобілізацію, яку окупанти намагаються зараз провести в Криму та на інших частинах України, які вони поки що контролюють".

"Це не просто злочини проти міжнародного права та права України. Це злочини проти конкретних людей, проти народу", – сказав президент.

"Зараз у Криму в місцях компактного проживання киримли намагаються знайти та мобілізувати якнайбільше чоловіків. Ми вже маємо докази цього. Це свідоме намагання Росії знищити кримськотатарський народ, це свідоме намагання держави-агресора забрати життя у якнайбільшої кількості жителів території, на яку зайшли російські війська", - заявив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський жителям окупованих територій: Бережіть своє життя і допомагайте нам знищувати окупантів. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Ликвидация оборонительных сооружений и сдача большей части Херсонской области тоже является преступлением против украинского народа. Кто там у нас гарант???
показати весь коментар
24.09.2022 00:48
+15
мразь уничтожила ракетную программу и разминировал границу шашлыки обещал ...гнида оманская
показати весь коментар
24.09.2022 00:54
+14
Злочин поти народу -це твій про»об…і шашлики…
показати весь коментар
24.09.2022 00:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значит ЗСУ имеют право зайти на ту территорию( на свою украинскую, если хутину не ясно) , чтобы спасти своих граждан
НАДО БИТЬ КАЦАПОВ ИХ ЖЕ МЕТОДАМИ
показати весь коментар
24.09.2022 00:47 Відповісти
це єдиний спосіб перемогти, але нам не дають це зробити імпотенти з Заходу.
показати весь коментар
24.09.2022 02:22 Відповісти
Преступление против народа,это ты!шмаркля!
показати весь коментар
24.09.2022 12:04 Відповісти
Якого народу?Євреїв?
показати весь коментар
24.09.2022 07:10 Відповісти
Злочин поти народу -це твій про»об…і шашлики…
показати весь коментар
24.09.2022 00:47 Відповісти
Ликвидация оборонительных сооружений и сдача большей части Херсонской области тоже является преступлением против украинского народа. Кто там у нас гарант???
показати весь коментар
24.09.2022 00:48 Відповісти
мразь уничтожила ракетную программу и разминировал границу шашлыки обещал ...гнида оманская
показати весь коментар
24.09.2022 00:54 Відповісти
и не только.....
показати весь коментар
24.09.2022 00:58 Відповісти
Як для того хто зарегився 25 травня 2022 ти забагато розмовляєш
показати весь коментар
24.09.2022 02:54 Відповісти
Юра, ти такая дура!...
показати весь коментар
24.09.2022 07:53 Відповісти
Є такий вираз - а як ото шоб, не пиззіть?
показати весь коментар
24.09.2022 00:59 Відповісти
геноцид - натравлювати українців на українців
показати весь коментар
24.09.2022 01:22 Відповісти
Так. А до кримських татар в них взагалі історично-погане відношення. Ще у Другу Світову їх намагались винищити. Причому не німці,а кацапи. І частково їм це вдалось.
показати весь коментар
24.09.2022 02:07 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2022 02:53 Відповісти
Головне зробити грізний вигляд тіпу ти там всіх ворогів порвеш одною силою думки,
а напроти стоїть режисер Кварталу і керує як грізніше виглядати Бубочкє який колись
нюхав квіточки і безтурботно казав що "треба просто пєрєстать стрєлять" і
"я відєл мір в єго глазах". Зе порепаний напередодні 24 лютого негласно потаєно
від народу України і навіть від своїх виборців у перемовинах з Козаком відмовився
від курсу України в НАТО, нащастя ліліпутіну цього вже було замало і він схотів всю
Україну без всяких зеленських. Бубочкє ето нанєсло очєнь сільную душевную травму -
вєдь всйо зря, і здача вагнерівців, і отвод військ і штрафи за відкриття вогню, і
грабунок ЗСУ і розмінування Чонгару, все це виявилось зря, ліліпутін нє оцєніл стараній
Бубочкі і просто кинув його як лоха на вокзалі 😆
А тєпєрь Вововчка можеш тужится грізно хоч до всрачки, бо ти Лох з великої літери,
тебе кинули як пацана, кинув той у кого ти "відєл мір в глазах".
показати весь коментар
24.09.2022 03:07 Відповісти
Боже! Зачем ты допустил, что рядом с нами проживают 140 млн невиданных больше нигде в мире мерзавцев.
показати весь коментар
24.09.2022 05:04 Відповісти
Бог любить Україну і вже давно скоротив кількість кацапів ********** до 89-92 млн. - саме стільки там сьогодні залишається згідно рівню споживання основних продуктів, товарів та послуг. Крім того Бог, бажаючи покарати кацапів, позбавив їх розуму. Так що не богохульствуй і "не поминай ім'я Господа всує".
показати весь коментар
24.09.2022 07:19 Відповісти
Громадянини ісраїлю, ніколи не задвали собі аналогічне питання. Вони просто єпашили своїх ворогів всіма доступними засобами
показати весь коментар
24.09.2022 08:12 Відповісти
Говорят, что коммунизм это фашизм. Неправда, кацапизм это фашизм. В кацапских уродов коммунизма нет давно, а фашизм процветант.
показати весь коментар
24.09.2022 05:08 Відповісти
Так там же и коммунизма не было. От слова НИКОГДА.
показати весь коментар
24.09.2022 05:45 Відповісти
28 країн пробували "будувати комунізм". У всіх закінчилось економічним крахом, війнами та знищенням власного населення...
показати весь коментар
24.09.2022 07:29 Відповісти
Социализм, коммунизм это тупиковые ветви развития человечества.
показати весь коментар
24.09.2022 08:11 Відповісти
Соціалізм це коли податки перевищують 50% але й соціальні виплати з бюджету теж вищі за 50%. Щось я нікого тупика в Швеції не бачу. Податки 61%, соціальні видатки 85% і за 15% 9 міністрів Кабміну вирішують решту питань і утримують армію, поліцію, увесь держапарат та дипломатичні місії по всьому світу... Будь яка ******* капіталістична система має вбудовані елементи соціалізму. Це те що називають "welfare state" - держава загального добробуту.
показати весь коментар
24.09.2022 08:18 Відповісти
Социализм это - от каждого по способности, каждому по труду. Фактически по труду ни кому не давали. А вот членам партии, не рядовым, а в райкомах и выше, за счёт других давали через спецраспределители очень много, не по их труду, хотя их деятельность с трудом ни как не была связана.
Коммунизм это - от каждого по способности, каждому по потребности. Т.е. утопия.
показати весь коментар
24.09.2022 08:39 Відповісти
А Швеция это социалистическая страна?
Где вы такое вычитали?
Государство общего благосостояния, "welfare state", ни какого отношения к социализму, а тем более к коммунизму, не имеет.
показати весь коментар
24.09.2022 08:44 Відповісти
Я оговорился. Не коммунизм, а идеология "строительства коммунизма" у кацапов раньше была, сейчас нет.

