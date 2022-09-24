Зеленський: Російська мобілізація на окупованих територіях - злочин проти народу
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Президент України Володимир Зеленський назвав мобілізацію до російської армії на окупованих територіях злочином проти конкретних людей, народу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у відеозверненні у п'ятницю.
Український президент зазначив, що "цілком справедливо світ відреагує і на псевдореферендуми – вони будуть однозначно засуджені, і на злочинну мобілізацію, яку окупанти намагаються зараз провести в Криму та на інших частинах України, які вони поки що контролюють".
"Це не просто злочини проти міжнародного права та права України. Це злочини проти конкретних людей, проти народу", – сказав президент.
"Зараз у Криму в місцях компактного проживання киримли намагаються знайти та мобілізувати якнайбільше чоловіків. Ми вже маємо докази цього. Це свідоме намагання Росії знищити кримськотатарський народ, це свідоме намагання держави-агресора забрати життя у якнайбільшої кількості жителів території, на яку зайшли російські війська", - заявив Зеленський.
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НАДО БИТЬ КАЦАПОВ ИХ ЖЕ МЕТОДАМИ
а напроти стоїть режисер Кварталу і керує як грізніше виглядати Бубочкє який колись
нюхав квіточки і безтурботно казав що "треба просто пєрєстать стрєлять" і
"я відєл мір в єго глазах". Зе порепаний напередодні 24 лютого негласно потаєно
від народу України і навіть від своїх виборців у перемовинах з Козаком відмовився
від курсу України в НАТО, нащастя ліліпутіну цього вже було замало і він схотів всю
Україну без всяких зеленських. Бубочкє ето нанєсло очєнь сільную душевную травму -
вєдь всйо зря, і здача вагнерівців, і отвод військ і штрафи за відкриття вогню, і
грабунок ЗСУ і розмінування Чонгару, все це виявилось зря, ліліпутін нє оцєніл стараній
Бубочкі і просто кинув його як лоха на вокзалі 😆
А тєпєрь Вововчка можеш тужится грізно хоч до всрачки, бо ти Лох з великої літери,
тебе кинули як пацана, кинув той у кого ти "відєл мір в глазах".
Коммунизм это - от каждого по способности, каждому по потребности. Т.е. утопия.
Где вы такое вычитали?
Государство общего благосостояния, "welfare state", ни какого отношения к социализму, а тем более к коммунизму, не имеет.
А при иване грозном провели резню новгородцев (уничтожив новгородский этнос) и волжских татар. А татар еще и обманули. Сказали, что если сдадутся, то убивать их не будут.
О коммунизме тогда ничего и близко не слышали. Почти безграничная жестокость, подлый обман - это генетическое свойство кацапов в принципе.