А при иване грозном провели резню новгородцев (уничтожив новгородский этнос) и волжских татар. А татар еще и обманули. Сказали, что если сдадутся, то убивать их не будут.
О коммунизме тогда ничего и близко не слышали. Почти безграничная жестокость, подлый обман - это генетическое свойство кацапов в принципе.
показати весь коментар
24.09.2022 10:23 Відповісти
Ну, со всеми бывает. Оговориться.
показати весь коментар
24.09.2022 10:26 Відповісти
И еще. А идеологию строительства коммунизма они приспособили как оправдания своих мерзких, нацистских действий. Кстати, при иване грозном термина "нацизм" не существовало, а кацапский нацизм был вполне.
показати весь коментар
24.09.2022 10:30 Відповісти
Фашизм та сіонізм базуються на теорії расової зверхності. Комунізм на теорії класової зверхності. Маоізм на владі яку дає зброя. А тепер зробіть невеличке розумове зусилля і поєднайте ці три в одне і отримаєте режим в **********. Можна довго спекулювати стосовно назви, але щось похідне від *****... От, мля! Так довго вчився, а одні матюки в голову лізуть...
показати весь коментар
24.09.2022 07:27 Відповісти
Преступлением против народа было твоё выдвижение в кандидаты на пост президента страны, а так же избрание тебя на этот пост мудрим зубажилим (розумово) нарідом и твоих утырков из шоблы "Слуга народа".
показати весь коментар
24.09.2022 05:44 Відповісти
До кого він звертається я хз
показати весь коментар
24.09.2022 07:04 Відповісти
Дивлюся на суворе епало преZeдента на фото і чомусь хочеться сміятись. Цікаво, скільки сотен фоток зробив фотограф, щоб у цього довпойопа вийшло серйозне лице.
показати весь коментар
24.09.2022 08:09 Відповісти
Бывший президент Монголии Цахиагийн Эгбердорж призвал тюркские народы рабZeи драпать в Монголию...типа Бурятов калмыков и прочих якутов,а также гневно осудил путлерскую банду убийц терроризирующих Украину...,передает сайт Украина 365....
показати весь коментар
24.09.2022 08:54 Відповісти
малоПИД...роский, бенин, Нарко-совкодрочер, преступление против народа это слив цемаха с вагнеровцами, дело клистронов, провал закупок оборонпрома, сдачи юга Украины, Азовцев, фсбэшник Елдак и т.д
показати весь коментар
24.09.2022 09:02 Відповісти
 
 